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Прогноз на точный счёт матча «Жетысу» – «Кайрат»: Премьер-лига Казахстана, 14 июня 2025

13 июня 2025 10:43
Жетысу - Кайрат
14 июн. 2025, суббота 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
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7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Кайрата»
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14 июня на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 12 тура казахстанской Премьер-лиги между «Жетысу» и «Кайратом». Гости борются за чемпионство, а хозяева стремятся покинуть зону вылета. Несмотря на разницу в классе, у команд схожая тенденция: обе часто пропускают, но стабильно забивают.

«Жетысу»

Команда находится на 11-м месте с 9 очками после 11 туров, демонстрируя нестабильные результаты. Последний матч с «Кайсаром» завершился вничью 2:2 – третий подряд матч, в котором «Жетысу» сумел отличиться. В последних 5 встречах команда забила 5 мячей и столько же раз огорчала своих болельщиков пропущенными голами – оборона остаeтся главным слабым звеном. Дмитрий Шмидт остаeтся самым результативным игроком с 2 голами, что подчeркивает недостаточную атакующую мощь коллектива.

«Кайрат»

«Кайрат» – вторая команда чемпионата, набравшая 26 очков в 12 матчах. В последнем туре команда обыграла одного из конкурентов – «Актобе» со счeтом 2:1. Команда лидирует по количеству забитых голов – 26 в 12 турах, однако испытывает проблемы в защите: 7 матчей подряд пропускает, включая встречи с командами из нижней части таблицы. Нападающий Дастан Сатпаев – ключевая фигура в атаке, на его счету 9 голов. При этом в последних 5 играх «Кайрат» забил лишь 5 мячей, что свидетельствует о небольшом спаде.

Факты о командах:

«Жетысу»

  • В 3 последних матчах обязательно забивает
  • В среднем 1.0 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • В последних 5 турах набрано 4 очка

«Кайрат»

  • Забивает в каждом из последних 7 матчей
  • В среднем 1.0 гола за игру в последних 5 встречах
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • Обладает лучшей разницей мячей в Премьер-лиге (+16)

Личные встречи
21% (5)
25% (6)
54% (13)
22
Забитых мячей
39
0.92
В среднем за матч
1.63
3:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  3:3
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Жетысу
1 : 2
26.10.2024
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
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0 : 0
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30.10.2021
Кайрат
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2 : 0
13.03.2021
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Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Жетысу
2 : 4
18.10.2020
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кайрат
3 : 0
21.03.2020
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
4 : 1
15.09.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кайрат
0 : 0
23.06.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Жетысу
3 : 0
14.04.2019
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
1 : 0
22.09.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайрат
2 : 1
15.07.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Жетысу
1 : 3
05.05.2018
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Жетысу
1 : 1
03.07.2016
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Кайрат
2 : 0
05.05.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Жетысу
0 : 3
24.05.2015
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Кайрат
2 : 0
15.03.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Кайрат
2 : 1
18.05.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Жетысу
1 : 0
22.03.2014
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Жетысу
0 : 0
04.08.2013
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайрат
3 : 3
09.03.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Жетысу
2 : 1
19.08.2012
Кайрат
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Кайрат
1 : 0
29.04.2012
Жетысу
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Прогноз на матч «Жетысу» – «Кайрат»

Матч обещает быть результативным: обе команды имеют выраженные проблемы в обороне и способны забивать. Несмотря на турнирную разницу, «Жетысу» дома показывает упорную игру и вполне может навязать борьбу. Учитывая регулярные пропущенные мячи «Кайрата» и недавний всплеск результативности «Жетысу», можно ожидать голов с обеих сторон. При этом класс «Кайрата» всe же должен сказаться – ничейный исход с преимуществом гостей выглядит наиболее вероятным.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кайрата».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Кайрата» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Кайрат» больше 1.5 – коэффициент 1.85

7.00
Точный счёт 1:2 в пользу «Кайрата»
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Автор: Мещеряков Денис
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Жетысу
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