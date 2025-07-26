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«Славия-Мозырь» – «Гомель»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.85

26 июля 2025 9:12
Славия-Мозырь - Гомель
27 июл. 2025, воскресенье 19:00 | Беларусь. Кубок, 1/8 финала
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1.85
Победа «Славии-Мозырь»
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27 июля на стадионе «Юность» в Мозыре состоится матч 1/8 финала Кубка Беларуси между местной «Славией-Мозырь» и «Гомелем». Обе команды продемонстрировали разные результаты в последних играх, и этот матч обещает быть напряженным, с учетом амбиций обеих сторон на продолжение борьбы в турнире.

«Славия-Мозырь»

«Славия-Мозырь» подходит к этому матчу в отличной форме, одержав уверенную победу в последнем матче Кубка Беларуси против «Осиповичей» с результатом 5:1. В последних 5 играх команда забила 15 голов, что в среднем составляет 3 гола за матч. В атаке они выглядят мощно и не оставляют шансов противникам. Однако, несмотря на хорошие результаты в атаке, оборона команды также проявила слабости, пропустив 5 голов в тех же 5 матчах. Тем не менее, команда демонстрирует отличную результативность и мотивацию на домашней арене, где они традиционно выступают сильно. В последние 9 матчах «Славия-Мозырь» забивала в каждом из них.

«Гомель»

«Гомель» продемонстрировал стабильность в последних играх Кубка Беларуси, победив «FC DMedia» с результатом 2:0. Однако команда выглядит менее результативной в атаке по сравнению с «Славией-Мозырь», забив 7 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.4 гола за игру). Оборона «Гомеля» также оставляет желать лучшего, пропуская в среднем 1.2 гола за матч. Несмотря на это, «Гомель» демонстрирует хорошую способность забивать, как это было продемонстрировано в последних трех матчах, где они забивали в каждом из них. Команда имеет неплохие результаты на выезде, но все же будет сложно конкурировать с таким атакующим коллективом, как «Славия-Мозырь», особенно на чужом поле.

Факты о командах

«Славия-Мозырь»

  • Победа в 3 из 5 последних матчей Кубка Беларуси
  • В среднем: 3.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 последних матчах
  • Последняя победа: 5:1 против «Осиповичей»

«Гомель»

  • Победа в 2 из 5 последних матчей Кубка Беларуси
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Последняя победа: 2:0 против «FC DMedia»

Личные встречи
25% (5)
25% (5)
50% (10)
21
Забитых мячей
32
1.05
В среднем за матч
1.6
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Гомель
0 : 1
06.04.2025
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
0 : 0
24.11.2024
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
28.06.2024
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Славия-Мозырь
0 : 0
25.11.2023
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Гомель
3 : 2
02.07.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
13.08.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Гомель
0 : 2
03.04.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Гомель
3 : 0
02.10.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Славия-Мозырь
2 : 4
21.05.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
3 : 2
04.11.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Гомель
2 : 2
23.06.2019
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
13.08.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Гомель
2 : 0
15.04.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Славия-Мозырь
3 : 1
31.10.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель
0 : 2
28.06.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
21.07.2013
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Гомель
2 : 1
05.05.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Гомель
4 : 1
07.10.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
08.09.2012
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Гомель
3 : 0
21.04.2012
Славия-Мозырь
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Прогноз на матч «Славия-Мозырь» – «Гомель»

Судя по текущей форме обеих команд, «Славия-Мозырь» выглядит фаворитом встречи. Команда демонстрирует отличную результативность в атаке, забивая в среднем 3 гола за матч в последних играх. В то время как «Гомель» тоже может похвастаться неплохой атакой, их оборона может стать уязвимым местом против такой мощной линии нападения, как у «Славии-Мозырь». Учитывая тот факт, что «Славия-Мозырь» не проигрывает в последних 6 матчах против «Гомеля», можно ожидать, что хозяева смогут продлить свою беспроигрышную серию в этом противостоянии. В то же время, «Гомель» вряд ли уйдет без гола, что делает ставку на «Обе команды забьют» вполне оправданной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Славия-Мозырь» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Славии-Мозырь»
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Кубок Гомель Славия-Мозырь
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