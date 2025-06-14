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Прогноз на точный счёт матча «Калуга» – «Текстильщик»: Вторая лига А, 15 июня 2025

14 июня 2025 11:44
Калуга - Текстильщик
15 июн. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
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6.20
Точный счёт 1:1
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15 июня на стадионе в Калуге состоится центральный матч 18-го тура Второй лиги А, в котором местная «Калуга» примет лидера турнира – «Текстильщик». Обе команды имеют амбиции: хозяева хотят сократить отставание от зоны топ-3, а гости – укрепить лидерство в таблице. Игра обещает быть упорной и результативной.

«Калуга»

После поражения 0:3 от «Сибири» «Калуга» стремится вернуться к победному пути. Коллектив показывает нестабильность, чередуя победы и поражения, однако стабильно играет в атаке – забито 6 голов в последних 5 турах. При этом команда не отличается надeжной обороной – те же 6 мячей были пропущены. Главный козырь «Калуги» – умение извлекать результат в матчах с равными соперниками, особенно дома. За 5 последних игр команда набрала 7 очков и остаeтся конкурентоспособной даже против топов.

«Текстильщик»

Ивановский клуб сохраняет первую строчку в таблице с 38 очками, несмотря на спад в результатах. В последних 5 турах у команды всего одна победа, а три поражения обнажили проблемы в защите и падение интенсивности в атаке. Тем не менее «Текстильщик» продолжает забивать в среднем 1.2 гола за игру, и может рассчитывать на свои моменты и в этом выездном матче. Последняя игра против «Динамо Владивосток» (0:0) показала, что команда умеет обороняться, но при этом теряет креатив в атакующих действиях.

Факты о командах:

«Калуга»

  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • В среднем 1.2 гола за игру в последних 5 турах
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру
  • В 3 последних очных встречах сыграла вничью

«Текстильщик»

  • Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Калуги»
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем 1.2 гола за игру в последних 5 турах
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

Личные встречи
17% (1)
67% (4)
17% (1)
8
Забитых мячей
8
1.33
В среднем за матч
1.33
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Текстильщик
1 : 1
01.03.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Калуга
1 : 1
29.09.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Текстильщик
1 : 1
04.08.2024
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Калуга
4 : 1
28.04.2024
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Текстильщик
1 : 1
18.03.2024
Калуга
Россия. Кубок, 1/64 финала
Текстильщик
3 : 0
12.08.2014
Калуга
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Прогноз на матч «Калуга» – «Текстильщик»

Матч обещает быть плотным: обе команды стабильно забивают, но и пропускают примерно одинаково. «Калуга» будет активна на своeм поле, однако «Текстильщик» – более сбалансированная команда, пусть и переживающая спад. Вероятнее всего, нас ждeт ничейный исход, но с голами с обеих сторон. Выход на поле равных соперников с идентичной результативностью позволяет рассматривать исход 1:1 как наиболее вероятный.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Тотал голов больше 2.0 – коэффициент 1.72

6.20
Точный счёт 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Текстильщик Калуга
Другие прогнозы
Матч завершен
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7.00
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