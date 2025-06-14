15 июня на стадионе в Калуге состоится центральный матч 18-го тура Второй лиги А, в котором местная «Калуга» примет лидера турнира – «Текстильщик». Обе команды имеют амбиции: хозяева хотят сократить отставание от зоны топ-3, а гости – укрепить лидерство в таблице. Игра обещает быть упорной и результативной.

«Калуга»

После поражения 0:3 от «Сибири» «Калуга» стремится вернуться к победному пути. Коллектив показывает нестабильность, чередуя победы и поражения, однако стабильно играет в атаке – забито 6 голов в последних 5 турах. При этом команда не отличается надeжной обороной – те же 6 мячей были пропущены. Главный козырь «Калуги» – умение извлекать результат в матчах с равными соперниками, особенно дома. За 5 последних игр команда набрала 7 очков и остаeтся конкурентоспособной даже против топов.

«Текстильщик»

Ивановский клуб сохраняет первую строчку в таблице с 38 очками, несмотря на спад в результатах. В последних 5 турах у команды всего одна победа, а три поражения обнажили проблемы в защите и падение интенсивности в атаке. Тем не менее «Текстильщик» продолжает забивать в среднем 1.2 гола за игру, и может рассчитывать на свои моменты и в этом выездном матче. Последняя игра против «Динамо Владивосток» (0:0) показала, что команда умеет обороняться, но при этом теряет креатив в атакующих действиях.

Факты о командах:

«Калуга»

Забивает в 11 из 13 последних матчей

В среднем 1.2 гола за игру в последних 5 турах

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

В 3 последних очных встречах сыграла вничью

«Текстильщик»

Не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против «Калуги»

Забивает в 7 из 9 последних матчей

В среднем 1.2 гола за игру в последних 5 турах

Пропускает в среднем 1.2 гола за игру

Личные встречи 17% (1) 67% (4) 17% (1) 8 Забитых мячей 8 1.33 В среднем за матч 1.33 4:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур Текстильщик 1 : 1 Калуга Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур Калуга 1 : 1 Текстильщик Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур Текстильщик 1 : 1 Калуга Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур Калуга 4 : 1 Текстильщик Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур Текстильщик 1 : 1 Калуга Россия. Кубок, 1/64 финала Текстильщик 3 : 0 Калуга

Прогноз на матч «Калуга» – «Текстильщик»

Матч обещает быть плотным: обе команды стабильно забивают, но и пропускают примерно одинаково. «Калуга» будет активна на своeм поле, однако «Текстильщик» – более сбалансированная команда, пусть и переживающая спад. Вероятнее всего, нас ждeт ничейный исход, но с голами с обеих сторон. Выход на поле равных соперников с идентичной результативностью позволяет рассматривать исход 1:1 как наиболее вероятный.

Прогноз на точный счeт: 1:1.

Рекомендованные ставки: