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Прогноз на точный счёт матча Хорватия – Чехия: Квалификация ЧМ, 9 июня

08 июня 2025 9:59
Хорватия - Чехия
09 июн. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 4 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 1:1
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9 июня на стадионе Opus Arena в Остраве состоится центральный матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира – сборная Хорватии сыграет против Чехии. Начало встречи в 21:45 по московскому времени. Обе команды находятся в отличной форме и претендуют на прямой выход в финальную часть турнира, что придаeт матчу особый вес и напряжение.

Хорватия

Сборная Хорватии уверенно провела предыдущую встречу, разгромив Гибралтар со счeтом 7:0. Команда показывает стабильную результативность, забив 10 мячей в последних пяти играх (в среднем 2.00 за матч). В обороне хорваты также выглядят надeжно, пропустив всего 4 мяча за этот же период (0.80 в среднем). Лидером атак остаeтся Андрей Крамарич – на его счету 10 голов в 25 матчах за сборную. При этом важно отметить, что Хорватия не проигрывает в восьми последних домашних матчах, что делает еe особенно опасным соперником на своeм поле.

Чехия

Сборная Чехии лидирует в группе с девятью очками после трeх туров. Команда набрала великолепный ход, одержав три победы подряд: над Фарерами, Гибралтаром и Черногорией. За эти матчи чехи забили 8 голов и не пропустили ни одного. В общей сложности в последних пяти играх у команды 10 забитых мячей и всего два пропущенных – отличная статистика как для атаки, так и для обороны. Томаш Соучек остаeтся ключевой фигурой в центре поля и уже имеет 5 голов в 19 матчах за сборную. Чехия забивает минимум один гол в 4 последних играх, демонстрируя стабильность и хорошую организацию.

Факты о командах

Хорватия

  • 8 домашних матчей подряд без поражений
  • В 5 последних играх забито 10 и пропущено 4 мяча
  • Средняя результативность – 2.00 гола за игру
  • Андрей Крамарич – 10 голов в 25 матчах

Чехия

  • 3 победы в 3 матчах квалификации
  • 10 забитых и 2 пропущенных в 5 последних играх
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за матч
  • Томаш Соучек – 5 голов в 19 играх

Личные встречи
50% (2)
50% (2)
0% (0)
12
Забитых мячей
6
3
В среднем за матч
1.5
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Хорватия
5 : 1
09.06.2025
Чехия
Чемпионат Европы, 2 тур
Хорватия
1 : 1
18.06.2021
Чехия
Чемпионат Европы, 2 тур
Чехия
2 : 2
17.06.2016
Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные,
Хорватия
4 : 2
09.02.2011
Чехия

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют высокое качество игры и отличную физическую готовность. Хорваты обладают преимуществом домашнего поля, а также исторически успешно действуют против соперника, регулярно забивая в очных встречах. Однако Чехия пребывает на пике формы, выигрывает матч за матчем и практически не допускает ошибок в обороне. Учитывая стиль обеих сборных, ожидается напряжeнный матч с небольшим количеством голов.

Хорватия, скорее всего, будет больше владеть мячом, а Чехия – ждать своих шансов на контратаках. Статистика говорит в пользу того, что обе команды забьют, но ни одна не добьeтся уверенного преимущества.

Точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Ничья – коэффициент 3.20

6.50
Точный счёт 1:1
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Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Чехия Хорватия
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