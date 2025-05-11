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Прогноз на точный счет матча «Венеция» – «Фиорентина»: Серия А, 12 мая 2025

11 мая 2025 10:26
Венеция - Фиорентина
12 мая 2025, понедельник 19:30 | Италия. Серия А, 36 тур
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6.8
Точный счет: 1:2 в пользу «Фиорентины»
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12 мая на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» состоится важнейший матч 36-го тура Серии А между «Венецией», которая отчаянно борется за выживание, и «Фиорентиной», сохраняющей шансы на еврокубки. Обе команды имеют мотивацию и проблемы в обороне, что сулит зрелищную игру.

«Венеция»

«Венеция» после 35 туров занимает 19-е место и находится в зоне вылета, имея в активе 26 очков. Клуб не побеждает в трeх последних матчах, однако продолжает набирать очки, что видно по ничьим с «Торино» и «Эмполи». Команда нестабильна, но не теряет боевой дух. Лидером остается «Ханс Николусси-Кавилья», на счету которого 4 гола в 32 матчах. За последние пять встреч «Венеция» забила 5 мячей и пропустила 6, показывая средние показатели эффективности в атаке и слабую надежность в защите – 1.00 и 1.20 соответственно. Команда забивала в четырех из последних пяти встреч и пропускала в трех подряд. Дома «Венеция» традиционно смотрится увереннее, и этот матч – последний шанс сократить отставание от конкурентов.

«Фиорентина»

«Фиорентина» проводит плотный график, комбинируя матчи Серии А с полуфиналами Лиги Конференций. После 35 туров клуб идет на 9-м месте с 59 очками и ещe может претендовать на попадание в еврокубки. Команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей чемпионата. «Мойзе Кин» – ключевая фигура атаки с 21 голом в 40 матчах. В последних пяти турах «фиалки» забили 7 мячей и пропустили столько же, в среднем – 1.40 забито и 1.40 пропущено за матч. Оборона играет ненадeжно, особенно на выезде. Также стоит учитывать усталость после еврокубков.

Факты о командах:

«Венеция»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах
  • В среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • Забивает в 4 из 5 последних игр

«Фиорентина»

  • Не проигрывает в 6 из 8 матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
1
Забитых мячей
1
0.33
В среднем за матч
0.33
1:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 0
25.08.2024
Венеция
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
1 : 0
16.04.2022
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Италия. Серия А, 8 тур
Венеция
1 : 0
18.10.2021
Фиорентина

Прогноз на матч «Венеция» – «Фиорентина»

Обе команды идут с явными игровыми проблемами, особенно в защите. «Венеция» мотивирована сохранить шансы на спасение, а «Фиорентина» борется за еврокубковую зону и выходит на поле после интенсивных матчей в Европе. Команды нередко допускают ошибки, что повышает вероятность обмена голами. Сценарий с забитыми мячами с обеих сторон и умеренным преимуществом гостей выглядит наиболее вероятным.

Прогноз на точный счет: 1:2 в пользу «Фиорентины»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет: 1:2 в пользу «Фиорентины» – коэффициент 6.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.87
  • Победа «Фиорентины» – коэффициент 1.95

6.8
Точный счет: 1:2 в пользу «Фиорентины»
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Автор: Ланьков Роман
Италия. Серия А Фиорентина Венеция
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