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Прогноз на точный счёт матча «Тобол» – «Атырау»: Премьер-лига Казахстана, 30 мая 2025

29 мая 2025 10:00
Тобол - Атырау
30 мая 2025, пятница 16:30 | Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
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6.80
Точный счёт 2:0 в пользу «Тобола»
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30 мая на арене «Tobyl Arena» состоится матч 11 тура Премьер-лиги Казахстана, в котором амбициозный «Тобол» примет кризисный «Атырау». Хозяева уверенно идут в верхней части таблицы, демонстрируя результативную игру и серию побед. Гости же увязли на дне, с худшей серией поражений в лиге. Для «Тобола» это шанс укрепиться в топ-4, а для «Атырау» – очередное испытание, где шансов на очки немного.

«Тобол»

«Тобол» проводит мощный отрезок и входит в число лучших команд по результатам последних туров. Команда набрала 20 очков за 9 матчей и занимает 4 место в таблице. Победа над «Тураном» (2:1) стала третьей подряд в чемпионате. В последних пяти турах «Тобол» забил 10 голов (в среднем 2 за матч) и пропустил 5. Команда отличается стабильной атакой – забивает в 9 матчах подряд, а еe лидер Николай Сигневич оформил 5 голов за 7 матчей. Проблемы есть в обороне: в четырeх последних матчах команда пропускала, однако результативная линия нападения компенсирует это с лихвой. Особенно уверенно «Тобол» играет дома, где чувствует себя стабильно и доминирует с первых минут.

«Атырау»

«Атырау» находится в глубочайшем кризисе. После 12 туров команда замыкает таблицу с 4 очками и проиграла 11 матчей подряд. В последних пяти турах команда забила лишь 3 мяча (0.6 в среднем за матч) и пропустила 9 (1.8). Оборона проваливается практически в каждом матче, а атака действует без остроты. Лучший бомбардир Мирам Сапанов забил 3 гола за 8 матчей, но поддержки он почти не получает. «Атырау» пропускает уже 14 матчей подряд, и пока нет ни одной причины ожидать, что в матче с одной из лучших атак лиги команда вдруг начнeт играть надeжнее. Да, коллектив иногда создаeт моменты, но их реализация на очень низком уровне.

Факты о командах:

«Тобол»

  • Победа в 4 последних матчах
  • 10 голов в 5 последних играх
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 9 матчах подряд
  • Николай Сигневич – 5 голов в 7 играх

«Атырау»

  • 11 поражений подряд
  • Пропускает в 14 матчах кряду
  • 3 забитых и 9 пропущенных мячей за 5 матчей
  • В среднем: 0.6 гола за матч, пропускает – 1.8

Личные встречи
44% (15)
26% (9)
29% (10)
39
Забитых мячей
31
1.15
В среднем за матч
0.91
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
1 : 1
31.08.2024
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
0 : 0
23.06.2024
Тобол
Казахстан. Кубок, 1/2 финала
Атырау
4 : 0
19.06.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Тобол
1 : 0
02.07.2023
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Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Атырау
3 : 0
24.06.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
0 : 2
10.09.2022
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Атырау
2 : 1
22.04.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
0 : 1
27.09.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Тобол
2 : 0
09.05.2021
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Тобол
2 : 0
24.08.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Атырау
0 : 1
04.08.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
3 : 0
18.05.2019
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Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Атырау
2 : 1
18.08.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Атырау
0 : 2
17.06.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Тобол
3 : 2
07.04.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 33 тур
Тобол
2 : 0
05.11.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
1 : 0
29.07.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Тобол
3 : 0
08.03.2017
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 32 тур
Атырау
3 : 0
29.10.2016
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 23 тур
Тобол
0 : 0
14.08.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Атырау
0 : 0
29.06.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Тобол
1 : 2
21.05.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Тобол
2 : 2
20.06.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 6 тур
Атырау
1 : 2
11.04.2015
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 10 тур
Атырау
0 : 3
09.11.2014
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 1 тур
Тобол
1 : 2
23.08.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Тобол
0 : 0
18.05.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Атырау
0 : 0
22.03.2014
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 6 тур
Атырау
0 : 0
29.09.2013
Тобол
Казахстан. Финальный раунд, 2 тур
Тобол
3 : 1
24.08.2013
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Тобол
2 : 1
22.05.2013
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Атырау
1 : 0
15.03.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Тобол
1 : 0
15.07.2012
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Атырау
1 : 1
08.04.2012
Тобол
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Прогноз на матч «Тобол» – «Атырау»

Форма и результаты говорят сами за себя. «Тобол» действует уверенно, результативно и показывает зрелую командную игру. «Атырау» – напротив, страдает от провалов в каждой линии и морального упадка. Учитывая домашнюю мощь «Тобола», его стабильность в атаке и ужасную оборону «Атырау», прогнозировать победу хозяев с запасом вполне логично. Также высока вероятность, что гости не смогут отличиться – их нападение не тянет уровень Премьер-лиги. Лучшая ставка – уверенная победа хозяев с сухим счeтом.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Тобола»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Тобола» – коэффициент 6.80
  • Победа «Тобола» в основное время – коэффициент 1.60
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Атырау» меньше 1.0 – коэффициент 1.62

6.80
Точный счёт 2:0 в пользу «Тобола»
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Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Атырау Тобол
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