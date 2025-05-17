18 мая на стадионе «Сарденья Арена» состоится принципиальный матч 37 тура Серии А, в котором «Кальяри» примет «Венецию». Обе команды борются за выживание в элитном дивизионе, и встреча обещает стать напряжeнной. Для хозяев победа практически гарантирует сохранение прописки, а гости, набравшие ход в последних турах, стремятся выйти из зоны риска.
«Кальяри»
Подопечные Клаудио Раньери ведут тяжeлую борьбу за место в Серии А. После 36 туров команда занимает 14 строчку с 33 очками. Несмотря на неустойчивые результаты, «Кальяри» стабильно поражает ворота соперников – 5 игр подряд команда забивает. Роберто Пикколи продолжает оставаться лидером атаки, имея на своeм счету 11 мячей.
Однако защита команды вызывает вопросы – в последних 5 матчах она пропустила 10 голов, а оборонительные ошибки в играх с «Комо» (1:3) и «Удинезе» (1:2) стали ключевыми. Дома команда играет неплохо, но регулярные осечки на своeм поле ставят под сомнение возможность уверенной победы.
«Венеция»
«Венеция» подошла к концу сезона в состоянии отчаянной борьбы за выживание. Команда занимает 17-е место, имея 29 очков, и всего в одном шаге от зоны вылета. В последних турах подопечные Паоло Ваноли набрали форму – победа над «Фиорентиной» (2:1) и ничья с «Торино» (1:1) добавили уверенности.
Несмотря на то что «Венеция» много пропускает (6 мячей за 5 туров), атакующая линия действует заметно активнее – также 6 голов за тот же период. Николусси-Кавилья, хоть и не является топ-бомбардиром, стал важной фигурой в организации атак команды. Также стоит отметить, что «Венеция» забивала в 5 из 7 последних матчей.
Факты о командах
«Кальяри»
- Пропускает в 5 матчах подряд
- Забивает в 5 последних матчах
- В среднем 1.20 гола за игру
- Пропускает в среднем 2.00 гола за матч
«Венеция»
- Забивает в 5 из 7 последних матчей
- В среднем 1.20 гола за игру
- Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
- Победа и ничья в последних двух турах
Прогноз на матч «Кальяри» – «Венеция»
Обе команды мотивированы результатом, и в такой ситуации важно смотреть на баланс между атакой и обороной. «Кальяри» действует ярче в атаке, но допускает слишком много ошибок в защите. «Венеция» же играет организованно и уже доказала, что способна отобрать очки у крепких соперников. Мы ожидаем результативный, но осторожный матч, где всe может решиться одним моментом. Учитывая общую форму и статистику, наиболее вероятным выглядит минимальное преимущество хозяев.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Кальяри».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Кальяри» – коэффициент 6.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Победа «Кальяри» – коэффициент 2.20