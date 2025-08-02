3 августа на стадионе «Урожай» в Костроме пройдeт матч 3-го тура Первой лиги между «Спартаком Кострома» и «Нефтехимиком». Обе команды подошли к этой встрече с разным настроением и результатами: хозяева делают первые шаги после выхода в лигу, а гости уверенно стартовали и выглядят одним из наиболее сбалансированных коллективов на старте сезона.

«Спартак Кострома»

Костромичи удивили в прошлом туре, победив «Родину» на выезде со счeтом 3:1. Эта победа стала первой в рамках текущего сезона, после домашнего поражения от «Факела» (0:1) в стартовом туре. В последних пяти матчах, включая товарищеские встречи, команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за игру) и пропустила 4 мяча (0.80 в среднем). Коллектив делает ставку на надeжную оборону, но пока нет устойчивости в атаке. Позитивным сигналом может служить продуктивная игра на выезде, однако на домашнем поле результативность остаeтся скромной – 1 гол в 2 последних играх.

«Нефтехимик»

Набережночелнинцы начали сезон без поражений и идут на серии из трeх матчей без проигрыша в Первой лиге. В последнем туре они сыграли вничью с «Торпедо» (0:0), а до этого также не пропустили от «Сокола» (0:0). Команда демонстрирует надeжность в обороне и вариативность в атаке: за 5 последних матчей – 12 голов и лишь 2 пропущенных. Особенно стоит отметить три «сухих» матча подряд и общую организованность игры, как в позиционной защите, так и при переходах в атаку. При этом в двух официальных турах команда пока не забила, что говорит о трудностях при вскрытии насыщенной обороны соперников.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

Победа над «Родиной» в последнем туре – 3:1

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 4 матчах подряд

В товарищеских матчах – 3 ничьи и 1 поражение

«Нефтехимик»

Не проигрывает в 7 последних матчах

В среднем: 2.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Не пропускает в 4 матчах подряд

В двух турах Первой лиги – две нулевые ничьи

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 1 Забитых мячей 1 1 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа Самая крупная ничья: 1:1 Россия. PARI Первая лига, 3 тур Спартак К 1 : 1 Нефтехимик

Прогноз на матч

«Спартак Кострома» набрал важные очки в прошлом туре, но в целом команда пока выглядит нестабильно. «Нефтехимик» же показывает отличную структуру игры: надeжная оборона, агрессия в атаке и дисциплина при позиционных действиях. Несмотря на нули в двух турах, команда создаeт моменты и выглядит предпочтительнее по качеству игры. При этом матч в Костроме вряд ли получится результативным: «Нефтехимик» умеет сушить игру, а хозяева, скорее всего, сделают ставку на осторожность. На этом фоне логичной выглядит ставка на победу гостей с минимальным перевесом либо в формате с подстраховкой.

Рекомендованные ставки: