В 12-м туре Высшей лиги Беларуси в Новополоцке на стадионе «Атлант» состоится встреча команд с разными задачами и формой: «Нафтан» попытается прервать серию поражений, а «Славия Мозырь» – закрепиться в верхней части таблицы. Обе команды подходят к матчу в резко контрастных игровых кондициях, и это напрямую влияет на ожидания от предстоящего поединка.

«Нафтан»

Клуб из Новополоцка переживает сложный отрезок: четыре поражения подряд в чемпионате, лишь 10 очков после 11 туров и тревожное 13-е место. Команда слабо реализует моменты (всего 3 гола в последних 5 матчах – 0.60 в среднем) и при этом регулярно пропускает (9 голов за этот же отрезок – 1.80 в среднем). Лидером атаки остаeтся Игнат Пранович, но его 2 гола за 13 игр – слабый показатель для бомбардира. Домашнее поле не стало фактором силы: «Нафтан» уступил «Неману» (1:3) и «Торпедо-БелАЗу» (0:3). Проблемы в обороне, слабая форма и отсутствие уверенности – главные риски хозяев.

«Славия Мозырь»

Третья строчка в таблице и 23 очка – отличный старт сезона для коллектива из Мозыря. В последних трeх турах – три победы: над «Неманом» (2:1), «Торпедо-БелАЗом» (1:0) и «Сморгонью» (2:0). Команда демонстрирует стабильную результативность (в среднем 1.20 забитых гола за игру за 5 последних матчей) и надeжность в защите. Лучший бомбардир – Андрей Соловей, забивший 6 мячей в 11 играх. «Славия» уверенно использует фланговые атаки, активно прессингует и демонстрирует зрелую игру. Команда забивает в трeх последних турах подряд и выглядит фаворитом предстоящей встречи.

Факты о командах

Проигрывает 4 матча подряд в чемпионате

В 5 последних матчах – 3 забитых и 9 пропущенных голов

В среднем пропускает 1.80 гола за игру

Забивает в среднем 0.60 гола за игру

«Славия Мозырь»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в каждом из 3 последних матчей

6 голов за 5 игр при 6 пропущенных

Андрей Соловей – 6 голов в сезоне

Личные встречи 29% (5) 29% (5) 41% (7) 14 Забитых мячей 16 0.82 В среднем за матч 0.94 3:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Беларусь. Высшая лига, 28 тур Славия-Мозырь 1 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 13 тур Нафтан 0 : 1 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 26 тур Нафтан 2 : 1 Славия-Мозырь Белоруссия. Высшая лига, 11 тур Славия-Мозырь 1 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 29 тур Славия-Мозырь 1 : 2 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 14 тур Нафтан 0 : 2 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 17 тур Славия-Мозырь 2 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 2 тур Нафтан 0 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 20 тур Славия-Мозырь 0 : 3 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 7 тур Нафтан 1 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 31 тур Нафтан 2 : 1 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 26 тур Славия-Мозырь 0 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 16 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 5 тур Нафтан 0 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 23 тур Славия-Мозырь 1 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 16 тур Нафтан 0 : 0 Славия-Мозырь Беларусь. Высшая лига, 5 тур Славия-Мозырь 2 : 1 Нафтан

Прогноз на матч «Нафтан» – «Славия Мозырь»

Разница в классе, результатах и текущем состоянии очевидна. «Славия Мозырь» набрала отличный ход и стабильно обыгрывает соперников из нижней части таблицы. «Нафтан» выглядит уязвимым: плохая форма, слабая атака и нестабильная оборона не внушают оптимизма. Учитывая всe это, ожидается уверенная победа гостей, но, вероятно, без разгрома. Хозяева способны навязать борьбу, но на дистанции игра «Славии» выглядит более зрелой и эффективной.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Славии Мозырь».

Рекомендованные ставки: