3 августа на стадионе «Украина» во Львове состоится матч первого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» примут «Полесье». Оба клуба завершили насыщенную предсезонную подготовку: хозяева провели серию товарищеских встреч, а гости уже вступили в борьбу в Лиге Конференций. «Карпаты» ищут путь к стабильности, тогда как «Полесье» демонстрирует хорошие атакующие показатели и набирает обороты.

«Карпаты»

Команда из Львова подошла к старту сезона с ощутимыми проблемами в обороне. В пяти последних матчах, включая товарищеские, «Карпаты» неизменно пропускали – в среднем 2.20 гола за игру. При этом линия атаки работает стабильно: клуб забивает в каждом из последних 15 официальных матчей. В контрольных встречах клуб не одержал ни одной победы, уступив даже менее статусным соперникам вроде «Агробизнеса» (2:3) и «Дьора» (1:2). Единственный позитив – боевое ничью 3:3 с «Вольфсбергом» и наличие набранной игровой формы.

«Полесье»

Житомирская команда начала сезон с еврокубков: несмотря на домашнее поражение от «Санта-Коломы», команда уверенно прошла соперника, выиграв 4:1 на выезде. В пяти последних играх «Полесье» забило 10 голов и пропустило 6, в среднем поражая ворота соперников дважды за матч. Атака работает слаженно, о чем говорит регулярная результативность – команда забивает в четырех матчах подряд. На фоне уязвимой обороны соперника это может стать решающим фактором в борьбе за очки в первом туре.

Факты о командах

«Карпаты»

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Обязательно забивает в 15 последних матчах

Пропускает в 8 последних матчах подряд

«Полесье»

Не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 4 матчах подряд

Уверенно прошел в следующий раунд Лиги Конференций

Прогноз на матч «Карпаты» – «Полесье»

Команды входят в сезон с разным уровнем готовности и настроением. «Карпаты» демонстрируют боевую атаку, но уязвимы в обороне. «Полесье» же смотрится сбалансированнее, особенно в линии нападения, и уже проявило себя в официальных матчах. Учитывая форму гостей и регулярные проблемы хозяев с защитой, ставка на результативный матч выглядит логичной. «Полесье» может увезти очки из Львова, а голы ожидаются с обеих сторон.

