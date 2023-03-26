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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Велес - Волга
Велес - Волга: обзор матча 26 марта 2023
Велес
26.03.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Первая лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Велес - Волга
Желтая карточка
В. Кабахидзе
90'
+3
88'
Желтая карточка
Аллеф
Замена
И. Котельников
️️️️
Х. Бадоев
87'
83'
Замена
В. Соломаха
️️️️
Б. Билалов
83'
Замена
Аллеф
️️️️
Н. Кирсанов
78'
Желтая карточка
Б. Билалов
75'
Желтая карточка
Д. Кутин
63'
Замена
В. Марухин
️️️️
Д. Рахманов
62'
Замена
Д. Камлашев
️️️️
Г. Паскин
Замена
И. Логуа
️️️️
Е. Песиков
56'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
Г. Саркисян
56'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
О. Смирнов
55'
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Бацуев
55'
28'
Желтая карточка
И. Максименков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
77
Олег Смирнов
ПВ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Волга
1
Андрей Климович
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
23
Руслан Махмутов
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
87
Герман Паскин
АП
8
Денис Рахманов
ПВ
9
Билал Билалов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Жуков
Велес
86
Николай Рыбиков
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
17
Иван Котельников
ЦП
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
Волга
1
Семен Морозов
ВР
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
12
Владимир Марухин
ЛФ
13
Валерий Соломаха
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Косаревский
34
Макеев
79
Бадоев
19
Бокоев
13
Почивалин
95
Бацуев
40
Безчаснюк
18
Кабахидзе
9
Песиков
77
Смирнов
99
Саркисян
4-1-1-3-1
1
Климович
5
Кутин
95
Магомадов
5
Максименков
23
Абазов
5
Морозов
23
Махмутов
8
Рахманов
87
Паскин
10
Кирсанов
9
Билалов
79
Бадоев
17
Котельников
17
Котельников
79
Бадоев
9
Песиков
7
Логуа
7
Логуа
9
Песиков
99
Саркисян
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
99
Саркисян
77
Смирнов
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
77
Смирнов
95
Бацуев
18
Кертанов
18
Кертанов
95
Бацуев
9
Билалов
13
Соломаха
13
Соломаха
9
Билалов
87
Паскин
9
Камлашев
9
Камлашев
87
Паскин
8
Рахманов
12
Марухин
12
Марухин
8
Рахманов
10
Кирсанов
33
Аллеф
33
Аллеф
10
Кирсанов
Остались в запасе
Велес
Волга
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
86
Николай Рыбиков
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
1
Семен Морозов
ВР
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
13
Илья Кубышкин
ОП
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
Главный тренер
Сергей Жуков
Остались в запасе
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
93
Дмитрий Мотовичев
ЦП
68
Леонид Герчиков
ПВ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
86
Николай Рыбиков
ВР
96
Алексей Кузнецов
ВР
Остались в запасе
1
Семен Морозов
ВР
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
13
Илья Кубышкин
ОП
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Сергей Жуков
Статистика матча Велес - Волга
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Денис Петров (Астрахань)
Евгений Булатов (Каменск-Уральский)
Резервный судья:
Александр Самсонов (Балашиха)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Юрий Куница (Краснодар)
Стадион:
Авангард
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