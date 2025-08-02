Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Карпаты» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.85

02 августа 2025 10:26
Карпаты - Полесье
03 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

3 августа на стадионе «Украина» во Львове состоится матч первого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» примут «Полесье». Оба клуба завершили насыщенную предсезонную подготовку: хозяева провели серию товарищеских встреч, а гости уже вступили в борьбу в Лиге Конференций. «Карпаты» ищут путь к стабильности, тогда как «Полесье» демонстрирует хорошие атакующие показатели и набирает обороты.

«Карпаты»

Команда из Львова подошла к старту сезона с ощутимыми проблемами в обороне. В пяти последних матчах, включая товарищеские, «Карпаты» неизменно пропускали – в среднем 2.20 гола за игру. При этом линия атаки работает стабильно: клуб забивает в каждом из последних 15 официальных матчей. В контрольных встречах клуб не одержал ни одной победы, уступив даже менее статусным соперникам вроде «Агробизнеса» (2:3) и «Дьора» (1:2). Единственный позитив – боевое ничью 3:3 с «Вольфсбергом» и наличие набранной игровой формы.

«Полесье»

Житомирская команда начала сезон с еврокубков: несмотря на домашнее поражение от «Санта-Коломы», команда уверенно прошла соперника, выиграв 4:1 на выезде. В пяти последних играх «Полесье» забило 10 голов и пропустило 6, в среднем поражая ворота соперников дважды за матч. Атака работает слаженно, о чем говорит регулярная результативность – команда забивает в четырех матчах подряд. На фоне уязвимой обороны соперника это может стать решающим фактором в борьбе за очки в первом туре.

Факты о командах

«Карпаты»

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Обязательно забивает в 15 последних матчах
  • Пропускает в 8 последних матчах подряд

«Полесье»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Уверенно прошел в следующий раунд Лиги Конференций

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
2
Забитых мячей
6
0.67
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Карпаты
0 : 2
03.08.2025
Полесье
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Полесье
1 : 1
07.04.2025
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Карпаты
1 : 3
28.09.2024
Полесье

Прогноз на матч «Карпаты» – «Полесье»

Команды входят в сезон с разным уровнем готовности и настроением. «Карпаты» демонстрируют боевую атаку, но уязвимы в обороне. «Полесье» же смотрится сбалансированнее, особенно в линии нападения, и уже проявило себя в официальных матчах. Учитывая форму гостей и регулярные проблемы хозяев с защитой, ставка на результативный матч выглядит логичной. «Полесье» может увезти очки из Львова, а голы ожидаются с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Полесья» больше 1.5 – коэффициент 2.10

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Полесье Карпаты
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 