7 июня на арене «Эрнст Хаппель» в Вене состоится матч 3-го тура квалификации чемпионата мира между сборными Австрии и Румынии. Обе команды претендуют на прямой выход из группы, и эта игра может стать определяющей в борьбе за верхние строчки. Встреча обещает быть напряжeнной, с акцентом на атакующий футбол.

Австрия

Сборная Австрии показывает стабильный, но не сверхубедительный футбол. В пяти последних матчах команда забила 9 голов (в среднем 1.80), при этом пропустила 5 (1.00 за игру). Команда уверенно справилась с Норвегией (5:1) и Казахстаном (2:0), но в последних трeх матчах не смогла сохранить ворота в неприкосновенности, в том числе уступив Сербии (0:2). Австрийцы опасны в атаке, особенно на своeм поле, где играют энергично и агрессивно. В 10 из 12 последних матчей они обязательно забивали.

Румыния

Румынская сборная набрала отличный ход. Команда забила 14 мячей в пяти играх (в среднем 2.80), хотя и пропустила 4 (0.80 за игру). В квалификации подопечные Эдварда Йордэску сначала неожиданно уступили Боснии и Герцеговине (0:1), а затем уверенно разобрались с Сан-Марино (5:1). В Лиге наций румыны также были убедительны: 3 победы подряд с общим счeтом 9:2. Однако оборона даeт сбои – команда пропускает в четырeх последних матчах, даже от таких соперников, как Сан-Марино и Кипр.

Факты о командах

Австрия

В 5 последних матчах: 9 голов забито, 5 пропущено

Забивает в 10 из 12 последних матчей

Пропускает в 3 последних встречах

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Румыния

В 5 последних матчах: 14 голов забито, 4 пропущено

Пропускает в 4 матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

В среднем забивает 2.80 гола за игру

Личные встречи 50% (3) 33% (2) 17% (1) 8 Забитых мячей 6 1.33 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Австрия 2 : 1 Румыния Лига наций, 4 тур Румыния 0 : 1 Австрия Лига наций, 2 тур Австрия 2 : 3 Румыния Товарищеские матчи. Сборные, Австрия 0 : 0 Румыния Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 9 тур Румыния 1 : 1 Австрия Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур Австрия 2 : 1 Румыния

Прогноз на матч

На поле встретятся две команды, обладающие атакующим потенциалом и определeнными уязвимостями в обороне. Австрия на домашнем стадионе обязана идти вперeд, но и Румыния, учитывая свою высокую результативность, точно не останется без шансов. Обе сборные регулярно пропускают, поэтому ставка на обмен голами выглядит обоснованной. При этом Австрия играет дома и способна использовать слабости румын в обороне. Наиболее вероятный исход – ничья или минимальная победа одной из сторон в результативной игре.

Точный счeт: 2:2

Рекомендованные ставки: