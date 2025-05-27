28 мая в Москве на стадионе «Академии Футбола» состоится матч 15 тура Второй лиги А между «Велесом» и «Волгой Ульяновск». Гости борются за выход в Первую лигу, в то время как хозяева стараются не отстать от середины таблицы. Ожидается равная, но осторожная игра, где цена ошибки может стать определяющей.

«Велес»

«Велес» проводит нестабильный отрезок – команда не может победить в трeх матчах подряд, а оборона даeт сбои, пропуская в каждом из них. Команда располагается на 7-м месте с 15 очками после 14 туров. За последние пять туров «Велес» забил всего 3 гола, при этом пропустив 5. Хозяева играют организованно в центре поля, но испытывают серьeзные трудности с реализацией, особенно в матчах против верхней части таблицы.

Команда делает ставку на компактную игру и дисциплину, но нехватка креативных исполнителей в атаке снижает шансы на положительный результат. В домашних матчах «Велес» играет сдержанно, предпочитая контролировать темп и не рисковать.

«Волга Ульяновск»

«Волга» – один из лидеров сезона, располагается на 2-м месте с 24 очками. За последние пять игр команда набрала 8 очков, показав сбалансированную игру: 7 голов забито, 4 пропущено. Команда демонстрирует организованную и зрелую игру, хорошо действует на стандартах и отличается вариативностью в атаке.

В гостях «Волга» чувствует себя уверенно: не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и показывает стабильный уровень в каждой линии. Даже в матчах с равными соперниками ульяновцы берут своe за счeт качества позиционной обороны и переходов в атаку.

Факты о командах

«Велес»

Не может выиграть в 3 матчах подряд

В среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

В среднем 1.00 пропущенного за игру

«Волга Ульяновск»

Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей

Средняя результативность – 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру

Забил в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи 33% (2) 33% (2) 33% (2) 8 Забитых мячей 6 1.33 В среднем за матч 1 4:2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:4 Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур Волга 3 : 2 Велес Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур Велес 0 : 0 Волга Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур Волга 1 : 0 Велес Россия. Первая лига, 24 тур Велес 0 : 0 Волга Россия. Первая лига, 8 тур Волга 0 : 2 Велес Россия. Кубок, 2 тур Волга 2 : 4 Велес

Прогноз на матч «Велес» – «Волга Ульяновск»

Исходя из текущей формы команд, стоит ожидать контролируемой игры со стороны гостей и осторожного подхода от хозяев. «Велес» имеет ограниченные ресурсы в атаке, а «Волга» умеет наказывать соперников за малейшие ошибки. При этом обе команды, несмотря на различия в классе, играют в закрытой манере и не форсируют события. Прогнозируется минимальная победа «Волги».

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Волги Ульяновск»

Рекомендованные ставки: