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Прогноз на точный счёт матча Польша – Молдавия: Товарищеский матч, 6 июня 2025

05 июня 2025 11:29
Польша - Молдавия
06 июн. 2025, пятница 21:45 | Товарищеские матчи. Сборные
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7.20
Точный счёт 3:1 в пользу Польши
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6 июня на стадионе «Силезский» в Хожуве сборная Польши примет команду Молдовы в рамках товарищеской встречи. Команды продолжают подготовку к ключевым матчам отборочного цикла ЧМ, и встреча станет важной проверкой боеспособности составов. Польша уверенно выглядит в последних матчах, а Молдова испытывает серьeзные трудности в защите.

Польша

Сборная Польши показывает достойный уровень игры: победы над Мальтой (2:0) и Литвой (1:0) в марте позволили коллективу укрепить уверенность. Команда выиграла 5 последних товарищеских матчей подряд и забивает в каждом из них. В то же время оборона требует доработки – за последние 5 матчей Польша пропустила 10 голов, что указывает на уязвимость перед быстрыми атаками соперника. Команда играет по принципу «лучше забить больше», и эта стратегия часто приносит результат, особенно против менее организованных соперников.

Молдова

Молдавская сборная переживает трудный этап. В марте команда проиграла Норвегии (0:5) и Эстонии (2:3), а в ноябре не смогла обыграть даже Гибралтар (1:1). За последние 5 игр молдаване пропустили 10 мячей при всего 4 забитых. В среднем команда пропускает по 2 мяча за игру, при этом регулярно позволяет сопернику создавать множество моментов. В атаке Молдова способна огрызаться – голы в 4 из 5 матчей, но чаще это не влияет на результат. Основные проблемы команды – медленная оборона и слабая игра при стандартах.

Факты о командах

Польша

  • Победа в 5 последних товарищеских матчах
  • Забивает в среднем 1.6 гола за игру
  • Пропускает 2.0 гола в среднем за матч
  • 6 матчей подряд с забитыми мячами

Молдова

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 2.0 гола за игру
  • В 3 последних матчах обязательно пропускает
  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру

Личные встречи
57% (4)
29% (2)
14% (1)
10
Забитых мячей
5
1.43
В среднем за матч
0.71
2:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
2 : 0
06.06.2025
Молдавия
Отбор ЧЕ-2024, 8 тур
Польша
1 : 1
15.10.2023
Молдавия
Отбор ЧЕ-2024, 4 тур
Молдавия
3 : 2
20.06.2023
Польша
Товарищеские матчи. Сборные,
Молдавия
0 : 1
20.01.2014
Польша
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Молдавия
1 : 1
07.06.2013
Польша
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Польша
2 : 0
11.09.2012
Молдавия
Товарищеские матчи. Сборные,
Молдавия
0 : 1
06.02.2011
Польша
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Прогноз на матч Польша – Молдова

На стороне Польши – преимущество в классе, мотивации и физическом состоянии. Команда умеет использовать слабости соперника и обладает разнообразием в атаке. Учитывая слабую оборону Молдовы и текущую форму «орлов», можно ожидать, что хозяева начнут матч активно и будут искать быстрый гол. Молдова способна забить, но в целом будет сложно навязать борьбу на равных. Игра обещает быть результативной – с преимуществом Польши и голами с обеих сторон.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу Польши

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу Польши – коэффициент 7.20
  • Победа Польши и обе команды забьют – коэффициент 3.60
  • Индивидуальный тотал Польши больше 2.5 – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

7.20
Точный счёт 3:1 в пользу Польши
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Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи Молдавия Польша
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