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Прогноз на точный счет матча «Бенфика» – «Челси»: Клубный чемпионат мира, 28 июня 2025

27 июня 2025 19:44
Бенфика - Челси
28 июн. 2025, суббота 23:00 | Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
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6.30
Точный счёт 1:2 в пользу «Челси»
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28 июня на стадионе Bank of America в США состоится один из самых интригующих матчей 1/8 финала Клубного чемпионата мира. Португальская «Бенфика», удивившая победой над «Баварией», встретится с английским «Челси», который уверенно прошeл групповой этап. Обе команды в отличной форме и стабильно забивают, а это создаeт предпосылки для открытого и напряжeнного поединка.

«Бенфика»

Португальцы показывают стабильные результаты: команда не проигрывает в трeх матчах турнира и забивает в каждой игре. Победа над «Баварией» (1:0), разгром «Окленд Сити» (6:0) и боевая ничья с «Бокой Хуниорс» (2:2) демонстрируют широкий атакующий потенциал. В последних пяти играх «Бенфика» забила 11 голов (в среднем 2.20 за матч), а пропустила 6. Команда хорошо играет в позиционной атаке и эффективно использует быстрые фланги. При этом оборона не всегда справляется против быстрых переходов соперника.

«Челси»

Англичане прошли турнирную дистанцию почти без потерь. Команда одержала победы над «Эсперансом» (3:0) и «Лос-Анджелесом» (2:0), уступив лишь «Фламенго» (1:3). В последних пяти матчах «Челси» забил 11 голов (2.20 в среднем) и пропустил 4 – отличный баланс, особенно с учeтом ротации состава. Команда на ходу, играет быстро и вертикально, а оборона выглядит гораздо стабильнее, чем у соперника. Подход тренерского штаба – доминирование через контроль мяча и давление в середине поля.

Факты о командах:

«Бенфика»

  • Не проигрывает 3 матча в КЧМ подряд
  • Забивает в 18 последних матчах
  • В среднем 2.20 гола за матч в атаке, 1.20 – в защите (последние 5 игр)

«Челси»

  • Забивает в 6 последних матчах
  • В среднем 2.20 гола за матч в атаке, 0.80 – в защите (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
2
Забитых мячей
5
0.67
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Лига Европы, Финал
Бенфика
1 : 2
15.05.2013
Челси
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Челси
2 : 1
04.04.2012
Бенфика
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Бенфика
0 : 1
27.03.2012
Челси

Прогноз на матч «Бенфика» – «Челси»

Обе команды в хорошей атакующей форме и с высокой реализацией моментов. Однако «Челси» выглядит немного предпочтительнее за счeт более надeжной обороны и сбалансированного подхода к играм против сильных соперников. У «Бенфики» есть мощная линия нападения, но проблемы в защите могут стать ключевыми против мобильных атак англичан. В этом матче ожидается борьба до последнего, но класс и глубина состава «Челси» могут склонить исход в их пользу.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Челси».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Челси» – коэффициент 6.30
  • Победа «Челси» – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 – коэффициент 2.00

6.30
Точный счёт 1:2 в пользу «Челси»
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Автор: Рассказов Михаил
Клубный чемпионат мира Челси Бенфика
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