14 июня на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 12 тура казахстанской Премьер-лиги между «Жетысу» и «Кайратом». Гости борются за чемпионство, а хозяева стремятся покинуть зону вылета. Несмотря на разницу в классе, у команд схожая тенденция: обе часто пропускают, но стабильно забивают.
«Жетысу»
Команда находится на 11-м месте с 9 очками после 11 туров, демонстрируя нестабильные результаты. Последний матч с «Кайсаром» завершился вничью 2:2 – третий подряд матч, в котором «Жетысу» сумел отличиться. В последних 5 встречах команда забила 5 мячей и столько же раз огорчала своих болельщиков пропущенными голами – оборона остаeтся главным слабым звеном. Дмитрий Шмидт остаeтся самым результативным игроком с 2 голами, что подчeркивает недостаточную атакующую мощь коллектива.
«Кайрат»
«Кайрат» – вторая команда чемпионата, набравшая 26 очков в 12 матчах. В последнем туре команда обыграла одного из конкурентов – «Актобе» со счeтом 2:1. Команда лидирует по количеству забитых голов – 26 в 12 турах, однако испытывает проблемы в защите: 7 матчей подряд пропускает, включая встречи с командами из нижней части таблицы. Нападающий Дастан Сатпаев – ключевая фигура в атаке, на его счету 9 голов. При этом в последних 5 играх «Кайрат» забил лишь 5 мячей, что свидетельствует о небольшом спаде.
Факты о командах:
«Жетысу»
- В 3 последних матчах обязательно забивает
- В среднем 1.0 гола за игру в последних 5 матчах
- Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
- В последних 5 турах набрано 4 очка
«Кайрат»
- Забивает в каждом из последних 7 матчей
- В среднем 1.0 гола за игру в последних 5 встречах
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
- Обладает лучшей разницей мячей в Премьер-лиге (+16)
Прогноз на матч «Жетысу» – «Кайрат»
Матч обещает быть результативным: обе команды имеют выраженные проблемы в обороне и способны забивать. Несмотря на турнирную разницу, «Жетысу» дома показывает упорную игру и вполне может навязать борьбу. Учитывая регулярные пропущенные мячи «Кайрата» и недавний всплеск результативности «Жетысу», можно ожидать голов с обеих сторон. При этом класс «Кайрата» всe же должен сказаться – ничейный исход с преимуществом гостей выглядит наиболее вероятным.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кайрата».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Кайрата» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал «Кайрат» больше 1.5 – коэффициент 1.85