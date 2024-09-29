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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Торпедо-БелАЗ
Нафтан - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 29 сентября 2024
Нафтан
29.09.2024, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
39'
И. Пранович
77'
Д. Лаптев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Торпедо-БелАЗ
Замена
А. Санников
️️️️
Р. Папарига
90'
+2
86'
Замена
М. Мякиш
️️️️
М. Скавыш
Замена
А. Щадин
️️️️
М. Кингу
80'
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лаптев
Пас отдал
А. Бутаревич
74'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Ковалев
74'
Замена
И. Василевич
️️️️
В. Побудей
Замена
А. Драбатович
️️️️
А. Сучков
68'
60'
Замена
И. Руцкий
️️️️
И. Бурко
60'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ксенофонтов
ГОЛ! 1:0!
И. Пранович
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
6
Максим Мякиш
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Харитонович
5
Лебедев
23
Кингу
79
Бадоев
6
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
11
Пранович
99
10
Папарига
4-1-3-2
41
Плотников
27
Нечаев
13
Залеский
5
Бурко
11
Левицкий
44
Бутаревич
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
15
Скавыш
80
Ксенофонтов
10
Папарига
44
Санников
44
Санников
10
Папарига
17
Сучков
88
Драбатович
88
Драбатович
17
Сучков
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
5
Бурко
19
Руцкий
19
Руцкий
5
Бурко
15
Скавыш
6
Мякиш
6
Мякиш
15
Скавыш
80
Ксенофонтов
10
Шарковский
10
Шарковский
80
Ксенофонтов
30
Побудей
25
Василевич
25
Василевич
30
Побудей
17
Ковалев
10
Лаптев
10
Лаптев
17
Ковалев
Остались в запасе
Нафтан
Торпедо-БелАЗ
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Нафтан - Торпедо-БелАЗ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
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