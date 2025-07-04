5 июля на стадионе «Юность» в Мозыре состоится матч 15 тура белорусской Высшей лиги между «Славией Мозырь» и «Витебском». Обе команды показывают нестабильные результаты в текущем сезоне, но матч обещает быть напряжeнным и интересным. Славия Мозырь продолжает борьбу за высокие места в таблице, в то время как «Витебск» сталкивается с трудностями и находится в средней части таблицы.

«Славия Мозырь»

Команда из Мозыря идeт на 3 месте с 28 очками и сохраняет хорошие перспективы для борьбы за место в еврокубках. В последних 5 играх команда забила 7 голов, в среднем 1.4 за матч, и пропустила 4 (0.8 гола за матч). Славия Мозырь не проигрывает в 6 последних играх, что свидетельствует о стабильности и организованности коллектива. Лучший бомбардир команды – Андрей Соловей с 7 голами в 14 матчах, который является ключевым игроком в атаке. «Славия Мозырь» забивает в каждом из последних 6 матчей, что подтверждает их атакующий потенциал, но важно отметить, что в последнее время команда не может избежать пропущенных голов, особенно в матчах с сильными соперниками.

«Витебск»

«Витебск» набрал 18 очков и занимает 10-е место в таблице. Команда в последние месяцы испытывает сложности, проиграв в последних двух матчах. В последних 5 играх «Витебск» забивает в среднем 1.0 гола за матч, но и пропускает 1.8 гола, что указывает на проблемы в обороне. Несмотря на эти трудности, в атаке команда выглядит достаточно опасно: лучший бомбардир Александр Ксенофонтов забил 6 мячей в 14 матчах. Однако «Витебск» не может стабильно показывать хорошие результаты, что делает их слабым звеном в предстоящем матче с такой организованной командой, как «Славия Мозырь».

Факты о командах

«Славия Мозырь»

Не проигрывает в 6 последних матчах

В среднем 1.4 гола за игру

Пропускает 0.8 гола за матч

Забивает в 6 последних играх

«Витебск»

В среднем 1.0 гола за игру

Пропускает 1.8 гола за матч

Не побеждает в 4 из 6 последних матчей

Пропускает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Славия Мозырь» – «Витебск»

«Славия Мозырь» находится в отличной форме и имеет все шансы победить в этом матче, особенно на фоне слабой обороны «Витебска». Команда из Мозыря стабильна в атаке и продолжает забивать в каждом матче, что создаeт преимущества в матчах против более слабых команд. «Витебск» испытывает проблемы как в атаке, так и в защите, что даeт шанс «Славии Мозырь» использовать свои сильные стороны.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Славия Мозырь».

Рекомендованные ставки: