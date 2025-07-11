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Прогноз на точный счёт матча «Крузейро» – «Гремио»: Серия A, 14 июля 2025

11 июля 2025 9:02
Крузейро - Гремио
14 июл. 2025, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 13 тур
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6.00
Точный счёт 1:1
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14 июля на стадионе «Минейрао» состоится центральный матч 13 тура Серии A Бразилии между «Крузейро» и «Гремио». Обе команды находятся в хорошем игровом ритме и подходят к матчу с продолжительными сериями без поражений. «Крузейро» борется за лидерство в чемпионате, а «Гремио» набрал форму и активно сокращает отставание от верхней части таблицы.

«Крузейро»

Подопечные Зе Рикарду уверенно идут на втором месте и не проигрывают уже 7 матчей в Серии A. Однако в атаке команда действует не так агрессивно: всего 3 гола в 5 последних матчах и дважды без голов. Зато оборона работает стабильно: 2 пропущенных мяча за тот же период. «Крузейро» делает ставку на контроль мяча, компактность и осторожную игру, особенно на своeм поле.

«Гремио»

Команда Ренато Гаушо постепенно набирает ход: 5 матчей без поражений и обязательные голы в 9 последних турах. Однако и здесь ставка на организованную оборону – 1 пропущенный мяч в 5 последних матчах. Лидером атаки остаeтся Мартин Брэйтуэйт с 13 голами. «Гремио» умеет терпеть, играть на результат и при этом не допускать провалов в защите.

Факты о командах

«Крузейро»

  • Не проигрывает в 7 матчах Серии A
  • В последних 5 матчах – 3 забитых мяча (в среднем 0.60)
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

«Гремио»

  • Не проигрывает в 5 матчах подряд
  • В 9 последних матчах обязательно забивает
  • Пропускает всего 0.20 гола за игру в последних 5 матчах

Личные встречи
39% (7)
22% (4)
39% (7)
18
Забитых мячей
22
1
В среднем за матч
1.22
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  3:3
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
1 : 1
28.11.2024
Гремио
Бразилия. Серия А, 16 тур
Гремио
0 : 2
11.07.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 21 тур
Гремио
3 : 0
28.08.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 0
23.04.2023
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Гремио
2 : 0
06.12.2019
Крузейро
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
1 : 4
08.09.2019
Гремио
Бразилия. Серия А, 20 тур
Гремио
1 : 1
23.08.2018
Крузейро
Бразилия. Серия А, 1 тур
Крузейро
0 : 1
14.04.2018
Гремио
Бразилия. Серия А, 27 тур
Гремио
0 : 1
12.10.2017
Крузейро
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
3 : 3
20.06.2017
Гремио
Бразилия. Серия А, 28 тур
Крузейро
1 : 0
02.10.2016
Гремио
Бразилия. Серия А, 9 тур
Гремио
2 : 0
20.06.2016
Крузейро
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крузейро
0 : 0
04.10.2015
Гремио
Бразилия. Серия А, 10 тур
Гремио
1 : 0
02.07.2015
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
1 : 2
21.11.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 16 тур
Крузейро
1 : 0
22.08.2014
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Крузейро
3 : 0
10.11.2013
Гремио
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гремио
3 : 1
15.08.2013
Крузейро
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Прогноз на матч

Обе команды подойдут к игре с прицелом на контроль и минимальные риски. «Крузейро» будет владеть инициативой, но «Гремио» стабильно забивает даже в матчах с минимальным количеством моментов. Вероятен осторожный матч с минимумом голевых эпизодов. Оптимальный выбор – ничья 1:1, как результат равной и плотной игры.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Гремио» больше 0.5 – коэффициент 1.72

6.00
Точный счёт 1:1
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Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Гремио Крузейро
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