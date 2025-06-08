9 июня на стадионе Opus Arena в Остраве состоится центральный матч 4-го тура европейской квалификации к чемпионату мира – сборная Хорватии сыграет против Чехии. Начало встречи в 21:45 по московскому времени. Обе команды находятся в отличной форме и претендуют на прямой выход в финальную часть турнира, что придаeт матчу особый вес и напряжение.

Хорватия

Сборная Хорватии уверенно провела предыдущую встречу, разгромив Гибралтар со счeтом 7:0. Команда показывает стабильную результативность, забив 10 мячей в последних пяти играх (в среднем 2.00 за матч). В обороне хорваты также выглядят надeжно, пропустив всего 4 мяча за этот же период (0.80 в среднем). Лидером атак остаeтся Андрей Крамарич – на его счету 10 голов в 25 матчах за сборную. При этом важно отметить, что Хорватия не проигрывает в восьми последних домашних матчах, что делает еe особенно опасным соперником на своeм поле.

Чехия

Сборная Чехии лидирует в группе с девятью очками после трeх туров. Команда набрала великолепный ход, одержав три победы подряд: над Фарерами, Гибралтаром и Черногорией. За эти матчи чехи забили 8 голов и не пропустили ни одного. В общей сложности в последних пяти играх у команды 10 забитых мячей и всего два пропущенных – отличная статистика как для атаки, так и для обороны. Томаш Соучек остаeтся ключевой фигурой в центре поля и уже имеет 5 голов в 19 матчах за сборную. Чехия забивает минимум один гол в 4 последних играх, демонстрируя стабильность и хорошую организацию.

Факты о командах

Хорватия

8 домашних матчей подряд без поражений

В 5 последних играх забито 10 и пропущено 4 мяча

Средняя результативность – 2.00 гола за игру

Андрей Крамарич – 10 голов в 25 матчах

Чехия

3 победы в 3 матчах квалификации

10 забитых и 2 пропущенных в 5 последних играх

Пропускает в среднем 0.40 гола за матч

Томаш Соучек – 5 голов в 19 играх

Личные встречи 50% (2) 50% (2) 0% (0) 12 Забитых мячей 6 3 В среднем за матч 1.5 5:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур Хорватия 5 : 1 Чехия Чемпионат Европы, 2 тур Хорватия 1 : 1 Чехия Чемпионат Европы, 2 тур Чехия 2 : 2 Хорватия Товарищеские матчи. Сборные, Хорватия 4 : 2 Чехия

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют высокое качество игры и отличную физическую готовность. Хорваты обладают преимуществом домашнего поля, а также исторически успешно действуют против соперника, регулярно забивая в очных встречах. Однако Чехия пребывает на пике формы, выигрывает матч за матчем и практически не допускает ошибок в обороне. Учитывая стиль обеих сборных, ожидается напряжeнный матч с небольшим количеством голов.

Хорватия, скорее всего, будет больше владеть мячом, а Чехия – ждать своих шансов на контратаках. Статистика говорит в пользу того, что обе команды забьют, но ни одна не добьeтся уверенного преимущества.

Точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: