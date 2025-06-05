6 июня на стадионе «Силезский» в Хожуве сборная Польши примет команду Молдовы в рамках товарищеской встречи. Команды продолжают подготовку к ключевым матчам отборочного цикла ЧМ, и встреча станет важной проверкой боеспособности составов. Польша уверенно выглядит в последних матчах, а Молдова испытывает серьeзные трудности в защите.

Польша

Сборная Польши показывает достойный уровень игры: победы над Мальтой (2:0) и Литвой (1:0) в марте позволили коллективу укрепить уверенность. Команда выиграла 5 последних товарищеских матчей подряд и забивает в каждом из них. В то же время оборона требует доработки – за последние 5 матчей Польша пропустила 10 голов, что указывает на уязвимость перед быстрыми атаками соперника. Команда играет по принципу «лучше забить больше», и эта стратегия часто приносит результат, особенно против менее организованных соперников.

Молдова

Молдавская сборная переживает трудный этап. В марте команда проиграла Норвегии (0:5) и Эстонии (2:3), а в ноябре не смогла обыграть даже Гибралтар (1:1). За последние 5 игр молдаване пропустили 10 мячей при всего 4 забитых. В среднем команда пропускает по 2 мяча за игру, при этом регулярно позволяет сопернику создавать множество моментов. В атаке Молдова способна огрызаться – голы в 4 из 5 матчей, но чаще это не влияет на результат. Основные проблемы команды – медленная оборона и слабая игра при стандартах.

Факты о командах

Польша

Победа в 5 последних товарищеских матчах

Забивает в среднем 1.6 гола за игру

Пропускает 2.0 гола в среднем за матч

6 матчей подряд с забитыми мячами

Молдова

Не выигрывает в 4 матчах подряд

Пропускает в среднем 2.0 гола за игру

В 3 последних матчах обязательно пропускает

Забивает в среднем 0.8 гола за игру

Личные встречи 57% (4) 29% (2) 14% (1) 10 Забитых мячей 5 1.43 В среднем за матч 0.71 2:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 1:1 Товарищеские матчи. Сборные, Польша 2 : 0 Молдавия Отбор ЧЕ-2024, 8 тур Польша 1 : 1 Молдавия Отбор ЧЕ-2024, 4 тур Молдавия 3 : 2 Польша Товарищеские матчи. Сборные, Молдавия 0 : 1 Польша Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, Молдавия 1 : 1 Польша Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, Польша 2 : 0 Молдавия Товарищеские матчи. Сборные, Молдавия 0 : 1 Польша

Прогноз на матч Польша – Молдова

На стороне Польши – преимущество в классе, мотивации и физическом состоянии. Команда умеет использовать слабости соперника и обладает разнообразием в атаке. Учитывая слабую оборону Молдовы и текущую форму «орлов», можно ожидать, что хозяева начнут матч активно и будут искать быстрый гол. Молдова способна забить, но в целом будет сложно навязать борьбу на равных. Игра обещает быть результативной – с преимуществом Польши и голами с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу Польши

Рекомендованные ставки: