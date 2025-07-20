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«Родина» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 21 июля 2025 с коэффициентом 2.15

20 июля 2025 9:48
Родина - Черноморец
21 июл. 2025, понедельник 19:30 | Россия. PARI Первая лига, 1 тур
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2.15
Обе забьют
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В стартовом туре Первой лиги сезона 2025/26 в Москве встретятся «Родина» и «Черноморец». Обе команды завершили прошлый сезон уверенно и в межсезонье провели насыщенные спарринги. Матч на Малой спортивной арене «Локомотив» станет первым испытанием в сезоне, где соперники попытаются подтвердить свои амбиции на высокие позиции.

«Родина»

Подопечные Дмитрия Хохлова в хорошей атакующей форме. Команда в последних пяти официальных матчах забила 8 голов, продемонстрировав при этом организованное движение в атаке. Особенно стоит отметить результат игры против «Шинника» (6:2), где «Родина» действовала агрессивно и уверенно. Однако оборона пока не так надeжна – в пяти играх команда пропустила 5 мячей, а в 6 из 8 предыдущих матчей не удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

На сборах москвичи обыграли «Спартак Суботицу» (5:1) и «Партизан» (2:1), но уступили «Спартаку» (1:2) и «Stepojevac Vaga». Команда неплохо готова к старту, особенно в атакующем компоненте. Важно также, что «Родина» выиграла пять последних матчей дома – это психологически значимое преимущество.

«Черноморец»

Гости подходят к игре с серьeзной серией – команда не проигрывает в 10 последних матчах Первой лиги. Стиль игры сбалансирован: 6 голов в 5 играх и только 4 пропущенных мяча. Однако в последних трeх матчах команда из Новороссийска неизменно пропускает, а это может стать проблемой против хорошо организованной атаки соперника.

В предсезонке «Черноморец» дважды сыграл с «Кубанью» (2:2 и 0:1), а также проиграл в контрольной игре, что говорит о некоторой нестабильности. Несмотря на надeжную игру в концовке прошлого сезона, выезд к атакующей «Родине» – серьeзный вызов.

Факты о командах

«Родина»

  • Побеждает в 5 последних матчах дома
  • В 5 последних играх: 8 голов забито, 5 пропущено
  • Средняя результативность: 1.60 забито, 1.00 пропущено за игру
  • Победа 6:2 над «Шинником» в последнем матче

«Черноморец»

  • Не проигрывает в 10 матчах Первой лиги
  • Средняя результативность: 1.20 забито, 0.80 пропущено за 5 игр
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Сбалансированная игра, но нестабильная оборона

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
9
Забитых мячей
3
1.8
В среднем за матч
0.6
4:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Первая лига, 19 тур
Родина
0 : 1
17.11.2024
Черноморец
Россия. Первая лига, 8 тур
Черноморец
2 : 2
01.09.2024
Родина
Россия. Первая лига, 18 тур
Родина
4 : 0
12.11.2023
Черноморец
Россия. Кубок, 1/8 финала
Родина
3 : 0
01.11.2023
Черноморец
Россия. Первая лига, 2 тур
Черноморец
0 : 0
23.07.2023
Родина

Прогноз на матч «Родина» – «Черноморец»

Игра обещает быть плотной, с борьбой за центр поля и упором на атакующие действия. «Родина» уверенно действует дома и стабильно забивает, в то время как «Черноморец» будет стремиться сохранить свою беспроигрышную серию. Сценарий с обменом голами и ничейным результатом кажется наиболее реалистичным.

Рекомендованные ставки:

  • Ничья + обе забьют – коэффициент 5.00
  • Обе забьют – коэффициент 2.15
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.25

2.15
Обе забьют
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Черноморец Родина
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