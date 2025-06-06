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Прогноз на точный счёт матча Андорра – Англия: Квалификация ЧМ, 7 июня 2025 года

06 июня 2025 11:19
Андорра - Англия
07 июн. 2025, суббота 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 3 тур
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7.50
Точный счёт 3:0 в пользу Англии
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7 июня на стадионе RCDE Стэдиум состоится матч 3-го тура европейской квалификации чемпионата мира между сборными Андорры и Англии. Команды находятся на противоположных полюсах как в уровне мастерства, так и в турнирных амбициях. Англия уверенно идeт к выходу на чемпионат, в то время как Андорра, как и прежде, играет роль аутсайдера, сосредотачиваясь на оборонительной дисциплине.

Андорра

Сборная Андорры демонстрирует традиционно скромные показатели. Команда проиграла оба стартовых матча квалификации – 0:1 Латвии и 0:3 Албании. В последних пяти играх андоррцы забили лишь два мяча, при этом допустили пять голов. Средний показатель забитых голов составляет всего 0.40 за игру, а 10 из 12 последних матчей команда завершила без результативных действий. Лишь в недавнем товарищеском матче против Сан-Марино Андорре удалось добиться победы, но в официальных встречах результат остаeтся стабильно негативным. При этом в обороне команда играет относительно организованно, пропуская в среднем 1.00 гола за матч.

Англия

Сборная Англии подходит к этому матчу в отличной форме. В двух стартовых играх квалификации англичане оформили две сухие победы – 2:0 над Албанией и 3:0 над Латвией. Общая серия из пяти побед подряд с общим счeтом 16:1 говорит о высокой результативности команды и надeжности в обороне. Англия не пропускает в четырeх последних матчах, а средний показатель забитых голов составляет внушительные 3.20 за игру. Команда регулярно использует фланговые подключения и высокую плотность в центре поля, что делает еe атаки разнообразными и труднопредсказуемыми для соперников.

Факты о командах

Андорра

  • Забила 2 мяча в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Не забивает в 10 из 12 последних матчей
  • Проиграла оба стартовых матча квалификации

Англия

  • Забила 16 голов в 5 последних матчах
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • Побеждает в 5 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (7)
0
Забитых мячей
26
0
В среднем за матч
3.71
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  6:0
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Андорра
0 : 1
07.06.2025
Англия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур
Андорра
0 : 5
09.10.2021
Англия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Англия
4 : 0
05.09.2021
Андорра
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 8 тур
Англия
6 : 0
10.06.2009
Андорра
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Андорра
0 : 2
06.09.2008
Англия
Отборочные матчи к ЧЕ, 9 тур
Андорра
0 : 3
28.03.2007
Англия
Отборочные матчи к ЧЕ, 2 тур
Англия
5 : 0
02.09.2006
Андорра
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Прогноз на матч

Сборная Англии превосходит соперника по всем ключевым параметрам – от индивидуального мастерства до командной структуры. Учитывая результативность англичан и низкую вероятность того, что Андорра сумеет забить, матч обещает стать очередным уверенным шагом фаворита к выходу на чемпионат мира. Вероятен сценарий, при котором Англия будет контролировать мяч большую часть времени и реализует минимум два-три голевых момента. Ожидается сухая победа гостей.

Точный счeт: 3:0 в пользу Англии

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:0 в пользу Англии – коэффициент 7.50
  • Победа Англии с форой (-2.5) – коэффициент 2.10
  • Англия не пропустит – коэффициент 1.55
  • Индивидуальный тотал Англии больше 2.5 – коэффициент 1.90

7.50
Точный счёт 3:0 в пользу Англии
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Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Андорра
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