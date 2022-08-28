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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Витебск
Славия-Мозырь - Витебск: обзор матча 28 августа 2022
Славия-Мозырь
28.08.2022, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
0 : 2
Завершен
Витебск
72'
Р. Теверов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Витебск
90'
+3
Желтая карточка
Д. Гущенко
90'
+2
Замена
А. Матвеенко
️️️️
С. Волков
Желтая карточка
С. Шестиловский
90'
+1
89'
Замена
️️️️
Е. Краснов
Замена
А. Альшаник
️️️️
А. Кобет
77'
72'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Теверов
70'
Замена
З. Червяков
️️️️
М. Жумабеков
Замена
А. Петренко
️️️️
А. Чухлей
63'
Замена
В. Потороча
️️️️
К. Дрош
63'
Замена
В. Жук
️️️️
Е. Барсуков
56'
Желтая карточка
А. Чухлей
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
10
Евгений Земко
ЦП
6
Кристиан Дрош
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
10
Глеб Жердев
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
19
Илья Руцкий
ЦФ
16
Данила Сокол
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
4
Артем Скитов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
22
Ян Скибский
ЛП
20
Евгений Краснов
ЦП
88
Aram Kocharyan
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Славия-Мозырь
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
10
Андрей Альшаник
ПЗ
18
Владислав Жук
ЦП
11
Николай Рябых
ЦП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
96
Валерий Потороча
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
11
Антон Матвеенко
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
3-2-2-4
44
Шестиловский
28
Бугулов
20
Чухлей
10
Земко
6
Дрош
27
Есин
8
Барсуков
10
Жердев
16
Сокол
19
Руцкий
9
Кобет
3-2-4-1
77
Гущенко
20
Веретило
3
Баранок
6
Сезар
4
Скитов
10
Жумабеков
20
Краснов
88
5
Волков
22
Скибский
9
Теверов
9
Кобет
10
Альшаник
10
Альшаник
9
Кобет
8
Барсуков
18
Жук
18
Жук
8
Барсуков
20
Чухлей
34
Петренко
34
Петренко
20
Чухлей
6
Дрош
96
Потороча
96
Потороча
6
Дрош
5
Волков
11
Матвеенко
11
Матвеенко
5
Волков
10
Жумабеков
14
Червяков
14
Червяков
10
Жумабеков
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Витебск
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
11
Николай Рябых
ЦП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Мартинович
6
Александр Сакович
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
3
Никита Костомаров
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Ясинский
Остались в запасе
44
Игорь Тимонюк
ЦЗ
11
Николай Рябых
ЦП
11
Данила Слесарчук
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Остались в запасе
6
Александр Сакович
ЦЗ
12
Дмитрий Харитонов
ВР
3
Никита Костомаров
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Мартинович
Главный тренер
Сергей Ясинский
Статистика матча Славия-Мозырь - Витебск
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
- : -
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Барановичи
0 : 1
17.10.2026
Витебск
Информация о матче
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