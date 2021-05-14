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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Астана - Жетысу
Астана - Жетысу: обзор матча 14 мая 2021
Астана
14.05.2021, пятница, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Жетысу
4'
М. Томасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Жетысу
Желтая карточка
Р. Муртазаев
86'
80'
Замена
А. Балтабеков
️️️️
Д. Поярков
80'
Замена
Н. Нурбол
️️️️
R. Ablitarov
68'
Замена
А. Адиль
️️️️
D. Dautov
68'
Замена
R. Dzhalilov
️️️️
G. Enache
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
Т. Барсегян
58'
Желтая карточка
Т. Барсегян
57'
Желтая карточка
М. Эбонг
45'
36'
Желтая карточка
S. Batyrkhanov
ГОЛ! 1:0!
М. Томасов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
21
Кике Кадете
ЦЗ
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
24
Лука Шимунович
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
5
Damir Dautov
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
0
G. Enache
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
66
Султан Сагнаев
ОП
14
S. Smajlagic
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
7
Роман Муртазаев
ЦФ
Жетысу
1
Андрей Шабанов
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
9
Аслан Адиль
ПВ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
4-1-4-1
1
Непогодов
21
Кадете
5
Томашевич
15
Бейсебеков
2
5
Куат
24
Шимунович
10
Томасов
11
Барсегян
92
Чуперка
7
Эбонг
2-1-1-1-5
1
Голубничий
5
Орынбасар
59
Колпачук
8
Дмитриев
25
Поярков
67
Атыханов
5
0
0
31
5
11
Барсегян
7
Муртазаев
7
Муртазаев
11
Барсегян
25
Поярков
23
Балтабеков
23
Балтабеков
25
Поярков
0
0
0
0
5
17
Нурбол
17
Нурбол
5
5
9
Адиль
9
Адиль
5
Остались в запасе
Астана
Жетысу
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
14
S. Smajlagic
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦЗ
12
Саги Совет
ЛЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
2
Лев Скворцов
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
1
Андрей Шабанов
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
16
Александр Заруцкий
ВР
22
Данил Подымский
ВР
14
S. Smajlagic
ЦФ
4
Марк Гурман
ЦЗ
12
Саги Совет
ЛЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
2
Лев Скворцов
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
8
Адам Адахаджиев
ЦП
22
A. Dzhanuzakov
ЦФ
4
Максим Чалкин
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Астана - Жетысу
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
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