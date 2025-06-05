6 июня в 21:45 на стадионе «Филипп II» в Скопье пройдет встреча 3-го тура европейской квалификации к ЧМ-2026 между сборными Северной Македонии и Бельгии. В условиях плотной борьбы за лидерство в группе обе команды находятся под давлением результата, и матч обещает быть крайне напряжeнным. Северная Македония демонстрирует отличную форму и надежность в обороне, в то время как Бельгия продолжает искать баланс между атакой и защитой.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии не проигрывает уже 8 матчей подряд, что отражает уверенность и стабильность команды. В последних 5 играх македонцы забили 8 голов, при этом пропустив лишь один. Особенно стоит выделить их последние выступления в квалификации: победа над Лихтенштейном (3:0) и ничья с более статусным Уэльсом (1:1). Также команда трижды подряд выигрывала в Лиге наций с одинаковым счетом 1:0, что подчеркивает их умение играть строго по счету и доводить матчи до победы минимальной ценой. В среднем за 5 матчей Северная Македония пропускает всего 0.20 гола, демонстрируя выдающуюся игру в обороне.

Бельгия

Сборная Бельгии, напротив, находится не в лучшем отрезке. Команда не может победить на выезде в рамках квалификации уже 8 матчей подряд. За последние 5 игр «красные дьяволы» пропустили 7 мячей и забили лишь 5. Серьезные поражения от Украины (1:3), Франции (1:2) и Италии (0:1) сигнализируют о проблемах на всех участках поля. Средняя результативность Бельгии составляет 1.00 гола за матч при 1.40 пропущенных – и это при высоком уровне соперников. Единственная уверенная победа была одержана над Украиной (3:0), но она скорее исключение, чем правило в текущей форме бельгийцев.

Факты о командах

Северная Македония:

Не проигрывает в 8 последних матчах.

Забивает в среднем 1.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру.

Надежная и собранная оборона, эффективное использование моментов.

Бельгия:

Не побеждает в 8 выездных матчах квалификации подряд.

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.

Забивает в среднем 1.00 гола за матч.

Пропускает в 8 из 10 последних встреч.

Личные встречи 0% (0) 33% (1) 67% (2) 1 Забитых мячей 4 0.33 В среднем за матч 1.33 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 0:2 Самая крупная ничья: 1:1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Северная Македония 1 : 1 Бельгия Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, Бельгия 1 : 0 Северная Македония Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, Северная Македония 0 : 2 Бельгия

Прогноз на матч

Северная Македония находится в лучшей форме и играет дома, где обычно демонстрирует организованную и осторожную игру. Бельгия же продолжает буксовать в официальных матчах, особенно в гостях. С учетом статистики, не исключено, что хозяева смогут воспользоваться проблемами бельгийцев и как минимум не проиграть. Вариант с ничьей или минимальной победой македонцев выглядит очень вероятным. Учитывая низкую результативность обеих команд в последних матчах, прогнозируется упорная игра с небольшим количеством голов.

Точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: