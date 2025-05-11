12 мая на стадионе «Атлант» в Новополоцке состоится матч 8 тура чемпионата Беларуси. Местный «Нафтан» попытается продолжить домашнюю серию без поражений, но задачка будет непростой – в гости приезжает один из самых стабильных коллективов текущего сезона – «Торпедо-БелАЗ». Жодинцы не проигрывают уже 18 матчей кряду и демонстрируют железобетонную игру в защите.

«Нафтан»

Команда показывает неравномерные результаты: с одной стороны, два выигранных матча из последних трeх туров, с другой – три поражения подряд ранее и частые провалы в обороне. «Нафтан» занимает 10-е место с 10 очками. Лучший бомбардир – Нугзар Спандерашвили (2 гола в 6 матчах), что подчeркивает нехватку ярко выраженного лидера в атаке. За последние 5 матчей команда забила 5 голов, но пропустила 9 (в среднем 1.80 за игру), при этом в 7 из 9 последних встреч пропускала как минимум один мяч.

Позитивный момент – уверенные победы над «Сморгонью» и «Молодечно», в которых «Нафтан» показал неплохую реализацию. Однако уровень соперников был значительно ниже, чем у «Торпедо-БелАЗ».

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы идут восьмыми, но при этом остаются одной из самых непобедимых команд сезона. 11 очков за 7 туров и ноль поражений – отличный показатель. Команда также не проигрывает в 18 матчах подряд во всех турнирах. Отличительной чертой «Торпедо-БелАЗ» является игра в обороне – всего 1 пропущенный гол за 5 последних встреч (в среднем 0.20), при этом 4 сухих матча за этот же период.

В атаке дела обстоят скромнее – 3 забитых за последние 5 туров, что составляет 0.60 гола за игру. Павел Седько – лучший снайпер, на его счету 2 мяча в 10 матчах. Команда играет сдержанно, но эффективно и не подвержена панике в гостях, что делает еe фаворитом в матче против нестабильного соперника.

Факты о командах

«Нафтан»

2 победы в последних 3 матчах

В среднем забивает 1.00, пропускает 1.80 гола за игру

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

«Торпедо-БелАЗ»

Не проигрывает 18 матчей подряд

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Забивает в 3 последних матчах

4 сухих матча из 5 последних

Личные встречи 30% (8) 22% (6) 48% (13) 30 Забитых мячей 42 1.11 В среднем за матч 1.56 4:1 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 1:5 Самая крупная ничья: 3:3 Беларусь. Высшая лига, 23 тур Нафтан 1 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 8 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 1 Нафтан Белоруссия. Высшая лига, 24 тур Нафтан 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 9 тур Торпедо-БелАЗ 5 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 21 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 6 тур Нафтан 0 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 18 тур Нафтан 1 : 3 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 3 тур Торпедо-БелАЗ 2 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 26 тур Торпедо-БелАЗ 3 : 3 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 13 тур Нафтан 0 : 2 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 32 тур Торпедо-БелАЗ 3 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 27 тур Нафтан 1 : 5 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 12 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 1 тур Нафтан 2 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 14 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 3 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 3 тур Нафтан 0 : 2 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 26 тур Нафтан 1 : 1 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 13 тур Нафтан 0 : 0 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 2 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 32 тур Торпедо-БелАЗ 3 : 1 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 18 тур Нафтан 0 : 2 Торпедо-БелАЗ Беларусь. Высшая лига, 7 тур Торпедо-БелАЗ 3 : 2 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 26 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 2 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 18 тур Торпедо-БелАЗ 1 : 4 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 7 тур Нафтан 1 : 1 Торпедо-БелАЗ Чемпионат Белоруссии, 16 тур Торпедо-БелАЗ 0 : 1 Нафтан Чемпионат Белоруссии, 3 тур Нафтан 1 : 0 Торпедо-БелАЗ

Прогноз на матч «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»

Команды демонстрируют контрастный стиль: «Нафтан» играет более открыто, но нестабильно, в то время как «Торпедо-БелАЗ» делает ставку на организованную защиту и минимум риска. Принимая во внимание надежность гостей и регулярные ошибки в защите хозяев, фаворитом логично считать команду из Жодино. Тем не менее, с учeтом невысокой результативности гостей, матч вряд ли будет богат на голы.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ».

Рекомендованные ставки: