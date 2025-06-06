7 июня на стадионе RCDE Стэдиум состоится матч 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира между сборными Андорры и Англии. Команды находятся на противоположных полюсах как в уровне мастерства, так и в турнирных амбициях. Англия уверенно идeт к выходу на чемпионат, в то время как Андорра, как и прежде, играет роль аутсайдера, сосредотачиваясь на оборонительной дисциплине.

Андорра

Сборная Андорры демонстрирует традиционно скромные показатели. Команда проиграла оба стартовых матча квалификации – 0:1 Латвии и 0:3 Албании. В последних пяти играх андоррцы забили лишь два мяча, при этом допустили пять голов. Средний показатель забитых голов составляет всего 0.40 за игру, а 10 из 12 последних матчей команда завершила без результативных действий. Лишь в недавнем товарищеском матче против Сан-Марино Андорре удалось добиться победы, но в официальных встречах результат остаeтся стабильно негативным. При этом в обороне команда играет относительно организованно, пропуская в среднем 1.00 гола за матч.

Англия

Сборная Англии подходит к этому матчу в отличной форме. В двух стартовых играх квалификации англичане оформили две сухие победы – 2:0 над Албанией и 3:0 над Латвией. Общая серия из пяти побед подряд с общим счeтом 16:1 говорит о высокой результативности команды и надeжности в обороне. Англия не пропускает в четырeх последних матчах, а средний показатель забитых голов составляет внушительные 3.20 за игру. Команда регулярно использует фланговые подключения и высокую плотность в центре поля, что делает еe атаки разнообразными и труднопредсказуемыми для соперников.

Факты о командах

Андорра

Забила 2 мяча в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Не забивает в 10 из 12 последних матчей

Проиграла оба стартовых матча квалификации

Англия

Забила 16 голов в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Не пропускает в 4 последних матчах

Побеждает в 5 матчах подряд

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (7) 0 Забитых мячей 26 0 В среднем за матч 3.71 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 6:0 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Андорра 0 : 1 Англия Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур Андорра 0 : 5 Англия Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур Англия 4 : 0 Андорра Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур Англия 6 : 0 Андорра Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур Андорра 0 : 2 Англия Отборочные матчи к ЧЕ, 9 тур Андорра 0 : 3 Англия Отборочные матчи к ЧЕ, 2 тур Англия 5 : 0 Андорра

Прогноз на матч

Сборная Англии превосходит соперника по всем ключевым параметрам – от индивидуального мастерства до командной структуры. Учитывая результативность англичан и низкую вероятность того, что Андорра сумеет забить, матч обещает стать очередным уверенным шагом фаворита к выходу на чемпионат мира. Вероятен сценарий, при котором Англия будет контролировать мяч большую часть времени и реализует минимум два-три голевых момента. Ожидается сухая победа гостей.

Точный счeт: 3:0 в пользу Англии

Рекомендованные ставки: