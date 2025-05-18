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Прогноз на точный счёт матча «Крузейро» – «Атлетико Минейро»: Серия A, 19 мая 2025

18 мая 2025 10:39
Крузейро - Атлетико Минейро
19 мая 2025, понедельник 02:30 | Бразилия. Серия А, 9 тур
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7.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Крузейро»
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19 мая на легендарной арене «Минейрао» в Белу-Оризонти состоится центральное дерби 9-го тура Серии A между «Крузейро» и «Атлетико Минейро». Обе команды подходят к матчу в отличной форме, демонстрируя результативный и зрелищный футбол, что делает это противостояние особенно интригующим как с турнирной, так и с болельщицкой точки зрения.

«Крузейро»

Команда уверенно входит в число лидеров чемпионата, набрав 16 очков после 8 туров. В последних пяти матчах «Крузейро» забивает 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и при этом демонстрирует достаточно надeжную оборону, пропустив всего трижды. Особенно впечатляет победа над «Спорт Ресифи» со счeтом 4:0, а также обыгранный дома «Фламенго».

Нападающий Габриэл Барбоза набрал отличную форму, оформив 9 голов в 18 матчах. Команда не проигрывает в шести матчах подряд и уверенно чувствует себя на родном стадионе, где в этом сезоне регулярно набирает очки.

«Атлетико Минейро»

Гости располагаются в середине таблицы, но набрали неплохой ход: четыре матча без поражений, в каждом из которых они забивали. Главная угроза в атаке – опытный Халк, забивший 11 голов в 20 матчах. Команда результативна – 11 голов за 5 последних игр, но оборона остаeтся уязвимой: 8 пропущенных мячей, включая 2 в матче с «Флуминенсе».

Несмотря на неплохую форму, «Атлетико» испытывает сложности в матчах против хорошо организованных соперников, особенно на выезде. Тем не менее атакующий стиль позволяет надеяться на гол в любой ситуации.

Факты о командах

«Крузейро»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Средняя результативность – 2.20 забитого, 0.60 пропущенного за игру
  • Победа в 3 последних турах Серии A

«Атлетико Минейро»

  • Не проигрывает в 4 матчах подряд
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Средняя результативность – 2.20 забитого, 1.60 пропущенного за игру
  • В 7 из 9 последних матчей не проигрывал

Личные встречи
22% (4)
28% (5)
50% (9)
18
Забитых мячей
25
1
В среднем за матч
1.39
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Бразилия. Серия А, 22 тур
Крузейро
0 : 0
11.08.2024
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
21.04.2024
Крузейро
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
22.10.2023
Крузейро
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
0 : 1
04.06.2023
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
0 : 0
10.11.2019
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
2 : 0
05.08.2019
Крузейро
Бразилия. Серия А, 25 тур
Крузейро
0 : 0
16.09.2018
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
19.05.2018
Крузейро
Бразилия. Серия А, 30 тур
Крузейро
1 : 3
22.10.2017
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
02.07.2017
Крузейро
Бразилия. Серия А, 26 тур
Крузейро
1 : 1
18.09.2016
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
2 : 3
12.06.2016
Крузейро
Бразилия. Серия А, 25 тур
Крузейро
1 : 1
13.09.2015
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 6 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
07.06.2015
Крузейро
Бразилия. Серия А, 23 тур
Крузейро
2 : 3
21.09.2014
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 4 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
11.05.2014
Крузейро
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
13.10.2013
Крузейро
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
4 : 1
28.07.2013
Атлетико Минейро
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Прогноз на матч «Крузейро» – «Атлетико Минейро»

Обилие голов с обеих сторон выглядит весьма вероятным. Обе команды демонстрируют яркий атакующий футбол, однако оборона «Атлетико» допускает немало ошибок, что может стать ключевым фактором в пользу хозяев. «Крузейро» обладает лучшей защитой и будет мотивирован продлить успешную серию.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Крузейро».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Крузейро» – коэффициент 7.3
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Крузейро» больше 1.5 – коэффициент 2.20

7.30
Точный счёт 2:1 в пользу «Крузейро»
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Автор: Ланьков Роман
Бразилия. Серия А Атлетико Минейро Крузейро
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