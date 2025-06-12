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Прогноз на точный счет матча «Гомель» – «Арсенал»: Высшая лига, 13 июня 2025 года

12 июня 2025 11:22
Гомель - Арсенал
13 июн. 2025, пятница 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 12 тур
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5.75
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
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13 июня в Белоруссии на стадионе Центральный в Гомеле состоится матч 12-го тура Высшей лиги между «Гомелем» и «Арсеналом Дзержинск». «Гомель» пребывает в хорошей форме и стремится укрепить позиции в первой восьмерке, в то время как «Арсенал Дзержинск» борется за выживание, стараясь набирать очки и подняться с зоны аутсайдеров.

«Гомель»

Команда подходит к матчу после уверенной победы над «Слуцком» (3:0), продемонстрировав крепкую оборону и эффективную атаку. После 11 туров «Гомель» занимает 8-е место с 15 очками. Лучший бомбардир команды – Евгений Барсуков – забил 4 гола в 11 матчах. Команда показывает стабильность: в последних 5 играх забито 6 голов при всего одном пропущенном мяче. Это говорит о том, что «Гомель» способен контролировать ход встречи и нечасто допускает ошибки в обороне. На домашнем поле коллектив чувствует себя уверенно и редко уступает очки.

«Арсенал Дзержинск»

В прошлом туре «Арсенал Дзержинск» одержал убедительную победу 3:0 над «Молодечно», прервав негативную серию. Тем не менее, после 11 туров команда занимает лишь 13-е место с 9 очками и борется за сохранение прописки в Высшей лиге. Лучший бомбардир – Кирилл Кириленко – забил 3 гола в 8 матчах. За последние 5 игр команда забила 6 голов, но при этом пропустила 8, демонстрируя слабую игру в обороне. В гостевых матчах команда не может выиграть уже 5 встреч подряд, что существенно снижает их шансы на успех в Гомеле.

Факты о командах:

«Гомель»

  • После 11 туров – 15 очков, 8-е место в таблице
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.2 гола за игру, показывая надeжную оборону
  • В последних 9 матчах с «Арсеналом» не проигрывает в 7 случаях
  • В среднем забивает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника

«Арсенал Дзержинск»

  • После 11 туров – 9 очков, 13-е место в таблице
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру, проблемы в обороне очевидны
  • В гостях не выигрывает 5 последних матчей подряд
  • Забивает в 8 из 9 последних матчей против «Гомеля»

Личные встречи
60% (3)
0% (0)
40% (2)
9
Забитых мячей
5
1.8
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  4:1
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель
0 : 2
13.06.2025
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Арсенал
1 : 0
30.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Гомель
3 : 0
06.07.2024
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Гомель
4 : 1
07.08.2022
Арсенал
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Арсенал
1 : 2
20.03.2022
Гомель

Прогноз на матч «Гомель» – «Арсенал Дзержинск»

«Гомель» находится в лучшей форме, чем соперник, что подтверждается результатами последних туров и статистикой надежности обороны. Игра на домашнем стадионе усиливает шансы хозяев добиться положительного результата. Несмотря на то что «Арсенал Дзержинск» способен забивать, их слабая защита и нестабильная игра в гостях ставят под сомнение возможность хотя бы одного очка. Вероятнее всего, «Гомель» сохранит свои ворота сухими и одержит минимальную победу, но учитывая атакующую активность гостей, возможен и второй гол.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Гомеля».

Рекомендации:

  • Победа «Гомеля» с форой (0) за коэффициент 1.85
  • Точный счeт 2:0 в пользу «Гомеля» за коэффициент 5.75
  • Индивидуальный тотал «Гомеля» больше 1.5 за коэффициент 2.10
  • Обе команды забьют – Нет за коэффициент 1.90

5.75
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
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Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига Арсенал Гомель
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