30 мая на арене «Tobyl Arena» состоится матч 11 тура Премьер-лиги Казахстана, в котором амбициозный «Тобол» примет кризисный «Атырау». Хозяева уверенно идут в верхней части таблицы, демонстрируя результативную игру и серию побед. Гости же увязли на дне, с худшей серией поражений в лиге. Для «Тобола» это шанс укрепиться в топ-4, а для «Атырау» – очередное испытание, где шансов на очки немного.

«Тобол»

«Тобол» проводит мощный отрезок и входит в число лучших команд по результатам последних туров. Команда набрала 20 очков за 9 матчей и занимает 4 место в таблице. Победа над «Тураном» (2:1) стала третьей подряд в чемпионате. В последних пяти турах «Тобол» забил 10 голов (в среднем 2 за матч) и пропустил 5. Команда отличается стабильной атакой – забивает в 9 матчах подряд, а еe лидер Николай Сигневич оформил 5 голов за 7 матчей. Проблемы есть в обороне: в четырeх последних матчах команда пропускала, однако результативная линия нападения компенсирует это с лихвой. Особенно уверенно «Тобол» играет дома, где чувствует себя стабильно и доминирует с первых минут.

«Атырау»

«Атырау» находится в глубочайшем кризисе. После 12 туров команда замыкает таблицу с 4 очками и проиграла 11 матчей подряд. В последних пяти турах команда забила лишь 3 мяча (0.6 в среднем за матч) и пропустила 9 (1.8). Оборона проваливается практически в каждом матче, а атака действует без остроты. Лучший бомбардир Мирам Сапанов забил 3 гола за 8 матчей, но поддержки он почти не получает. «Атырау» пропускает уже 14 матчей подряд, и пока нет ни одной причины ожидать, что в матче с одной из лучших атак лиги команда вдруг начнeт играть надeжнее. Да, коллектив иногда создаeт моменты, но их реализация на очень низком уровне.

Факты о командах:

«Тобол»

Победа в 4 последних матчах

10 голов в 5 последних играх

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 9 матчах подряд

Николай Сигневич – 5 голов в 7 играх

«Атырау»

11 поражений подряд

Пропускает в 14 матчах кряду

3 забитых и 9 пропущенных мячей за 5 матчей

В среднем: 0.6 гола за матч, пропускает – 1.8

Личные встречи 44% (15) 26% (9) 29% (10) 39 Забитых мячей 31 1.15 В среднем за матч 0.91 3:1 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Тобол 1 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Атырау 0 : 0 Тобол Казахстан. Кубок, 1/2 финала Атырау 4 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 14 тур Тобол 1 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 13 тур Атырау 3 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Тобол 0 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Атырау 2 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 22 тур Атырау 0 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 10 тур Тобол 2 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 24 тур Тобол 2 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 21 тур Атырау 0 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 11 тур Тобол 3 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 23 тур Атырау 2 : 1 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 14 тур Атырау 0 : 2 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 4 тур Тобол 3 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 33 тур Тобол 2 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 22 тур Атырау 1 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-лига, 1 тур Тобол 3 : 0 Атырау Казахстан. Финальный раунд, 32 тур Атырау 3 : 0 Тобол Казахстан. Финальный раунд, 23 тур Тобол 0 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур Атырау 0 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур Тобол 1 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур Тобол 2 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур Атырау 1 : 2 Тобол Казахстан. Финальный раунд, 10 тур Атырау 0 : 3 Тобол Казахстан. Финальный раунд, 1 тур Тобол 1 : 2 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур Тобол 0 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур Атырау 0 : 0 Тобол Казахстан. Финальный раунд, 6 тур Атырау 0 : 0 Тобол Казахстан. Финальный раунд, 2 тур Тобол 3 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 12 тур Тобол 2 : 1 Атырау Казахстан. Премьер-лига, 2 тур Атырау 1 : 0 Тобол Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур Тобол 1 : 0 Атырау Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур Атырау 1 : 1 Тобол

Прогноз на матч «Тобол» – «Атырау»

Форма и результаты говорят сами за себя. «Тобол» действует уверенно, результативно и показывает зрелую командную игру. «Атырау» – напротив, страдает от провалов в каждой линии и морального упадка. Учитывая домашнюю мощь «Тобола», его стабильность в атаке и ужасную оборону «Атырау», прогнозировать победу хозяев с запасом вполне логично. Также высока вероятность, что гости не смогут отличиться – их нападение не тянет уровень Премьер-лиги. Лучшая ставка – уверенная победа хозяев с сухим счeтом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Тобола»

Рекомендованные ставки: