15 июня на стадионе в Калуге состоится центральный матч 18-го тура Второй лиги А, в котором местная «Калуга» примет лидера турнира – «Текстильщик». Обе команды имеют амбиции: хозяева хотят сократить отставание от зоны топ-3, а гости – укрепить лидерство в таблице. Игра обещает быть упорной и результативной.
«Калуга»
После поражения 0:3 от «Сибири» «Калуга» стремится вернуться к победному пути. Коллектив показывает нестабильность, чередуя победы и поражения, однако стабильно играет в атаке – забито 6 голов в последних 5 турах. При этом команда не отличается надeжной обороной – те же 6 мячей были пропущены. Главный козырь «Калуги» – умение извлекать результат в матчах с равными соперниками, особенно дома. За 5 последних игр команда набрала 7 очков и остаeтся конкурентоспособной даже против топов.
«Текстильщик»
Ивановский клуб сохраняет первую строчку в таблице с 38 очками, несмотря на спад в результатах. В последних 5 турах у команды всего одна победа, а три поражения обнажили проблемы в защите и падение интенсивности в атаке. Тем не менее «Текстильщик» продолжает забивать в среднем 1.2 гола за игру, и может рассчитывать на свои моменты и в этом выездном матче. Последняя игра против «Динамо Владивосток» (0:0) показала, что команда умеет обороняться, но при этом теряет креатив в атакующих действиях.
Факты о командах:
«Калуга»
- Забивает в 11 из 13 последних матчей
- В среднем 1.2 гола за игру в последних 5 турах
- Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
- В 3 последних очных встречах сыграла вничью
«Текстильщик»
- Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Калуги»
- Забивает в 7 из 9 последних матчей
- В среднем 1.2 гола за игру в последних 5 турах
- Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
Прогноз на матч «Калуга» – «Текстильщик»
Матч обещает быть плотным: обе команды стабильно забивают, но и пропускают примерно одинаково. «Калуга» будет активна на своeм поле, однако «Текстильщик» – более сбалансированная команда, пусть и переживающая спад. Вероятнее всего, нас ждeт ничейный исход, но с голами с обеих сторон. Выход на поле равных соперников с идентичной результативностью позволяет рассматривать исход 1:1 как наиболее вероятный.
Прогноз на точный счeт: 1:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
- Тотал голов больше 2.0 – коэффициент 1.72