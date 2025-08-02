Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак Кострома» – «Нефтехимик»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 3.35

02 августа 2025 9:35
Спартак К - Нефтехимик
03 авг. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
3.35
Победа «Нефтехимика»
Сделать ставку

3 августа на стадионе «Урожай» в Костроме пройдeт матч 3-го тура Первой лиги между «Спартаком Кострома» и «Нефтехимиком». Обе команды подошли к этой встрече с разным настроением и результатами: хозяева делают первые шаги после выхода в лигу, а гости уверенно стартовали и выглядят одним из наиболее сбалансированных коллективов на старте сезона.

«Спартак Кострома»

Костромичи удивили в прошлом туре, победив «Родину» на выезде со счeтом 3:1. Эта победа стала первой в рамках текущего сезона, после домашнего поражения от «Факела» (0:1) в стартовом туре. В последних пяти матчах, включая товарищеские встречи, команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила 4 мяча (0.80 в среднем). Коллектив делает ставку на надeжную оборону, но пока нет устойчивости в атаке. Позитивным сигналом может служить продуктивная игра на выезде, однако на домашнем поле результативность остаeтся скромной – 1 гол в 2 последних играх.

«Нефтехимик»

Набережночелнинцы начали сезон без поражений и идут на серии из трeх матчей без проигрыша в Первой лиге. В последнем туре они сыграли вничью с «Торпедо» (0:0), а до этого также не пропустили от «Сокола» (0:0). Команда демонстрирует надeжность в обороне и вариативность в атаке: за 5 последних матчей – 12 голов и лишь 2 пропущенных. Особенно стоит отметить три «сухих» матча подряд и общую организованность игры, как в позиционной защите, так и при переходах в атаку. При этом в двух официальных турах команда пока не забила, что говорит о трудностях при вскрытии насыщенной обороны соперников.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

  • Победа над «Родиной» в последнем туре – 3:1
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В товарищеских матчах – 3 ничьи и 1 поражение

«Нефтехимик»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Не пропускает в 4 матчах подряд
  • В двух турах Первой лиги – две нулевые ничьи

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Спартак К
1 : 1
03.08.2025
Нефтехимик

Прогноз на матч

«Спартак Кострома» набрал важные очки в прошлом туре, но в целом команда пока выглядит нестабильно. «Нефтехимик» же показывает отличную структуру игры: надeжная оборона, агрессия в атаке и дисциплина при позиционных действиях. Несмотря на нули в двух турах, команда создаeт моменты и выглядит предпочтительнее по качеству игры. При этом матч в Костроме вряд ли получится результативным: «Нефтехимик» умеет сушить игру, а хозяева, скорее всего, сделают ставку на осторожность. На этом фоне логичной выглядит ставка на победу гостей с минимальным перевесом либо в формате с подстраховкой.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Нефтехимика» – коэффициент 3.35
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.70

3.35
Победа «Нефтехимика»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Нефтехимик Спартак К
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 