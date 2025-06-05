6 июня на стадионе «Силезский» в Хожуве сборная Польши примет команду Молдовы в рамках товарищеской встречи. Команды продолжают подготовку к ключевым матчам отборочного цикла ЧМ, и встреча станет важной проверкой боеспособности составов. Польша уверенно выглядит в последних матчах, а Молдова испытывает серьeзные трудности в защите.
Польша
Сборная Польши показывает достойный уровень игры: победы над Мальтой (2:0) и Литвой (1:0) в марте позволили коллективу укрепить уверенность. Команда выиграла 5 последних товарищеских матчей подряд и забивает в каждом из них. В то же время оборона требует доработки – за последние 5 матчей Польша пропустила 10 голов, что указывает на уязвимость перед быстрыми атаками соперника. Команда играет по принципу «лучше забить больше», и эта стратегия часто приносит результат, особенно против менее организованных соперников.
Молдова
Молдавская сборная переживает трудный этап. В марте команда проиграла Норвегии (0:5) и Эстонии (2:3), а в ноябре не смогла обыграть даже Гибралтар (1:1). За последние 5 игр молдаване пропустили 10 мячей при всего 4 забитых. В среднем команда пропускает по 2 мяча за игру, при этом регулярно позволяет сопернику создавать множество моментов. В атаке Молдова способна огрызаться – голы в 4 из 5 матчей, но чаще это не влияет на результат. Основные проблемы команды – медленная оборона и слабая игра при стандартах.
Факты о командах
Польша
- Победа в 5 последних товарищеских матчах
- Забивает в среднем 1.6 гола за игру
- Пропускает 2.0 гола в среднем за матч
- 6 матчей подряд с забитыми мячами
Молдова
- Не выигрывает в 4 матчах подряд
- Пропускает в среднем 2.0 гола за игру
- В 3 последних матчах обязательно пропускает
- Забивает в среднем 0.8 гола за игру
Прогноз на матч Польша – Молдова
На стороне Польши – преимущество в классе, мотивации и физическом состоянии. Команда умеет использовать слабости соперника и обладает разнообразием в атаке. Учитывая слабую оборону Молдовы и текущую форму «орлов», можно ожидать, что хозяева начнут матч активно и будут искать быстрый гол. Молдова способна забить, но в целом будет сложно навязать борьбу на равных. Игра обещает быть результативной – с преимуществом Польши и голами с обеих сторон.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу Польши
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 3:1 в пользу Польши – коэффициент 7.20
- Победа Польши и обе команды забьют – коэффициент 3.60
- Индивидуальный тотал Польши больше 2.5 – коэффициент 2.25
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10