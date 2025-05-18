19 мая на легендарной арене «Минейрао» в Белу-Оризонти состоится центральное дерби 9-го тура Серии A между «Крузейро» и «Атлетико Минейро». Обе команды подходят к матчу в отличной форме, демонстрируя результативный и зрелищный футбол, что делает это противостояние особенно интригующим как с турнирной, так и с болельщицкой точки зрения.
«Крузейро»
Команда уверенно входит в число лидеров чемпионата, набрав 16 очков после 8 туров. В последних пяти матчах «Крузейро» забивает 11 голов (в среднем 2.20 за игру) и при этом демонстрирует достаточно надeжную оборону, пропустив всего трижды. Особенно впечатляет победа над «Спорт Ресифи» со счeтом 4:0, а также обыгранный дома «Фламенго».
Нападающий Габриэл Барбоза набрал отличную форму, оформив 9 голов в 18 матчах. Команда не проигрывает в шести матчах подряд и уверенно чувствует себя на родном стадионе, где в этом сезоне регулярно набирает очки.
«Атлетико Минейро»
Гости располагаются в середине таблицы, но набрали неплохой ход: четыре матча без поражений, в каждом из которых они забивали. Главная угроза в атаке – опытный Халк, забивший 11 голов в 20 матчах. Команда результативна – 11 голов за 5 последних игр, но оборона остаeтся уязвимой: 8 пропущенных мячей, включая 2 в матче с «Флуминенсе».
Несмотря на неплохую форму, «Атлетико» испытывает сложности в матчах против хорошо организованных соперников, особенно на выезде. Тем не менее атакующий стиль позволяет надеяться на гол в любой ситуации.
Факты о командах
«Крузейро»
- Не проигрывает в 6 последних матчах
- Забивает в 7 матчах подряд
- Средняя результативность – 2.20 забитого, 0.60 пропущенного за игру
- Победа в 3 последних турах Серии A
«Атлетико Минейро»
- Не проигрывает в 4 матчах подряд
- Забивает в 4 последних матчах
- Средняя результативность – 2.20 забитого, 1.60 пропущенного за игру
- В 7 из 9 последних матчей не проигрывал
Прогноз на матч «Крузейро» – «Атлетико Минейро»
Обилие голов с обеих сторон выглядит весьма вероятным. Обе команды демонстрируют яркий атакующий футбол, однако оборона «Атлетико» допускает немало ошибок, что может стать ключевым фактором в пользу хозяев. «Крузейро» обладает лучшей защитой и будет мотивирован продлить успешную серию.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Крузейро».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Крузейро» – коэффициент 7.3
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Крузейро» больше 1.5 – коэффициент 2.20