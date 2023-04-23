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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Гремио
Крузейро - Гремио: обзор матча 23 апреля 2023
Крузейро
23.04.2023, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Гремио
64'
Б. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Гремио
90'
+10
Желтая карточка
В. Каннеман
Вторая желтая
Л. Оливейра
90'
+10
87'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Л. Силва
86'
Замена
Густавиньо
️️️️
Ф. Кристальдо
Замена
Валлисон
️️️️
М. Витал
82'
79'
Замена
Зиньо
️️️️
Натан
Замена
Н. Моура
️️️️
Ричард
76'
Желтая карточка
Марлон
67'
ГОЛ! 1:0!
Б. Родригес
Пас отдал
Ф. Машадо
64'
Желтая карточка
Л. Оливейра
59'
Желтая карточка
Ричард
58'
Замена
R. Bilú
️️️️
Никао
58'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
Рамиро
58'
49'
Желтая карточка
Л. Суарес
Желтая карточка
Жилберто
43'
Желтая карточка
Рамиро
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
25
Ричард
ОП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
11
Никао
АП
9
Жилберто
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
10
Бителло
ЦП
19
Франко Кристальдо
ЦП
29
Вина
АП
34
Бруно Алвес
ЦФ
16
Диого Барбоза
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
14
Натан
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
25
Нето Моура
ЦП
36
Филипе Машадо
ЦП
80
Валлисон
ЦП
7
Rafael Bilú
ЦФ
70
Juan Christian
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Гремио
58
Томас Лусиано
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
37
Дарлан
ОП
17
Эвертон Галдино
ЦП
99
Зиньо
ЦП
45
Мила
ЦП
31
Адриэл
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кабрал
23
Марлон
4
Кастан
2
Оливейра
12
Вилльям
25
Ричард
17
Рамиро
10
Витал
9
Родригес
11
Никао
9
Жилберто
2-2-1-5
12
Чапеко
18
Педро
4
Каннеман
10
Бителло
19
Кристальдо
29
Вина
34
Алвес
9
Суарес
14
Натан
16
Силва
16
Барбоза
25
Ричард
25
Моура
25
Моура
25
Ричард
17
Рамиро
36
Машадо
36
Машадо
17
Рамиро
10
Витал
80
Валлисон
80
Валлисон
10
Витал
11
Никао
7
7
11
Никао
16
Силва
17
Галдино
17
Галдино
16
Силва
14
Натан
99
Зиньо
99
Зиньо
14
Натан
19
Кристальдо
17
Густавиньо
17
Густавиньо
19
Кристальдо
Остались в запасе
Крузейро
Гремио
98
Андерсон Пайшао
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
70
Juan Christian
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
37
Дарлан
ОП
58
Томас Лусиано
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
45
Мила
ЦП
31
Адриэл
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
32
Игор Формига
ЦЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
21
Уэсли
ЛВ
70
Juan Christian
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
Остались в запасе
37
Дарлан
ОП
58
Томас Лусиано
ЦЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
36
Ната
ЦЗ
66
José Guilherme
ЦЗ
45
Мила
ЦП
31
Адриэл
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Крузейро - Гремио
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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Крузейро
Гремио
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
Серия A: шансы «Гремио» и «Баии» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
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26 октября
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