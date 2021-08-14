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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Славия-Мозырь
Витебск - Славия-Мозырь: обзор матча 14 августа 2021
Витебск
14.08.2021, суббота, 15:30
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Славия-Мозырь
54'
Вандерсон
65'
Р. Теверов
33'
Ф. Нар
72'
В. Жук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витебск - Славия-Мозырь
Желтая карточка
Вандерсон
88'
Желтая карточка
З. Червяков
80'
80'
Замена
A. Raevskiy
️️️️
В. Жук
80'
Замена
D. Tetteh
️️️️
Ф. Нар
Замена
З. Червяков
️️️️
А. Шемрук
74'
72'
ГОЛ! 2:2!
В. Жук
68'
Замена
А. Чухлей
️️️️
Н. Мельников
68'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
Е. Барсуков
ГОЛ! 2:1!
Р. Теверов
65'
Замена
Р. Лисовский
️️️️
В. Глинский
57'
ГОЛ! 1:1!
Вандерсон
54'
Замена
Ж. Сезар
️️️️
A. Yanushkevich
46'
Замена
Г. Рассадкин
️️️️
К. Ермакович
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Нар
Пас отдал
Е. Барсуков
32'
Желтая карточка
В. Жук
Желтая карточка
А. Матвеенко
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
29
Вандерсон
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЦП
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
30
Артем Сороко
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
11
Антон Матвеенко
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
6
Владислав Глинский
ЦФ
5
Андрей Лебедев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
6
Кристиан Дрош
ЦП
18
Владислав Жук
ЦП
11
Никита Мельников
ЦФ
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Витебск
6
Жулио Сезар
ЦЗ
13
Максим Дробыш
ЦП
31
Масрур Киемидинов
ЦП
7
Роман Лисовский
ЦП
88
Глеб Рассадкин
ЦФ
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
14
Захар Червяков
ЦФ
23
Дмитрий Воробьёв
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
Славия-Мозырь
20
Андрей Чухлей
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
70
Dennis Tetteh
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
3-1-5
29
Вандерсон
4
4
Скитов
80
Ксенофонтов
11
Матвеенко
5
Лебедев
6
Глинский
2
Шемрук
9
Теверов
2-2-5
16
44
Малькевич
44
Шестиловский
6
Дрош
18
Жук
11
Мельников
28
Бугулов
11
Ловец
8
Барсуков
7
Нар
4
6
Сезар
6
Сезар
4
6
Глинский
7
Лисовский
7
Лисовский
6
Глинский
8
Ермакович
88
Рассадкин
88
Рассадкин
8
Ермакович
2
Шемрук
14
Червяков
14
Червяков
2
Шемрук
11
Мельников
20
Чухлей
20
Чухлей
11
Мельников
18
Жук
0
0
18
Жук
7
Нар
70
70
7
Нар
8
Барсуков
78
Якушевич
78
Якушевич
8
Барсуков
Остались в запасе
Витебск
Славия-Мозырь
13
Максим Дробыш
ЦП
31
Масрур Киемидинов
ЦП
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
23
Дмитрий Воробьёв
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
13
Максим Дробыш
ЦП
31
Масрур Киемидинов
ЦП
97
Yuri Muzychenko
ЦФ
23
Дмитрий Воробьёв
ЦФ
77
Дмитрий Гущенко
ЦФ
22
Ян Скибский
ЦФ
Остались в запасе
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
1
Maksim Shishlov
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча Витебск - Славия-Мозырь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
Центральный спорткомплекс
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