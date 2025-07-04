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Прогноз на точный счёт матча «Славия-Мозырь» – «Витебск»: Высшая лига Беларуси, 5 июля 2025

04 июля 2025 9:34
Славия-Мозырь - Витебск
05 июл. 2025, суббота 18:45 | Беларусь. Высшая лига, 15 тур
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6.10
Точный счёт 2:0 в пользу «Славии-Мозырь»
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5 июля на стадионе «Юность» в Мозыре состоится матч 15 тура белорусской Высшей лиги между «Славией Мозырь» и «Витебском». Обе команды показывают нестабильные результаты в текущем сезоне, но матч обещает быть напряжeнным и интересным. Славия Мозырь продолжает борьбу за высокие места в таблице, в то время как «Витебск» сталкивается с трудностями и находится в средней части таблицы.

«Славия Мозырь»

Команда из Мозыря идeт на 3 месте с 28 очками и сохраняет хорошие перспективы для борьбы за место в еврокубках. В последних 5 играх команда забила 7 голов, в среднем 1.4 за матч, и пропустила 4 (0.8 гола за матч). Славия Мозырь не проигрывает в 6 последних играх, что свидетельствует о стабильности и организованности коллектива. Лучший бомбардир команды – Андрей Соловей с 7 голами в 14 матчах, который является ключевым игроком в атаке. «Славия Мозырь» забивает в каждом из последних 6 матчей, что подтверждает их атакующий потенциал, но важно отметить, что в последнее время команда не может избежать пропущенных голов, особенно в матчах с сильными соперниками.

«Витебск»

«Витебск» набрал 18 очков и занимает 10-е место в таблице. Команда в последние месяцы испытывает сложности, проиграв в последних двух матчах. В последних 5 играх «Витебск» забивает в среднем 1.0 гола за матч, но и пропускает 1.8 гола, что указывает на проблемы в обороне. Несмотря на эти трудности, в атаке команда выглядит достаточно опасно: лучший бомбардир Александр Ксенофонтов забил 6 мячей в 14 матчах. Однако «Витебск» не может стабильно показывать хорошие результаты, что делает их слабым звеном в предстоящем матче с такой организованной командой, как «Славия Мозырь».

Факты о командах

«Славия Мозырь»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем 1.4 гола за игру
  • Пропускает 0.8 гола за матч
  • Забивает в 6 последних играх

«Витебск»

  • В среднем 1.0 гола за игру
  • Пропускает 1.8 гола за матч
  • Не побеждает в 4 из 6 последних матчей
  • Пропускает в 6 последних матчах

Личные встречи
35% (6)
24% (4)
41% (7)
23
Забитых мячей
21
1.35
В среднем за матч
1.24
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Славия-Мозырь
4 : 0
05.07.2025
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
09.08.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Витебск
2 : 3
30.03.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
28.08.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Витебск
0 : 3
17.04.2022
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
Витебск
2 : 2
14.08.2021
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Славия-Мозырь
0 : 2
11.04.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
23.08.2020
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Витебск
2 : 3
03.05.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Витебск
0 : 2
01.12.2019
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
25.09.2019
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.10.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Витебск
1 : 0
17.06.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Витебск
1 : 1
27.08.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
0 : 4
30.04.2016
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Витебск
0 : 0
13.09.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь
4 : 0
16.05.2015
Витебск
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Прогноз на матч «Славия Мозырь» – «Витебск»

«Славия Мозырь» находится в отличной форме и имеет все шансы победить в этом матче, особенно на фоне слабой обороны «Витебска». Команда из Мозыря стабильна в атаке и продолжает забивать в каждом матче, что создаeт преимущества в матчах против более слабых команд. «Витебск» испытывает проблемы как в атаке, так и в защите, что даeт шанс «Славии Мозырь» использовать свои сильные стороны.

Точный счeт: 2:0 в пользу «Славия Мозырь».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Славии-Мозырь» – коэффициент 6.10
  • Победа «Славия Мозырь» с форой (-1) – коэффициент 2.20
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

6.10
Точный счёт 2:0 в пользу «Славии-Мозырь»
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Витебск Славия-Мозырь
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