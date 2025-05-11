12 мая на стадионе «Атлант» в Новополоцке состоится матч 8 тура чемпионата Беларуси. Местный «Нафтан» попытается продолжить домашнюю серию без поражений, но задачка будет непростой – в гости приезжает один из самых стабильных коллективов текущего сезона – «Торпедо-БелАЗ». Жодинцы не проигрывают уже 18 матчей кряду и демонстрируют железобетонную игру в защите.
«Нафтан»
Команда показывает неравномерные результаты: с одной стороны, два выигранных матча из последних трeх туров, с другой – три поражения подряд ранее и частые провалы в обороне. «Нафтан» занимает 10-е место с 10 очками. Лучший бомбардир – Нугзар Спандерашвили (2 гола в 6 матчах), что подчeркивает нехватку ярко выраженного лидера в атаке. За последние 5 матчей команда забила 5 голов, но пропустила 9 (в среднем 1.80 за игру), при этом в 7 из 9 последних встреч пропускала как минимум один мяч.
Позитивный момент – уверенные победы над «Сморгонью» и «Молодечно», в которых «Нафтан» показал неплохую реализацию. Однако уровень соперников был значительно ниже, чем у «Торпедо-БелАЗ».
«Торпедо-БелАЗ»
Жодинцы идут восьмыми, но при этом остаются одной из самых непобедимых команд сезона. 11 очков за 7 туров и ноль поражений – отличный показатель. Команда также не проигрывает в 18 матчах подряд во всех турнирах. Отличительной чертой «Торпедо-БелАЗ» является игра в обороне – всего 1 пропущенный гол за 5 последних встреч (в среднем 0.20), при этом 4 сухих матча за этот же период.
В атаке дела обстоят скромнее – 3 забитых за последние 5 туров, что составляет 0.60 гола за игру. Павел Седько – лучший снайпер, на его счету 2 мяча в 10 матчах. Команда играет сдержанно, но эффективно и не подвержена панике в гостях, что делает еe фаворитом в матче против нестабильного соперника.
Факты о командах
«Нафтан»
- 2 победы в последних 3 матчах
- В среднем забивает 1.00, пропускает 1.80 гола за игру
- Пропускает в 7 из 9 последних матчей
«Торпедо-БелАЗ»
- Не проигрывает 18 матчей подряд
- Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
- Забивает в 3 последних матчах
- 4 сухих матча из 5 последних
Прогноз на матч «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»
Команды демонстрируют контрастный стиль: «Нафтан» играет более открыто, но нестабильно, в то время как «Торпедо-БелАЗ» делает ставку на организованную защиту и минимум риска. Принимая во внимание надежность гостей и регулярные ошибки в защите хозяев, фаворитом логично считать команду из Жодино. Тем не менее, с учeтом невысокой результативности гостей, матч вряд ли будет богат на голы.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 5.80
- Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 0.5 – коэффициент 1.45