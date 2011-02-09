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Расписание матчей
Хорватия - Чехия
Хорватия - Чехия: обзор матча 09 февраля 2011
Хорватия
09.02.2011, среда, 19:45
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 2
Завершен
Чехия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хорватия - Чехия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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12.11.2026
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Информация о матче
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