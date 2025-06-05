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Прогноз на точный счет матча Северная Македония – Бельгия: Квалификация ЧМ, 6 июня

05 июня 2025 12:29
Северная Македония - Бельгия
06 июн. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 3 тур
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7.70
Точный счёт 1:1
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6 июня в 21:45 на стадионе «Филипп II» в Скопье пройдет встреча 3-го тура европейской квалификации к ЧМ-2026 между сборными Северной Македонии и Бельгии. В условиях плотной борьбы за лидерство в группе обе команды находятся под давлением результата, и матч обещает быть крайне напряжeнным. Северная Македония демонстрирует отличную форму и надежность в обороне, в то время как Бельгия продолжает искать баланс между атакой и защитой.

Северная Македония

Сборная Северной Македонии не проигрывает уже 8 матчей подряд, что отражает уверенность и стабильность команды. В последних 5 играх македонцы забили 8 голов, при этом пропустив лишь один. Особенно стоит выделить их последние выступления в квалификации: победа над Лихтенштейном (3:0) и ничья с более статусным Уэльсом (1:1). Также команда трижды подряд выигрывала в Лиге наций с одинаковым счетом 1:0, что подчеркивает их умение играть строго по счету и доводить матчи до победы минимальной ценой. В среднем за 5 матчей Северная Македония пропускает всего 0.20 гола, демонстрируя выдающуюся игру в обороне.

Бельгия

Сборная Бельгии, напротив, находится не в лучшем отрезке. Команда не может победить на выезде в рамках квалификации уже 8 матчей подряд. За последние 5 игр «красные дьяволы» пропустили 7 мячей и забили лишь 5. Серьезные поражения от Украины (1:3), Франции (1:2) и Италии (0:1) сигнализируют о проблемах на всех участках поля. Средняя результативность Бельгии составляет 1.00 гола за матч при 1.40 пропущенных – и это при высоком уровне соперников. Единственная уверенная победа была одержана над Украиной (3:0), но она скорее исключение, чем правило в текущей форме бельгийцев.

Факты о командах

Северная Македония:

  • Не проигрывает в 8 последних матчах.
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру.
  • Надежная и собранная оборона, эффективное использование моментов.

Бельгия:

  • Не побеждает в 8 выездных матчах квалификации подряд.
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру.
  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч.
  • Пропускает в 8 из 10 последних встреч.

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
1
Забитых мячей
4
0.33
В среднем за матч
1.33
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Северная Македония
1 : 1
06.06.2025
Бельгия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Бельгия
1 : 0
26.03.2013
Северная Македония
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Северная Македония
0 : 2
22.03.2013
Бельгия

Прогноз на матч

Северная Македония находится в лучшей форме и играет дома, где обычно демонстрирует организованную и осторожную игру. Бельгия же продолжает буксовать в официальных матчах, особенно в гостях. С учетом статистики, не исключено, что хозяева смогут воспользоваться проблемами бельгийцев и как минимум не проиграть. Вариант с ничьей или минимальной победой македонцев выглядит очень вероятным. Учитывая низкую результативность обеих команд в последних матчах, прогнозируется упорная игра с небольшим количеством голов.

Точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Двойной шанс: Северная Македония не проиграет – коэффициент 2.10
  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 7.7
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75

7.70
Точный счёт 1:1
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Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Бельгия Северная Македония
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