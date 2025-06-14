Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счёт матча «Нафтан» – «Славия Мозырь»: Беларусь. Высшая лига, 15 июня 2025 года

14 июня 2025 10:00
Нафтан - Славия-Мозырь
15 июн. 2025, воскресенье 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
7.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Славии Мозырь»
Сделать ставку

В 12-м туре Высшей лиги Беларуси в Новополоцке на стадионе «Атлант» состоится встреча команд с разными задачами и формой: «Нафтан» попытается прервать серию поражений, а «Славия Мозырь» – закрепиться в верхней части таблицы. Обе команды подходят к матчу в резко контрастных игровых кондициях, и это напрямую влияет на ожидания от предстоящего поединка.

«Нафтан»

Клуб из Новополоцка переживает сложный отрезок: четыре поражения подряд в чемпионате, лишь 10 очков после 11 туров и тревожное 13-е место. Команда слабо реализует моменты (всего 3 гола в последних 5 матчах – 0.60 в среднем) и при этом регулярно пропускает (9 голов за этот же отрезок – 1.80 в среднем). Лидером атаки остаeтся Игнат Пранович, но его 2 гола за 13 игр – слабый показатель для бомбардира. Домашнее поле не стало фактором силы: «Нафтан» уступил «Неману» (1:3) и «Торпедо-БелАЗу» (0:3). Проблемы в обороне, слабая форма и отсутствие уверенности – главные риски хозяев.

«Славия Мозырь»

Третья строчка в таблице и 23 очка – отличный старт сезона для коллектива из Мозыря. В последних трeх турах – три победы: над «Неманом» (2:1), «Торпедо-БелАЗом» (1:0) и «Сморгонью» (2:0). Команда демонстрирует стабильную результативность (в среднем 1.20 забитых гола за игру за 5 последних матчей) и надeжность в защите. Лучший бомбардир – Андрей Соловей, забивший 6 мячей в 11 играх. «Славия» уверенно использует фланговые атаки, активно прессингует и демонстрирует зрелую игру. Команда забивает в трeх последних турах подряд и выглядит фаворитом предстоящей встречи.

Факты о командах

«Нафтан»

  • Проигрывает 4 матча подряд в чемпионате
  • В 5 последних матчах – 3 забитых и 9 пропущенных голов
  • В среднем пропускает 1.80 гола за игру
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру

«Славия Мозырь»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • Забивает в каждом из 3 последних матчей
  • 6 голов за 5 игр при 6 пропущенных
  • Андрей Соловей – 6 голов в сезоне

Личные встречи
29% (5)
29% (5)
41% (7)
14
Забитых мячей
16
0.82
В среднем за матч
0.94
3:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
08.11.2024
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Нафтан
0 : 1
22.06.2024
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
2 : 1
28.10.2023
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Славия-Мозырь
1 : 0
02.06.2023
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Славия-Мозырь
1 : 2
18.11.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Нафтан
0 : 2
26.06.2017
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
06.08.2016
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Нафтан
0 : 1
10.04.2016
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Славия-Мозырь
0 : 3
19.09.2015
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
1 : 1
23.05.2015
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 31 тур
Нафтан
2 : 1
23.11.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
05.10.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
06.07.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Нафтан
0 : 0
22.04.2013
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Славия-Мозырь
1 : 1
01.09.2012
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
0 : 0
27.06.2012
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
14.04.2012
Нафтан
Показать все

Прогноз на матч «Нафтан» – «Славия Мозырь»

Разница в классе, результатах и текущем состоянии очевидна. «Славия Мозырь» набрала отличный ход и стабильно обыгрывает соперников из нижней части таблицы. «Нафтан» выглядит уязвимым: плохая форма, слабая атака и нестабильная оборона не внушают оптимизма. Учитывая всe это, ожидается уверенная победа гостей, но, вероятно, без разгрома. Хозяева способны навязать борьбу, но на дистанции игра «Славии» выглядит более зрелой и эффективной.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Славии Мозырь».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Славии Мозырь» – коэффициент 7.50
  • Победа «Славии Мозырь» – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Нафтана» меньше 1.0 – коэффициент 1.68

7.50
Точный счёт 2:0 в пользу «Славии Мозырь»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Нафтан
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
7.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс - Велес
Точный счёт 0:2 в пользу «Велеса»
Матч завершен
0 : 1
6.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Спартак К - Ленинградец
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака Кострома»
Матч завершен
1 : 2
6.80
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Челябинск - Машук-КМВ
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 2
6.50
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Родина-2 - Волгарь
Точный счёт 1:2 в пользу «Волгаря»
Матч завершен
5 : 2
6.50
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волга - Кубань
Точный счёт 2:1 в пользу «Волги»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 