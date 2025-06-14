В 12-м туре Высшей лиги Беларуси в Новополоцке на стадионе «Атлант» состоится встреча команд с разными задачами и формой: «Нафтан» попытается прервать серию поражений, а «Славия Мозырь» – закрепиться в верхней части таблицы. Обе команды подходят к матчу в резко контрастных игровых кондициях, и это напрямую влияет на ожидания от предстоящего поединка.
«Нафтан»
Клуб из Новополоцка переживает сложный отрезок: четыре поражения подряд в чемпионате, лишь 10 очков после 11 туров и тревожное 13-е место. Команда слабо реализует моменты (всего 3 гола в последних 5 матчах – 0.60 в среднем) и при этом регулярно пропускает (9 голов за этот же отрезок – 1.80 в среднем). Лидером атаки остаeтся Игнат Пранович, но его 2 гола за 13 игр – слабый показатель для бомбардира. Домашнее поле не стало фактором силы: «Нафтан» уступил «Неману» (1:3) и «Торпедо-БелАЗу» (0:3). Проблемы в обороне, слабая форма и отсутствие уверенности – главные риски хозяев.
«Славия Мозырь»
Третья строчка в таблице и 23 очка – отличный старт сезона для коллектива из Мозыря. В последних трeх турах – три победы: над «Неманом» (2:1), «Торпедо-БелАЗом» (1:0) и «Сморгонью» (2:0). Команда демонстрирует стабильную результативность (в среднем 1.20 забитых гола за игру за 5 последних матчей) и надeжность в защите. Лучший бомбардир – Андрей Соловей, забивший 6 мячей в 11 играх. «Славия» уверенно использует фланговые атаки, активно прессингует и демонстрирует зрелую игру. Команда забивает в трeх последних турах подряд и выглядит фаворитом предстоящей встречи.
Факты о командах
«Нафтан»
- Проигрывает 4 матча подряд в чемпионате
- В 5 последних матчах – 3 забитых и 9 пропущенных голов
- В среднем пропускает 1.80 гола за игру
- Забивает в среднем 0.60 гола за игру
«Славия Мозырь»
- Побеждает в 3 последних матчах
- Забивает в каждом из 3 последних матчей
- 6 голов за 5 игр при 6 пропущенных
- Андрей Соловей – 6 голов в сезоне
Прогноз на матч «Нафтан» – «Славия Мозырь»
Разница в классе, результатах и текущем состоянии очевидна. «Славия Мозырь» набрала отличный ход и стабильно обыгрывает соперников из нижней части таблицы. «Нафтан» выглядит уязвимым: плохая форма, слабая атака и нестабильная оборона не внушают оптимизма. Учитывая всe это, ожидается уверенная победа гостей, но, вероятно, без разгрома. Хозяева способны навязать борьбу, но на дистанции игра «Славии» выглядит более зрелой и эффективной.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Славии Мозырь».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Славии Мозырь» – коэффициент 7.50
- Победа «Славии Мозырь» – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Нафтана» меньше 1.0 – коэффициент 1.68