19 мая на легендарной арене «Минейрао» в Белу-Оризонти состоится центральное дерби 9-го тура Серии A между «Крузейро» и «Атлетико Минейро». Обе команды подходят к матчу в отличной форме, демонстрируя результативный и зрелищный футбол, что делает это противостояние особенно интригующим как с турнирной, так и с болельщицкой точки зрения.

«Крузейро»

Команда уверенно входит в число лидеров чемпионата, набрав 16 очков после 8 туров. В последних пяти матчах «Крузейро» забивает 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и при этом демонстрирует достаточно надeжную оборону, пропустив всего трижды. Особенно впечатляет победа над «Спорт Ресифи» со счeтом 4:0, а также обыгранный дома «Фламенго».

Нападающий Габриэл Барбоза набрал отличную форму, оформив 9 голов в 18 матчах. Команда не проигрывает в шести матчах подряд и уверенно чувствует себя на родном стадионе, где в этом сезоне регулярно набирает очки.

«Атлетико Минейро»

Гости располагаются в середине таблицы, но набрали неплохой ход: четыре матча без поражений, в каждом из которых они забивали. Главная угроза в атаке – опытный Халк, забивший 11 голов в 20 матчах. Команда результативна – 11 голов за 5 последних игр, но оборона остаeтся уязвимой: 8 пропущенных мячей, включая 2 в матче с «Флуминенсе».

Несмотря на неплохую форму, «Атлетико» испытывает сложности в матчах против хорошо организованных соперников, особенно на выезде. Тем не менее атакующий стиль позволяет надеяться на гол в любой ситуации.

Факты о командах

«Крузейро»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Забивает в 7 матчах подряд

Средняя результативность – 2.20 забитого, 0.60 пропущенного за игру

Победа в 3 последних турах Серии A

«Атлетико Минейро»

Не проигрывает в 4 матчах подряд

Забивает в 4 последних матчах

Средняя результативность – 2.20 забитого, 1.60 пропущенного за игру

В 7 из 9 последних матчей не проигрывал

Личные встречи 22% (4) 28% (5) 50% (9) 18 Забитых мячей 25 1 В среднем за матч 1.39 4:1 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 1:1 Бразилия. Серия А, 22 тур Крузейро 0 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 3 тур Атлетико Минейро 3 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 28 тур Атлетико Минейро 0 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 9 тур Крузейро 0 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 32 тур Крузейро 0 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 13 тур Атлетико Минейро 2 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 25 тур Крузейро 0 : 0 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 6 тур Атлетико Минейро 1 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 30 тур Крузейро 1 : 3 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 11 тур Атлетико Минейро 3 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 26 тур Крузейро 1 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 7 тур Атлетико Минейро 2 : 3 Крузейро Бразилия. Серия А, 25 тур Крузейро 1 : 1 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 6 тур Атлетико Минейро 1 : 3 Крузейро Бразилия. Серия А, 23 тур Крузейро 2 : 3 Атлетико Минейро Бразилия. Серия А, 4 тур Атлетико Минейро 2 : 1 Крузейро Бразилия. Серия А, 28 тур Атлетико Минейро 1 : 0 Крузейро Бразилия. Серия А, 9 тур Крузейро 4 : 1 Атлетико Минейро

Прогноз на матч «Крузейро» – «Атлетико Минейро»

Обилие голов с обеих сторон выглядит весьма вероятным. Обе команды демонстрируют яркий атакующий футбол, однако оборона «Атлетико» допускает немало ошибок, что может стать ключевым фактором в пользу хозяев. «Крузейро» обладает лучшей защитой и будет мотивирован продлить успешную серию.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Крузейро».

Рекомендованные ставки: