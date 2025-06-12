13 июня в Белоруссии на стадионе Центральный в Гомеле состоится матч 12-го тура Высшей лиги между «Гомелем» и «Арсеналом Дзержинск». «Гомель» пребывает в хорошей форме и стремится укрепить позиции в первой восьмерке, в то время как «Арсенал Дзержинск» борется за выживание, стараясь набирать очки и подняться с зоны аутсайдеров.

«Гомель»

Команда подходит к матчу после уверенной победы над «Слуцком» (3:0), продемонстрировав крепкую оборону и эффективную атаку. После 11 туров «Гомель» занимает 8-е место с 15 очками. Лучший бомбардир команды – Евгений Барсуков – забил 4 гола в 11 матчах. Команда показывает стабильность: в последних 5 играх забито 6 голов при всего одном пропущенном мяче. Это говорит о том, что «Гомель» способен контролировать ход встречи и нечасто допускает ошибки в обороне. На домашнем поле коллектив чувствует себя уверенно и редко уступает очки.

«Арсенал Дзержинск»

В прошлом туре «Арсенал Дзержинск» одержал убедительную победу 3:0 над «Молодечно», прервав негативную серию. Тем не менее, после 11 туров команда занимает лишь 13-е место с 9 очками и борется за сохранение прописки в Высшей лиге. Лучший бомбардир – Кирилл Кириленко – забил 3 гола в 8 матчах. За последние 5 игр команда забила 6 голов, но при этом пропустила 8, демонстрируя слабую игру в обороне. В гостевых матчах команда не может выиграть уже 5 встреч подряд, что существенно снижает их шансы на успех в Гомеле.

Факты о командах:

«Гомель»

После 11 туров – 15 очков, 8-е место в таблице

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру

Пропускает в среднем 0.2 гола за игру, показывая надeжную оборону

В последних 9 матчах с «Арсеналом» не проигрывает в 7 случаях

В среднем забивает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника

«Арсенал Дзержинск»

После 11 туров – 9 очков, 13-е место в таблице

В последних 5 играх забивает в среднем 1.2 гола за игру

Пропускает в среднем 1.6 гола за игру, проблемы в обороне очевидны

В гостях не выигрывает 5 последних матчей подряд

Забивает в 8 из 9 последних матчей против «Гомеля»

Личные встречи 60% (3) 0% (0) 40% (2) 9 Забитых мячей 5 1.8 В среднем за матч 1 4:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 4:1 Беларусь. Высшая лига, 12 тур Гомель 0 : 2 Арсенал Беларусь. Высшая лига, 30 тур Арсенал 1 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 15 тур Гомель 3 : 0 Арсенал Белоруссия. Высшая лига, 16 тур Гомель 4 : 1 Арсенал Белоруссия. Высшая лига, 1 тур Арсенал 1 : 2 Гомель

Прогноз на матч «Гомель» – «Арсенал Дзержинск»

«Гомель» находится в лучшей форме, чем соперник, что подтверждается результатами последних туров и статистикой надежности обороны. Игра на домашнем стадионе усиливает шансы хозяев добиться положительного результата. Несмотря на то что «Арсенал Дзержинск» способен забивать, их слабая защита и нестабильная игра в гостях ставят под сомнение возможность хотя бы одного очка. Вероятнее всего, «Гомель» сохранит свои ворота сухими и одержит минимальную победу, но учитывая атакующую активность гостей, возможен и второй гол.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Гомеля».

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