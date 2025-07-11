14 июля на стадионе «Минейрао» состоится центральный матч 13 тура Серии A Бразилии между «Крузейро» и «Гремио». Обе команды находятся в хорошем игровом ритме и подходят к матчу с продолжительными сериями без поражений. «Крузейро» борется за лидерство в чемпионате, а «Гремио» набрал форму и активно сокращает отставание от верхней части таблицы.

«Крузейро»

Подопечные Зе Рикарду уверенно идут на втором месте и не проигрывают уже 7 матчей в Серии A. Однако в атаке команда действует не так агрессивно: всего 3 гола в 5 последних матчах и дважды без голов. Зато оборона работает стабильно: 2 пропущенных мяча за тот же период. «Крузейро» делает ставку на контроль мяча, компактность и осторожную игру, особенно на своeм поле.

«Гремио»

Команда Ренато Гаушо постепенно набирает ход: 5 матчей без поражений и обязательные голы в 9 последних турах. Однако и здесь ставка на организованную оборону – 1 пропущенный мяч в 5 последних матчах. Лидером атаки остаeтся Мартин Брэйтуэйт с 13 голами. «Гремио» умеет терпеть, играть на результат и при этом не допускать провалов в защите.

Факты о командах

«Крузейро»

Не проигрывает в 7 матчах Серии A

В последних 5 матчах – 3 забитых мяча (в среднем 0.60)

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру

«Гремио»

Не проигрывает в 5 матчах подряд

В 9 последних матчах обязательно забивает

Пропускает всего 0.20 гола за игру в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Обе команды подойдут к игре с прицелом на контроль и минимальные риски. «Крузейро» будет владеть инициативой, но «Гремио» стабильно забивает даже в матчах с минимальным количеством моментов. Вероятен осторожный матч с минимумом голевых эпизодов. Оптимальный выбор – ничья 1:1, как результат равной и плотной игры.

Рекомендованные ставки: