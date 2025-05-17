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Прогноз на точный счет матча «СКА-Хабаровск» – «Родина»: ФНЛ, 17 мая 2025

17 мая 2025 9:00
СКА-Хабаровск - Родина
17 мая 2025, суббота 08:00 | Россия. Первая лига, 33 тур
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5.65
Победа «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0
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17 мая 2025 года в 8:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. СКА из Хабаровска будет принимать гостей из столицы – «Родину».

СКА-Хабаровск

«Армейцы» подходят к завершению сезона в весьма неплохой форме. Хабаровчане одержали три победы в крайних пяти турах и расположились на 6-й строчке в таблице Первой лиги.

Впрочем, нужно подчеркнуть, что СКА уже не претендует на попадание в «стыки» за право сыграть в РПЛ. Команда из Хабаровска постепенно готовится к старту следующей кампании.

Последние три игры:

  • Алания – СКА 0:4
  • СКА – КАМАЗ 2:1
  • СКА – Енисей 1:2

«Родина»

Московская команда располагается аккурат за своим ближайшим оппонентом, набрав на три балла меньше, чем СКА. В целом «Родина» провела неплохой сезон, но с амбициями выйти в Премьер-Лигу придется несколько повременить.

Последние три игры:

  • Арсенал Тула – Родина 0:1
  • Родина – Урал 3:2
  • КАМАЗ – Родина 1:0

Личные встречи
50% (3)
17% (1)
33% (2)
6
Забитых мячей
6
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 33 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
17.05.2025
Родина
Россия. Первая лига, 2 тур
Родина
1 : 0
20.07.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 29 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
24.04.2024
Родина
Россия. Первая лига, 4 тур
Родина
1 : 1
06.08.2023
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 23 тур
Родина
2 : 0
18.03.2023
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 7 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
27.08.2022
Родина
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Прогноз на матч СКА-Хабаровск – «Родина»

Обе команды доигрывают сезон и больше не претендуют на великие свершения. С учетом того, что «Родине» предстоит крайне непростая дорога + отсутствие серьезной мотивации, предлагаем поставить на успех хозяев поля.

Прогноз: победа СКА, коэффициент – 2,44. Точный счет – 1:0.

5.65
Победа «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. Первая лига Родина СКА-Хабаровск
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