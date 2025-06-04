Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча Катар – Иран: Квалификация ЧМ, 5 июня 2025

04 июня 2025 16:16
Катар - Иран
05 июн. 2025, четверг 21:15 | Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, группа A, 9 тур
Перейти в онлайн матча
7.50
Точный счёт 1:2 в пользу Ирана
Сделать ставку

5 июня на стадионе Джассима Бин Хамада в Дохе состоится важнейший матч квалификации чемпионата мира в Азии. Сборная Катара на своeм поле примет лидера группы – Иран. Обе команды занимают первые места в своих отборочных группах и обладают сильными атаками, но демонстрируют разную степень стабильности и надeжности в обороне.

Катар

Катар уверенно идeт первым в своей группе, но последние результаты говорят об уязвимости. Команда пропустила 15 голов в 5 встречах, проиграв Кыргызстану 1:3 и ОАЭ 0:5. Несмотря на это, в атаке команда остаeтся грозной: 10 голов за 5 туров. Альмоэз Али продолжает лидировать в нападении с 14 мячами. Катар силeн дома – три победы подряд, включая результативные матчи против КНДР (5:1) и Узбекистана (3:2), но оборонительные ошибки систематичны. Команда пропускает в 9 матчах подряд и не может наладить контроль у своих ворот.

Иран

Иран подтверждает статус фаворита азиатской зоны. Команда набрала 20 очков и не проигрывает в квалификации 14 матчей подряд. В последних пяти турах иранцы забили 14 голов, действуя уверенно и в позиционном нападении, и на контратаках. Лидером остаeтся Мехди Тареми, оформивший 14 мячей. Защита у Ирана не без проблем – 7 пропущенных в пяти встречах, но баланс между линиями даeт результат. Иран забивает в каждом из последних 5 матчей турнира и показывает зрелую игру даже против крепких оппонентов.

Факты о командах:

Катар

  • Побеждает в 3 последних матчах дома
  • В среднем 2 гола за матч в атаке, 3 – в защите (последние 5 игр)
  • Пропускает в 9 матчах квалификации подряд

Иран

  • Не проигрывает в 14 матчах подряд в квалификации
  • В среднем 2.8 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 последних матчах

Личные встречи
20% (2)
10% (1)
70% (7)
6
Забитых мячей
16
0.6
В среднем за матч
1.6
3:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:1
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 9 тур
Катар
1 : 0
05.06.2025
Иран
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап, 4 тур
Иран
4 : 1
15.10.2024
Катар
Кубок Азии, 1/2 финала
Иран
2 : 3
07.02.2024
Катар
Товарищеские матчи. Сборные,
Катар
0 : 4
17.10.2023
Иран
Товарищеские матчи. Сборные,
Катар
1 : 2
31.12.2018
Иран
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 6 тур
Катар
0 : 1
23.03.2017
Иран
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 1 тур
Иран
1 : 0
01.09.2016
Катар
Кубок Азии, 2 тур
Катар
0 : 1
15.01.2015
Иран
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия,
Катар
0 : 1
04.06.2013
Иран
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия,
Иран
0 : 0
12.06.2012
Катар
Показать все

Прогноз на матч Катар – Иран

Катар силeн в атаке и способен забить на домашнем стадионе, но проблемная оборона делает задачу набора очков против Ирана крайне сложной. Иран же на сегодняшний день демонстрирует уверенный и сбалансированный футбол. Вероятен обмен голами, но более надeжная и организованная игра гостей даст им преимущество.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу Ирана.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу Ирана – коэффициент 7.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Победа Ирана – коэффициент 2.15
  • Индивидуальный тотал Ирана больше 1.5 – коэффициент 1.95

7.50
Точный счёт 1:2 в пользу Ирана
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Третий этап Иран Катар
Другие прогнозы
Матч завершен
0 : 2
5.75
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Гомель - Арсенал
Точный счёт 2:0 в пользу «Гомеля»
Матч завершен
0 : 1
7.50
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Молодечно - Динамо-Брест
Точный счёт 1:3 в пользу «Динамо-Брест»
Матч завершен
2 : 0
6.50
Бразилия. Серия А, 12 тур
Атлетико Минейро - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 3
7.10
Бразилия. Серия А, 12 тур
Сан-Паулу - Васко да Гама
Точный счёт 2:1 в пользу «Сан-Паулу»
Матч завершен
4 : 0
9.00
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед
Точный счёт 2:2
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 