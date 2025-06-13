14 июня на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 12 тура казахстанской Премьер-лиги между «Жетысу» и «Кайратом». Гости борются за чемпионство, а хозяева стремятся покинуть зону вылета. Несмотря на разницу в классе, у команд схожая тенденция: обе часто пропускают, но стабильно забивают.

«Жетысу»

Команда находится на 11-м месте с 9 очками после 11 туров, демонстрируя нестабильные результаты. Последний матч с «Кайсаром» завершился вничью 2:2 – третий подряд матч, в котором «Жетысу» сумел отличиться. В последних 5 встречах команда забила 5 мячей и столько же раз огорчала своих болельщиков пропущенными голами – оборона остаeтся главным слабым звеном. Дмитрий Шмидт остаeтся самым результативным игроком с 2 голами, что подчeркивает недостаточную атакующую мощь коллектива.

«Кайрат»

«Кайрат» – вторая команда чемпионата, набравшая 26 очков в 12 матчах. В последнем туре команда обыграла одного из конкурентов – «Актобе» со счeтом 2:1. Команда лидирует по количеству забитых голов – 26 в 12 турах, однако испытывает проблемы в защите: 7 матчей подряд пропускает, включая встречи с командами из нижней части таблицы. Нападающий Дастан Сатпаев – ключевая фигура в атаке, на его счету 9 голов. При этом в последних 5 играх «Кайрат» забил лишь 5 мячей, что свидетельствует о небольшом спаде.

Факты о командах:

«Жетысу»

В 3 последних матчах обязательно забивает

В среднем 1.0 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру

В последних 5 турах набрано 4 очка

«Кайрат»

Забивает в каждом из последних 7 матчей

В среднем 1.0 гола за игру в последних 5 встречах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Обладает лучшей разницей мячей в Премьер-лиге (+16)

Личные встречи 21% (5) 25% (6) 54% (13) 22 Забитых мячей 39 0.92 В среднем за матч 1.63 3:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 3:3 Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Жетысу 1 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Кайрат 0 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 22 тур Жетысу 1 : 2 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Кайрат 2 : 3 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Жетысу 0 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Кайрат 2 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 13 тур Жетысу 2 : 4 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 3 тур Кайрат 3 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Кайрат 4 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 15 тур Кайрат 0 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 5 тур Жетысу 3 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 27 тур Жетысу 1 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 18 тур Кайрат 2 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Жетысу 1 : 3 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур Жетысу 1 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур Кайрат 2 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур Жетысу 0 : 3 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур Кайрат 2 : 0 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур Кайрат 2 : 1 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур Жетысу 1 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 22 тур Жетысу 0 : 0 Кайрат Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Кайрат 3 : 3 Жетысу Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур Жетысу 2 : 1 Кайрат Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур Кайрат 1 : 0 Жетысу

Прогноз на матч «Жетысу» – «Кайрат»

Матч обещает быть результативным: обе команды имеют выраженные проблемы в обороне и способны забивать. Несмотря на турнирную разницу, «Жетысу» дома показывает упорную игру и вполне может навязать борьбу. Учитывая регулярные пропущенные мячи «Кайрата» и недавний всплеск результативности «Жетысу», можно ожидать голов с обеих сторон. При этом класс «Кайрата» всe же должен сказаться – ничейный исход с преимуществом гостей выглядит наиболее вероятным.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Кайрата».

Рекомендованные ставки: