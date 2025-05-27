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Прогноз на точный счёт матча «Велес» – «Волга»: Вторая лига А, 28 мая 2025

27 мая 2025 10:27
Велес - Волга
28 мая 2025, среда 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
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6.00
Точный счёт 0:1 в пользу «Волги»
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28 мая в Москве на стадионе «Академии Футбола» состоится матч 15 тура Второй лиги А между «Велесом» и «Волгой Ульяновск». Гости борются за выход в Первую лигу, в то время как хозяева стараются не отстать от середины таблицы. Ожидается равная, но осторожная игра, где цена ошибки может стать определяющей.

«Велес»

«Велес» проводит нестабильный отрезок – команда не может победить в трeх матчах подряд, а оборона даeт сбои, пропуская в каждом из них. Команда располагается на 7-м месте с 15 очками после 14 туров. За последние пять туров «Велес» забил всего 3 гола, при этом пропустив 5. Хозяева играют организованно в центре поля, но испытывают серьeзные трудности с реализацией, особенно в матчах против верхней части таблицы.

Команда делает ставку на компактную игру и дисциплину, но нехватка креативных исполнителей в атаке снижает шансы на положительный результат. В домашних матчах «Велес» играет сдержанно, предпочитая контролировать темп и не рисковать.

«Волга Ульяновск»

«Волга» – один из лидеров сезона, располагается на 2-м месте с 24 очками. За последние пять игр команда набрала 8 очков, показав сбалансированную игру: 7 голов забито, 4 пропущено. Команда демонстрирует организованную и зрелую игру, хорошо действует на стандартах и отличается вариативностью в атаке.

В гостях «Волга» чувствует себя уверенно: не проигрывает в 10 из 12 последних матчей и показывает стабильный уровень в каждой линии. Даже в матчах с равными соперниками ульяновцы берут своe за счeт качества позиционной обороны и переходов в атаку.

Факты о командах

«Велес»

  • Не может выиграть в 3 матчах подряд
  • В среднем 0.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.00 пропущенного за игру

«Волга Ульяновск»

  • Не проигрывает в 10 из 12 последних матчей
  • Средняя результативность – 1.40 гола за матч
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру
  • Забил в 4 из 5 последних матчей

Личные встречи
33% (2)
33% (2)
33% (2)
8
Забитых мячей
6
1.33
В среднем за матч
1
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:4
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Волга
3 : 2
13.04.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Велес
0 : 0
12.11.2023
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
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1 : 0
16.07.2023
Велес
Россия. Первая лига, 24 тур
Велес
0 : 0
26.03.2023
Волга
Россия. Первая лига, 8 тур
Волга
0 : 2
04.09.2022
Велес
Россия. Кубок, 2 тур
Волга
2 : 4
30.09.2020
Велес
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Прогноз на матч «Велес» – «Волга Ульяновск»

Исходя из текущей формы команд, стоит ожидать контролируемой игры со стороны гостей и осторожного подхода от хозяев. «Велес» имеет ограниченные ресурсы в атаке, а «Волга» умеет наказывать соперников за малейшие ошибки. При этом обе команды, несмотря на различия в классе, играют в закрытой манере и не форсируют события. Прогнозируется минимальная победа «Волги».

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Волги Ульяновск»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Волги Ульяновск» – коэффициент 6.00
  • Победа «Волги Ульяновск» – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Велес» меньше 1.0 – коэффициент 1.75

6.00
Точный счёт 0:1 в пользу «Волги»
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Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна Волга Велес
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