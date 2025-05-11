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Прогноз на точный счёт матча «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»: Высшая лига, 12 мая 2025

11 мая 2025 10:57
Нафтан - Торпедо-БелАЗ
12 мая 2025, понедельник 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 8 тур
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5.8
Точный счёт 0:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
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12 мая на стадионе «Атлант» в Новополоцке состоится матч 8 тура чемпионата Беларуси. Местный «Нафтан» попытается продолжить домашнюю серию без поражений, но задачка будет непростой – в гости приезжает один из самых стабильных коллективов текущего сезона – «Торпедо-БелАЗ». Жодинцы не проигрывают уже 18 матчей кряду и демонстрируют железобетонную игру в защите.

«Нафтан»

Команда показывает неравномерные результаты: с одной стороны, два выигранных матча из последних трeх туров, с другой – три поражения подряд ранее и частые провалы в обороне. «Нафтан» занимает 10-е место с 10 очками. Лучший бомбардир – Нугзар Спандерашвили (2 гола в 6 матчах), что подчeркивает нехватку ярко выраженного лидера в атаке. За последние 5 матчей команда забила 5 голов, но пропустила 9 (в среднем 1.80 за игру), при этом в 7 из 9 последних встреч пропускала как минимум один мяч.

Позитивный момент – уверенные победы над «Сморгонью» и «Молодечно», в которых «Нафтан» показал неплохую реализацию. Однако уровень соперников был значительно ниже, чем у «Торпедо-БелАЗ».

«Торпедо-БелАЗ»

Жодинцы идут восьмыми, но при этом остаются одной из самых непобедимых команд сезона. 11 очков за 7 туров и ноль поражений – отличный показатель. Команда также не проигрывает в 18 матчах подряд во всех турнирах. Отличительной чертой «Торпедо-БелАЗ» является игра в обороне – всего 1 пропущенный гол за 5 последних встреч (в среднем 0.20), при этом 4 сухих матча за этот же период.

В атаке дела обстоят скромнее – 3 забитых за последние 5 туров, что составляет 0.60 гола за игру. Павел Седько – лучший снайпер, на его счету 2 мяча в 10 матчах. Команда играет сдержанно, но эффективно и не подвержена панике в гостях, что делает еe фаворитом в матче против нестабильного соперника.

Факты о командах

«Нафтан»

  • 2 победы в последних 3 матчах
  • В среднем забивает 1.00, пропускает 1.80 гола за игру
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей

«Торпедо-БелАЗ»

  • Не проигрывает 18 матчей подряд
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • Забивает в 3 последних матчах
  • 4 сухих матча из 5 последних

Личные встречи
30% (8)
22% (6)
48% (13)
30
Забитых мячей
42
1.11
В среднем за матч
1.56
4:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  3:3
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Нафтан
1 : 1
29.09.2024
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
12.05.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Нафтан
0 : 1
08.10.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
5 : 0
20.05.2023
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
11.09.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Нафтан
0 : 1
07.05.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
1 : 3
14.08.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
16.04.2016
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
08.11.2015
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Нафтан
0 : 2
06.07.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 1
30.11.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
1 : 5
19.10.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
11.06.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Нафтан
2 : 0
29.03.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 3
23.06.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Нафтан
0 : 2
13.04.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
1 : 1
30.09.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Нафтан
0 : 0
11.06.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
31.03.2012
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 1
19.11.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Нафтан
0 : 2
23.07.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 2
30.04.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
26.09.2010
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 4
18.08.2010
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
1 : 1
02.05.2010
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
22.08.2009
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 3 тур
Нафтан
1 : 0
18.04.2009
Торпедо-БелАЗ
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Прогноз на матч «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»

Команды демонстрируют контрастный стиль: «Нафтан» играет более открыто, но нестабильно, в то время как «Торпедо-БелАЗ» делает ставку на организованную защиту и минимум риска. Принимая во внимание надежность гостей и регулярные ошибки в защите хозяев, фаворитом логично считать команду из Жодино. Тем не менее, с учeтом невысокой результативности гостей, матч вряд ли будет богат на голы.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 5.80
  • Победа «Торпедо-БелАЗ» – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Торпедо-БелАЗ» больше 0.5 – коэффициент 1.45

5.8
Точный счёт 0:1 в пользу «Торпедо-БелАЗ»
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Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Нафтан
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