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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Венеция
Фиорентина - Венеция: обзор матча 16 апреля 2022
Фиорентина
16.04.2022, суббота, 17:30
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Венеция
30'
Л. Торрейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Венеция
Желтая карточка
Л. Венути
90'
+5
Желтая карточка
Л. Торрейра
90'
+3
90'
Желтая карточка
Д. Перец
87'
Замена
Д. Перец
️️️️
Д. Бусио
Замена
К. Пентек
️️️️
А. Кабрал
87'
Желтая карточка
А. Дункан
83'
Желтая карточка
Р. Соттиль
79'
78'
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
Д. Чрнигой
78'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
Д. Окереке
Замена
С. Амрабат
️️️️
Г. Кастровилли
77'
Замена
А. Дункан
️️️️
Ю. Мале
68'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Н. Иконе
68'
57'
Желтая карточка
С. Кийин
56'
Замена
М. Араму
️️️️
Т. Тессманн
46'
Замена
С. Кийин
️️️️
Д. Йонсен
36'
Желтая карточка
Д. Окереке
ГОЛ! 1:0!
Л. Торрейра
30'
29'
Желтая карточка
Р. Хапс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
14
Юссеф Мале
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Джанлука Бусио
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Тома Анри
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Фиорентина
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Венеция
31
Роман Лазар
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
8
Дор Перец
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Террачиано
3
Бираги
31
Миленкович
44
Игор
5
Венути
34
Торрейра
8
Кастровилли
14
Мале
31
Гонсалес
93
Иконе
19
Кабрал
4-3-1-2
85
Мяенпяя
37
Матею
23
Кальдара
32
Чеккарони
5
Хапс
89
Чрнигой
6
Бусио
6
Тессманн
17
Йонсен
29
Окереке
9
Анри
14
Мале
32
Дункан
32
Дункан
14
Мале
8
Кастровилли
4
Амрабат
4
Амрабат
8
Кастровилли
93
Иконе
23
Соттиль
23
Соттиль
93
Иконе
19
Кабрал
9
Пентек
9
Пентек
19
Кабрал
89
Чрнигой
16
Фьордилино
16
Фьордилино
89
Чрнигой
6
Бусио
8
Перец
8
Перец
6
Бусио
17
Йонсен
13
Кийин
13
Кийин
17
Йонсен
6
Тессманн
70
Араму
70
Араму
6
Тессманн
29
Окереке
17
Нсаме
17
Нсаме
29
Окереке
Остались в запасе
Фиорентина
Венеция
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
31
Роман Лазар
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Остались в запасе
31
Роман Лазар
ВР
21
Бруно Бертинато
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
13
Марко Модоло
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Фиорентина - Венеция
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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