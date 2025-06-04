5 июня на стадионе Джассима Бин Хамада в Дохе состоится важнейший матч квалификации чемпионата мира в Азии. Сборная Катара на своeм поле примет лидера группы – Иран. Обе команды занимают первые места в своих отборочных группах и обладают сильными атаками, но демонстрируют разную степень стабильности и надeжности в обороне.
Катар
Катар уверенно идeт первым в своей группе, но последние результаты говорят об уязвимости. Команда пропустила 15 голов в 5 встречах, проиграв Кыргызстану 1:3 и ОАЭ 0:5. Несмотря на это, в атаке команда остаeтся грозной: 10 голов за 5 туров. Альмоэз Али продолжает лидировать в нападении с 14 мячами. Катар силeн дома – три победы подряд, включая результативные матчи против КНДР (5:1) и Узбекистана (3:2), но оборонительные ошибки систематичны. Команда пропускает в 9 матчах подряд и не может наладить контроль у своих ворот.
Иран
Иран подтверждает статус фаворита азиатской зоны. Команда набрала 20 очков и не проигрывает в квалификации 14 матчей подряд. В последних пяти турах иранцы забили 14 голов, действуя уверенно и в позиционном нападении, и на контратаках. Лидером остаeтся Мехди Тареми, оформивший 14 мячей. Защита у Ирана не без проблем – 7 пропущенных в пяти встречах, но баланс между линиями даeт результат. Иран забивает в каждом из последних 5 матчей турнира и показывает зрелую игру даже против крепких оппонентов.
Факты о командах:
Катар
- Побеждает в 3 последних матчах дома
- В среднем 2 гола за матч в атаке, 3 – в защите (последние 5 игр)
- Пропускает в 9 матчах квалификации подряд
Иран
- Не проигрывает в 14 матчах подряд в квалификации
- В среднем 2.8 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр)
- Забивает в 5 последних матчах
Прогноз на матч Катар – Иран
Катар силeн в атаке и способен забить на домашнем стадионе, но проблемная оборона делает задачу набора очков против Ирана крайне сложной. Иран же на сегодняшний день демонстрирует уверенный и сбалансированный футбол. Вероятен обмен голами, но более надeжная и организованная игра гостей даст им преимущество.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу Ирана.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу Ирана – коэффициент 7.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Победа Ирана – коэффициент 2.15
- Индивидуальный тотал Ирана больше 1.5 – коэффициент 1.95