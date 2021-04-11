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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Витебск
Славия-Мозырь - Витебск: обзор матча 11 апреля 2021
Славия-Мозырь
11.04.2021, воскресенье, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Витебск
27'
Р. Теверов
49'
Р. Теверов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия-Мозырь - Витебск
Вторая желтая
А. Чухлей
90'
+1
Замена
M. Slyusar
️️️️
И. Руцкий
77'
Желтая карточка
А. Чухлей
74'
69'
Замена
А. Матвеенко
️️️️
А. Шемрук
64'
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
Р. Теверов
Замена
D. Tetteh
️️️️
I. Tlupov
62'
Замена
Н. Мельников
️️️️
Е. Барсуков
62'
Желтая карточка
A. Raevskiy
58'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
В. Жук
55'
55'
Замена
Вандерсон
️️️️
М. Дробыш
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Теверов
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Теверов
Пас отдал
M. Kalenchuk
7'
Желтая карточка
Ж. Сезар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
18
Владислав Жук
ЦП
1
Maksim Shishlov
ЦФ
0
I. Shabanov
ЦФ
0
I. Tlupov
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Витебск
4
Артем Скитов
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
0
M. Kalenchuk
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
13
Максим Дробыш
ЦП
19
D. Carioca
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
33
Marko Stojanović
ЦФ
26
Leo Njengo
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
0
M. Slyusar
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
Витебск
29
Вандерсон
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
3-2-1-5
44
Тимонюк
20
Чухлей
0
44
Шестиловский
19
Руцкий
18
Жук
0
8
Барсуков
7
Нар
0
1
3-4-4
4
Скитов
6
Сезар
4
0
20
Краснов
13
Дробыш
80
Ксенофонтов
9
Теверов
2
Шемрук
77
Гущенко
19
18
Жук
78
Якушевич
78
Якушевич
18
Жук
8
Барсуков
11
Мельников
11
Мельников
8
Барсуков
19
Руцкий
0
0
19
Руцкий
0
70
70
0
13
Дробыш
29
Вандерсон
29
Вандерсон
13
Дробыш
9
Теверов
88
Рассадкин
88
Рассадкин
9
Теверов
2
Шемрук
11
Матвеенко
11
Матвеенко
2
Шемрук
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Витебск
10
Андрей Альшаник
ПЗ
33
Marko Stojanović
ЦФ
26
Leo Njengo
ЦФ
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Пунтус
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
7
Роман Лисовский
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
10
Андрей Альшаник
ПЗ
33
Marko Stojanović
ЦФ
26
Leo Njengo
ЦФ
16
Mikhail Baranovski
ВР
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
Остались в запасе
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
7
Роман Лисовский
ЦП
30
Артем Сороко
ЦФ
99
Vladislav Fedosov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Славия-Мозырь - Витебск
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
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