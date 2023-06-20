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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Молдова - Польша
Молдова - Польша: обзор матча 20 июня 2023
Молдова
20.06.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа E, 4 тур
3 : 2
Завершен
Польша
48'
Й. Николаеску
79'
Й. Николаеску
85'
В. Бабогло
12'
А. Милик
34'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Молдова - Польша
Желтая карточка
О. Рябчук
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
В. Бабогло
Пас отдал
М. Кожокару
85'
Замена
С. Кожокари
️️️️
Й. Николаеску
85'
83'
Замена
К. Линетти
️️️️
Д. Шиманьски
Желтая карточка
Й. Николаеску
80'
ГОЛ! 2:2!
Й. Николаеску
79'
73'
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Милик
64'
Замена
Я. Каминьски
️️️️
Н. Залевски
64'
Замена
Б. Берешиньски
️️️️
П. Франковски
Желтая карточка
В. Бабогло
51'
ГОЛ! 1:2!
Й. Николаеску
48'
Замена
В. Постолачи
️️️️
В. Дамашкан
46'
Замена
Н. Моцпан
️️️️
К. Дрош
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Милик
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Милик
Пас отдал
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
23
Дориан Райлеан
ВР
21
Иоан-Цалик Ревенко
ЛЗ
2
Олег Рябчук
ЛЗ
14
Артур Крачун
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
8
Кристиан Дрош
ЦП
13
Максим Кожокару
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
21
Никола Залевски
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
14
Якуб Кивиор
ЦЗ
4
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
17
Дамьян Шиманьски
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
20
Себастьян Шиманьски
АП
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
13
Серафим Кожокари
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
11
Виктор Стина
ПВ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Польша
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
17
Михал Скурась
ЛВ
7
Якуб Каминьски
ЛВ
6
Крыстиан Белик
ОП
0
Бен Ледерман
ЦП
25
Матеуш Леговски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
11
Карол Свидерски
ЦФ
3-2-2-2
23
Райлеан
15
Мудрак
5
Посмак
4
Бабогло
2
Рябчук
21
Ревенко
8
Дрош
13
Кожокару
10
Дамашкан
9
Николаеску
4-2-2-2
1
Щесны
4
Кедзиора
5
Беднарек
14
Кивиор
21
Залевски
17
Шиманьски
10
Зелински
20
Шиманьски
19
Франковски
9
Левандовски
7
Милик
9
Николаеску
13
Кожокари
13
Кожокари
9
Николаеску
8
Дрош
7
Моцпан
7
Моцпан
8
Дрош
10
Дамашкан
17
Постолачи
17
Постолачи
10
Дамашкан
19
Франковски
18
Берешиньски
18
Берешиньски
19
Франковски
17
Шиманьски
8
Линетти
8
Линетти
17
Шиманьски
21
Залевски
7
Каминьски
7
Каминьски
21
Залевски
7
Милик
11
Свидерски
11
Свидерски
7
Милик
Остались в запасе
Молдова
Польша
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
6
Крыстиан Белик
ОП
0
Бен Ледерман
ЦП
25
Матеуш Леговски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
17
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Остались в запасе
12
Кристиан Аврам
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
15
Ион Жардан
ЦЗ
3
Михаил Стефан
ЦЗ
8
Александр Белоусов
ЦП
8
Виктор Богачук
ЦП
0
Мариус Йосипой
ЦП
11
Виктор Стина
ПВ
20
Сергей Платика
ЦФ
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Матеуш Ветеска
ЦЗ
6
Крыстиан Белик
ОП
0
Бен Ледерман
ЦП
25
Матеуш Леговски
ЦП
6
Бартош Слиш
ЦП
17
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Главный тренер
Фернанду Сантуш
Статистика матча Молдова - Польша
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Зимбру
Где смотреть матч:
Okko
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