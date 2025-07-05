6 июля на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 15 тура казахстанской Премьер-лиги, где встретятся команды «Жетысу» и «Астана». Оба клуба показывают неплохие результаты в сезоне, но с разной степенью стабильности. «Жетысу» занимает 10 место, а «Астана» – второе. Этот матч обещает быть интересным, так как «Астана» продолжает уверенно бороться за высокие позиции, в то время как «Жетысу» пытается не потерять форму.

«Жетысу»

После 14 туров «Жетысу» набрал 13 очков и располагается на 10 месте в таблице. Команда продолжает показывать хорошие атакующие действия, забивая в каждом из последних матчей, но еe проблемы с обороной остаются актуальными, о чeм свидетельствует 1.60 пропущенных голов в среднем за игру в последних 5 матчах. «Жетысу» имеет серию из 3 матчей без поражений, что даeт надежду на достойный результат в предстоящей встрече. Лучший бомбардир команды – Руслан Болов, который забил 4 гола в 15 играх.

«Астана»

«Астана» занимает второе место с 34 очками после 15 туров. Команда продемонстрировала отличную форму в атаке, забивая 15 голов в последних 5 матчах, и продолжает быть одним из фаворитов турнира. «Астана» не проигрывает в 6 последних матчах и имеет одну из лучших атакующих линий в лиге. Однако в обороне есть проблемы, о чeм свидетельствует среднее количество пропущенных голов в последних играх (1.40). Лучший бомбардир команды – Назми Грипши, который забил 7 голов в 15 матчах.

Факты о командах

«Жетысу»

В среднем забивает 1.80 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Не проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 6 последних матчах

«Астана»

В среднем забивает 3.00 гола за игру

Пропускает 1.40 гола за игру

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 17 из 18 последних матчей

Прогноз на матч «Жетысу» – «Астана»

Встреча «Жетысу» и «Астана» обещает быть динамичной, с большим количеством голов. Ожидаем, что «Астана» будет контролировать ход игры, тем более что команда продемонстрировала отличные результаты в атаке, но также пропускает достаточно много. «Жетысу» имеет шансы забить, так как они довольно результативны в последних играх, но проблем в обороне не избежать.

Прогнозируем, что «Астана» одержит победу, но «Жетысу» вполне может забить хотя бы один гол. Идеальным вариантом будет ставка на победу «Астаны» с Тоталом больше 2.5 голов, что идеально отражает стиль игры обеих команд.

Точный счeт: 3:1 в пользу «Астаны».

Рекомендованные ставки: