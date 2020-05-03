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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Славия-Мозырь
Витебск - Славия-Мозырь: обзор матча 03 мая 2020
Витебск
03.05.2020, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Славия-Мозырь
65'
Й. Николаеску
34'
Ф. Нар (П)
87'
M. Slyusar
88'
M. Slyusar (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Славия-Мозырь
Желтая карточка
E. Klopotskiy
88'
88'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
M. Slyusar
87'
ГОЛ! 1:2!
M. Slyusar
ГОЛ! 1:1!
Й. Николаеску
65'
63'
Желтая карточка
A. Raevskiy
Желтая карточка
А. Скитов
61'
Желтая карточка
С. Волков
41'
34'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ф. Нар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
0
D. Chalov
ЦЗ
0
E. Klopotskiy
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
0
M. Kalenchuk
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
11
Артем Гуренко
ПВ
30
Артем Сороко
ЦФ
98
Йон Николаеску
ЦФ
19
D. Carioca
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
0
A. Kotlyarov
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
29
Вандерсон
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
0
M. Slyusar
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
4-2-1-4
4
Скитов
0
91
Назаренко
0
0
5
Волков
11
Гуренко
30
Сороко
11
Матвеенко
19
98
Николаеску
3-2-2-2
16
5
Потапов
0
29
8
Пантя
0
0
8
Костров
11
Мельников
7
Нар
0
0
Остались в запасе
Витебск
Славия-Мозырь
77
Дмитрий Гущенко
ВР
29
Вандерсон
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
84
Nikolai Romanyuk
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
77
Дмитрий Гущенко
ВР
29
Вандерсон
ЦЗ
25
Oleg Karamushka
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
11
Илья Васильев
ЦП
27
Ioann Nemchenok
ЦП
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
9
Валерий Сенько
ЦП
99
Глеб Шевченко
ЦП
11
Dmitriy Krivosheyev
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
25
Илья Василевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Витебск - Славия-Мозырь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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