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Прогноз на точный счёт матча «Жетысу» – «Астана»: Премьер-лига Казахстана, 6 июля 2025

05 июля 2025 9:48
Жетысу - Астана
06 июл. 2025, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
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5.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Астана»
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6 июля на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 15 тура казахстанской Премьер-лиги, где встретятся команды «Жетысу» и «Астана». Оба клуба показывают неплохие результаты в сезоне, но с разной степенью стабильности. «Жетысу» занимает 10 место, а «Астана» – второе. Этот матч обещает быть интересным, так как «Астана» продолжает уверенно бороться за высокие позиции, в то время как «Жетысу» пытается не потерять форму.

«Жетысу»

После 14 туров «Жетысу» набрал 13 очков и располагается на 10 месте в таблице. Команда продолжает показывать хорошие атакующие действия, забивая в каждом из последних матчей, но еe проблемы с обороной остаются актуальными, о чeм свидетельствует 1.60 пропущенных голов в среднем за игру в последних 5 матчах. «Жетысу» имеет серию из 3 матчей без поражений, что даeт надежду на достойный результат в предстоящей встрече. Лучший бомбардир команды – Руслан Болов, который забил 4 гола в 15 играх.

«Астана»

«Астана» занимает второе место с 34 очками после 15 туров. Команда продемонстрировала отличную форму в атаке, забивая 15 голов в последних 5 матчах, и продолжает быть одним из фаворитов турнира. «Астана» не проигрывает в 6 последних матчах и имеет одну из лучших атакующих линий в лиге. Однако в обороне есть проблемы, о чeм свидетельствует среднее количество пропущенных голов в последних играх (1.40). Лучший бомбардир команды – Назми Грипши, который забил 7 голов в 15 матчах.

Факты о командах

«Жетысу»

  • В среднем забивает 1.80 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 6 последних матчах

«Астана»

  • В среднем забивает 3.00 гола за игру
  • Пропускает 1.40 гола за игру
  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 17 из 18 последних матчей

Личные встречи
4% (1)
15% (4)
81% (21)
10
Забитых мячей
51
0.38
В среднем за матч
1.96
2:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Жетысу
0 : 2
06.07.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
3 : 0
30.03.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Астана
5 : 0
10.11.2024
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Жетысу
0 : 2
05.03.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
2 : 1
21.10.2023
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Жетысу
0 : 2
09.03.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
1 : 3
02.10.2021
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
1 : 0
14.05.2021
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу
1 : 2
27.11.2020
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
3 : 0
27.09.2020
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
2 : 1
22.09.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Астана
1 : 0
31.05.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Жетысу
0 : 2
30.03.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Астана
3 : 0
30.09.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Астана
3 : 0
27.05.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Жетысу
0 : 2
17.03.2018
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Астана
1 : 0
11.06.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Жетысу
0 : 1
13.04.2016
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Астана
2 : 1
18.07.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Жетысу
1 : 3
07.05.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Жетысу
0 : 0
03.08.2014
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Астана
0 : 0
15.03.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Жетысу
1 : 1
07.07.2013
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Астана
4 : 1
28.04.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 25 тур
Астана
1 : 0
21.10.2012
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Жетысу
1 : 1
16.06.2012
Астана
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Прогноз на матч «Жетысу» – «Астана»

Встреча «Жетысу» и «Астана» обещает быть динамичной, с большим количеством голов. Ожидаем, что «Астана» будет контролировать ход игры, тем более что команда продемонстрировала отличные результаты в атаке, но также пропускает достаточно много. «Жетысу» имеет шансы забить, так как они довольно результативны в последних играх, но проблем в обороне не избежать.

Прогнозируем, что «Астана» одержит победу, но «Жетысу» вполне может забить хотя бы один гол. Идеальным вариантом будет ставка на победу «Астаны» с Тоталом больше 2.5 голов, что идеально отражает стиль игры обеих команд.

Точный счeт: 3:1 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу «Астана» – коэффициент 5.20
  • Победа «Астана» с Тоталом больше 2.5 – коэффициент 2.10
  • Победа «Астана» с форой (-1) – коэффициент 2.50

5.20
Точный счёт 3:1 в пользу «Астана»
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Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Астана Жетысу
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1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
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2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
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7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
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Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
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