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Текстильщик - Калуга
Текстильщик - Калуга: обзор матча 12 августа 2014
Текстильщик
12.08.2014, вторник, 18:30
Россия. Кубок, 1/64 финала
3 : 0
Завершен
Калуга
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Текстильщик - Калуга
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
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Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Калуга
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Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Стадион:
Текстильщик
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