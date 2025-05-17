17 мая 2025 года в 8:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. СКА из Хабаровска будет принимать гостей из столицы – «Родину».
СКА-Хабаровск
«Армейцы» подходят к завершению сезона в весьма неплохой форме. Хабаровчане одержали три победы в крайних пяти турах и расположились на 6-й строчке в таблице Первой лиги.
Впрочем, нужно подчеркнуть, что СКА уже не претендует на попадание в «стыки» за право сыграть в РПЛ. Команда из Хабаровска постепенно готовится к старту следующей кампании.
Последние три игры:
- Алания – СКА 0:4
- СКА – КАМАЗ 2:1
- СКА – Енисей 1:2
«Родина»
Московская команда располагается аккурат за своим ближайшим оппонентом, набрав на три балла меньше, чем СКА. В целом «Родина» провела неплохой сезон, но с амбициями выйти в Премьер-Лигу придется несколько повременить.
Последние три игры:
- Арсенал Тула – Родина 0:1
- Родина – Урал 3:2
- КАМАЗ – Родина 1:0
Прогноз на матч СКА-Хабаровск – «Родина»
Обе команды доигрывают сезон и больше не претендуют на великие свершения. С учетом того, что «Родине» предстоит крайне непростая дорога + отсутствие серьезной мотивации, предлагаем поставить на успех хозяев поля.
Прогноз: победа СКА, коэффициент – 2,44. Точный счет – 1:0.