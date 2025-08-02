3 августа на стадионе «Украина» во Львове состоится матч первого тура украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» примут «Полесье». Оба клуба завершили насыщенную предсезонную подготовку: хозяева провели серию товарищеских встреч, а гости уже вступили в борьбу в Лиге Конференций. «Карпаты» ищут путь к стабильности, тогда как «Полесье» демонстрирует хорошие атакующие показатели и набирает обороты.
«Карпаты»
Команда из Львова подошла к старту сезона с ощутимыми проблемами в обороне. В пяти последних матчах, включая товарищеские, «Карпаты» неизменно пропускали – в среднем 2.20 гола за игру. При этом линия атаки работает стабильно: клуб забивает в каждом из последних 15 официальных матчей. В контрольных встречах клуб не одержал ни одной победы, уступив даже менее статусным соперникам вроде «Агробизнеса» (2:3) и «Дьора» (1:2). Единственный позитив – боевое ничью 3:3 с «Вольфсбергом» и наличие набранной игровой формы.
«Полесье»
Житомирская команда начала сезон с еврокубков: несмотря на домашнее поражение от «Санта-Коломы», команда уверенно прошла соперника, выиграв 4:1 на выезде. В пяти последних играх «Полесье» забило 10 голов и пропустило 6, в среднем поражая ворота соперников дважды за матч. Атака работает слаженно, о чем говорит регулярная результативность – команда забивает в четырех матчах подряд. На фоне уязвимой обороны соперника это может стать решающим фактором в борьбе за очки в первом туре.
Факты о командах
«Карпаты»
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- Пропускает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
- Обязательно забивает в 15 последних матчах
- Пропускает в 8 последних матчах подряд
«Полесье»
- Не проигрывает в 3 последних матчах Премьер-лиги
- Забивает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в 4 матчах подряд
- Уверенно прошел в следующий раунд Лиги Конференций
Прогноз на матч «Карпаты» – «Полесье»
Команды входят в сезон с разным уровнем готовности и настроением. «Карпаты» демонстрируют боевую атаку, но уязвимы в обороне. «Полесье» же смотрится сбалансированнее, особенно в линии нападения, и уже проявило себя в официальных матчах. Учитывая форму гостей и регулярные проблемы хозяев с защитой, ставка на результативный матч выглядит логичной. «Полесье» может увезти очки из Львова, а голы ожидаются с обеих сторон.
Рекомендованные ставки:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Полесья» больше 1.5 – коэффициент 2.10