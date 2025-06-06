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Прогноз на точный счёт матча Австрия – Румыния: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года

06 июня 2025 15:40
Австрия - Румыния
07 июн. 2025, суббота 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 3 тур
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6.50
Точный счёт 2:2
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7 июня на арене «Эрнст Хаппель» в Вене состоится матч 3-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Австрии и Румынии. Обе команды претендуют на прямой выход из группы, и эта игра может стать определяющей в борьбе за верхние строчки. Встреча обещает быть напряжeнной, с акцентом на атакующий футбол.

Австрия

Сборная Австрии показывает стабильный, но не сверхубедительный футбол. В пяти последних матчах команда забила 9 голов (в среднем 1.80), при этом пропустила 5 (1.00 за игру). Команда уверенно справилась с Норвегией (5:1) и Казахстаном (2:0), но в последних трeх матчах не смогла сохранить ворота в неприкосновенности, в том числе уступив Сербии (0:2). Австрийцы опасны в атаке, особенно на своeм поле, где играют энергично и агрессивно. В 10 из 12 последних матчей они обязательно забивали.

Румыния

Румынская сборная набрала отличный ход. Команда забила 14 мячей в пяти играх (в среднем 2.80), хотя и пропустила 4 (0.80 за игру). В квалификации подопечные Эдварда Йордэску сначала неожиданно уступили Боснии и Герцеговине (0:1), а затем уверенно разобрались с Сан-Марино (5:1). В Лиге наций румыны также были убедительны: 3 победы подряд с общим счeтом 9:2. Однако оборона даeт сбои – команда пропускает в четырeх последних матчах, даже от таких соперников, как Сан-Марино и Кипр.

Факты о командах

Австрия

  • В 5 последних матчах: 9 голов забито, 5 пропущено
  • Забивает в 10 из 12 последних матчей
  • Пропускает в 3 последних встречах
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Румыния

  • В 5 последних матчах: 14 голов забито, 4 пропущено
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем забивает 2.80 гола за игру

Личные встречи
50% (3)
33% (2)
17% (1)
8
Забитых мячей
6
1.33
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Австрия
2 : 1
07.06.2025
Румыния
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
14.10.2020
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
2 : 3
07.09.2020
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные,
Австрия
0 : 0
05.06.2012
Румыния
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур
Румыния
1 : 1
09.09.2009
Австрия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Австрия
2 : 1
01.04.2009
Румыния
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Прогноз на матч

На поле встретятся две команды, обладающие атакующим потенциалом и определeнными уязвимостями в обороне. Австрия на домашнем стадионе обязана идти вперeд, но и Румыния, учитывая свою высокую результативность, точно не останется без шансов. Обе сборные регулярно пропускают, поэтому ставка на обмен голами выглядит обоснованной. При этом Австрия играет дома и способна использовать слабости румын в обороне. Наиболее вероятный исход – ничья или минимальная победа одной из сторон в результативной игре.

Точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:2 – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал Румынии больше 1.0 – коэффициент 1.90

6.50
Точный счёт 2:2
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Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Румыния Австрия
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