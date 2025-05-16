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Прогноз на точный счет матча «Хайденхайм» – «Вердер»: Бундеслига, 17 мая 2025

16 мая 2025 9:22
Хайденхайм - Вердер
17 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 34 тур
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6.30
Точный счёт 1:0 в пользу «Хайденхайма»
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17 мая на «Фойт-Арене» в рамках заключительного 34-го тура Бундеслиги состоится напряжeнный матч между «Хайденхаймом» и «Вердером». Хозяева отчаянно борются за выживание и должны сыграть на максимуме, чтобы избежать вылета напрямую. Гости из Бремена, находясь в середине таблицы, лишены турнирной мотивации, но могут использовать этот матч как возможность для уверенного завершения сезона. Обе команды редко радуют зрителей обилием голов, поэтому предстоящая игра, скорее всего, будет сдержанной и осторожной.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» выдал качественный рывок в концовке сезона. Команда не проигрывает три матча подряд, одержав убедительную победу над «Унионом» 3:0 и дважды сыграв вничью. Особенно стоит отметить оборонительную надeжность: уже три игры подряд коллектив сохраняет ворота в неприкосновенности.Однако нападение по-прежнему испытывает сложности – всего 4 забитых мяча за 5 последних матчей, что говорит о нехватке креативности и хладнокровия в завершающей стадии атак. Марвин Пирингер остаeтся лучшим бомбардиром, но его результат – лишь 8 голов за весь сезон. Главный упор будет сделан на дисциплину и минимизацию ошибок.

«Вердер»

«Вердер» стабилен, но не блещет – команда завершает сезон серией из трeх ничьих, в которых забила лишь дважды. Тем не менее оборонительные показатели на уровне: 3 пропущенных мяча за 5 игр – один из лучших результатов в лиге на этом отрезке.Атакующая линия команды действует строго по ситуации: 5 голов за последние 5 матчей и 48 очков в турнирной таблице – результат, позволяющий закончить сезон без давления. Йенс Стаге забил 9 мячей, но без поддержки центрфорварду сложно вскрывать насыщенную оборону. На выезде «Вердер» играет осторожно и прагматично.

Факты о командах:

«Хайденхайм»

  • Не проигрывает в 3 матчах подряд

  • Не пропускает в 3 последних матчах

  • В среднем 0.8 гола за матч в атаке, 1.4 – в защите (последние 5 игр)

  • 29 очков, 16-е место

«Вердер»

  • 3 ничьих подряд
  • В среднем 1.0 гола за матч в атаке, 0.6 – в защите (последние 5 игр)
  • 48 очков, 8-е место
  • Забивает и пропускает мало

Личные встречи
33% (2)
50% (3)
17% (1)
12
Забитых мячей
12
2
В среднем за матч
2
4:2
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 17 тур
Вердер
3 : 3
15.01.2025
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
1 : 2
10.02.2024
Хайденхайм
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хайденхайм
4 : 2
17.09.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, Финал
Хайденхайм
2 : 2
06.07.2020
Вердер
Германия. Бундеслига, Финал
Вердер
0 : 0
02.07.2020
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Вердер
4 : 1
30.10.2019
Хайденхайм
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Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Вердер»

Обе команды подходят к матчу в неплохой форме, особенно в плане оборонительной дисциплины. «Хайденхайм» играет на результат и будет стремиться не проиграть, тогда как «Вердер» может позволить себе экспериментальную ротацию. Ожидается осторожная игра с упором на надeжность, где судьбу встречи может решить единственный гол. Сценарий с минимальной победой хозяев выглядит наиболее вероятным.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Хайденхайма»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:0 в пользу «Хайденхайма» – коэффициент 6.30
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

6.30
Точный счёт 1:0 в пользу «Хайденхайма»
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Автор: Ланьков Роман
Германия. Бундеслига Вердер Хайденхайм
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