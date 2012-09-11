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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Польша - Молдова
Польша - Молдова: обзор матча 11 сентября 2012
Польша
11.09.2012, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
2 : 0
Завершен
Молдова
33'
Я. Блащиковски (П)
81'
Я. Вавржиняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Молдова
81'
Замена
С. Алексеев
️️️️
А. Суворов
ГОЛ! 2:0!
Я. Вавржиняк
Пас отдал
Я. Блащиковски
81'
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
А. Борысюк
75'
73'
Замена
А. Оника
️️️️
С. Иванов
Замена
А. Собич
️️️️
А. Миржеевски
71'
Желтая карточка
М. Василевски
55'
46'
Замена
Г. Овсяников
️️️️
А. Патраш
Замена
В. Собота
️️️️
М. Сагановски
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Блащиковски
33'
6'
Желтая карточка
А. Гацкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
22
Пжемислав Тытонь
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
7
Юджен Полански
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
11
Марек Сагановски
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
2
Игорь Армаш
ЛЗ
4
Виктор Головатенко
ЦЗ
6
Александр Епуряну
ЦЗ
0
Станислав Иванов
ЦЗ
0
Сергей Ковальчук
ПЗ
19
Артур Патраш
ЦП
11
Александр Суворов
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
20
Петру Рацу
ЦП
16
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Польша
12
Томаш Кушчак
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
15
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
11
Камил Гросицки
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Рафал Муравски
ЦП
0
Аркадиуш Пих
ЦФ
19
Артур Собич
ЦФ
Молдова
0
Андриан Негай
ВР
23
Сергей Пащенко
ВР
0
Семен Булгару
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
0
Александр Пащенко
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
0
Александру Оника
ЦП
14
Георгий Овсяников
ЦФ
15
Анатолий Дорош
ЦФ
10
Александр Дедов
ЦФ
0
Сергей Алексеев
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
4-3-1-2
22
Тытонь
14
Вавржиняк
21
Василевски
15
Глик
20
Пищек
7
Полански
0
Борысюк
16
Блащиковски
18
Миржеевски
9
Левандовски
11
Сагановски
3-2-4-1
12
Намашко
4
Головатенко
6
Епуряну
0
Иванов
0
Ковальчук
2
Армаш
11
Суворов
8
Гацкан
20
Рацу
19
Патраш
16
Пикущак
11
Сагановски
5
Собота
5
Собота
11
Сагановски
0
Борысюк
10
Крыховяк
10
Крыховяк
0
Борысюк
18
Миржеевски
19
Собич
19
Собич
18
Миржеевски
19
Патраш
14
Овсяников
14
Овсяников
19
Патраш
0
Иванов
0
Оника
0
Оника
0
Иванов
11
Суворов
0
Алексеев
0
Алексеев
11
Суворов
Остались в запасе
Польша
Молдова
0
Аркадиуш Пих
ЦФ
12
Томаш Кушчак
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
15
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
11
Рафал Муравски
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
15
Анатолий Дорош
ЦФ
0
Андриан Негай
ВР
0
Александр Пащенко
ЦП
23
Сергей Пащенко
ВР
0
Семен Булгару
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
9
Евгений Чеботару
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Ион Карас
Остались в запасе
0
Аркадиуш Пих
ЦФ
12
Томаш Кушчак
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Марцин Коморовски
ЦЗ
15
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
11
Рафал Муравски
ЦП
Остались в запасе
15
Анатолий Дорош
ЦФ
0
Андриан Негай
ВР
0
Александр Пащенко
ЦП
23
Сергей Пащенко
ВР
0
Семен Булгару
ЦЗ
0
Виталий Бордиян
ЦЗ
9
Евгений Чеботару
ЦП
10
Александр Дедов
ЦФ
20
Евгений Сидоренко
ЦФ
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Главный тренер
Ион Карас
Статистика матча Польша - Молдова
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Информация о матче
Стадион:
Вроцлав
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