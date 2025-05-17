17 мая 2025 года в 8:00 пройдет матч 33-го тура Первой лиги. СКА из Хабаровска будет принимать гостей из столицы – «Родину».

СКА-Хабаровск

«Армейцы» подходят к завершению сезона в весьма неплохой форме. Хабаровчане одержали три победы в крайних пяти турах и расположились на 6-й строчке в таблице Первой лиги.

Впрочем, нужно подчеркнуть, что СКА уже не претендует на попадание в «стыки» за право сыграть в РПЛ. Команда из Хабаровска постепенно готовится к старту следующей кампании.

Последние три игры:

Алания – СКА 0:4

СКА – КАМАЗ 2:1

СКА – Енисей 1:2

«Родина»

Московская команда располагается аккурат за своим ближайшим оппонентом, набрав на три балла меньше, чем СКА. В целом «Родина» провела неплохой сезон, но с амбициями выйти в Премьер-Лигу придется несколько повременить.

Последние три игры:

Арсенал Тула – Родина 0:1

Родина – Урал 3:2

КАМАЗ – Родина 1:0

Личные встречи 50% (3) 17% (1) 33% (2) 6 Забитых мячей 6 1 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 33 тур СКА-Хабаровск 1 : 0 Родина Россия. Первая лига, 2 тур Родина 1 : 0 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 29 тур СКА-Хабаровск 2 : 1 Родина Россия. Первая лига, 4 тур Родина 1 : 1 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 23 тур Родина 2 : 0 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 7 тур СКА-Хабаровск 2 : 1 Родина

Прогноз на матч СКА-Хабаровск – «Родина»

Обе команды доигрывают сезон и больше не претендуют на великие свершения. С учетом того, что «Родине» предстоит крайне непростая дорога + отсутствие серьезной мотивации, предлагаем поставить на успех хозяев поля.

Прогноз: победа СКА, коэффициент – 2,44. Точный счет – 1:0.