27 июля на стадионе «Юность» в Мозыре состоится матч 1/8 финала Кубка Беларуси между местной «Славией-Мозырь» и «Гомелем». Обе команды продемонстрировали разные результаты в последних играх, и этот матч обещает быть напряженным, с учетом амбиций обеих сторон на продолжение борьбы в турнире.

«Славия-Мозырь»

«Славия-Мозырь» подходит к этому матчу в отличной форме, одержав уверенную победу в последнем матче Кубка Беларуси против «Осиповичей» с результатом 5:1. В последних 5 играх команда забила 15 голов, что в среднем составляет 3 гола за матч. В атаке они выглядят мощно и не оставляют шансов противникам. Однако, несмотря на хорошие результаты в атаке, оборона команды также проявила слабости, пропустив 5 голов в тех же 5 матчах. Тем не менее, команда демонстрирует отличную результативность и мотивацию на домашней арене, где они традиционно выступают сильно. В последние 9 матчах «Славия-Мозырь» забивала в каждом из них.

«Гомель»

«Гомель» продемонстрировал стабильность в последних играх Кубка Беларуси, победив «FC DMedia» с результатом 2:0. Однако команда выглядит менее результативной в атаке по сравнению с «Славией-Мозырь», забив 7 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.4 гола за игру). Оборона «Гомеля» также оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.2 гола за матч. Несмотря на это, «Гомель» демонстрирует хорошую способность забивать, как это было продемонстрировано в последних трех матчах, где они забивали в каждом из них. Команда имеет неплохие результаты на выезде, но все же будет сложно конкурировать с таким атакующим коллективом, как «Славия-Мозырь», особенно на чужом поле.

Факты о командах

«Славия-Мозырь»

Победа в 3 из 5 последних матчей Кубка Беларуси

В среднем: 3.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 последних матчах

Последняя победа: 5:1 против «Осиповичей»

«Гомель»

Победа в 2 из 5 последних матчей Кубка Беларуси

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах

Последняя победа: 2:0 против «FC DMedia»

Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Гомель»

Судя по текущей форме обеих команд, «Славия-Мозырь» выглядит фаворитом встречи. Команда демонстрирует отличную результативность в атаке, забивая в среднем 3 гола за матч в последних играх. В то время как «Гомель» тоже может похвастаться неплохой атакой, их оборона может стать уязвимым местом против такой мощной линии нападения, как у «Славии-Мозырь». Учитывая тот факт, что «Славия-Мозырь» не проигрывает в последних 6 матчах против «Гомеля», можно ожидать, что хозяева смогут продлить свою беспроигрышную серию в этом противостоянии. В то же время, «Гомель» вряд ли уйдет без гола, что делает ставку на «Обе команды забьют» вполне оправданной.

Рекомендованные ставки