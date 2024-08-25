Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Венеция
Фиорентина - Венеция: обзор матча 25 августа 2024
Фиорентина
25.08.2024, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 0
Завершен
Венеция
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фиорентина - Венеция
87'
Замена
И. Думбия
️️️️
М. Эгилл Эллертссон
Желтая карточка
Р. Мандрагора
86'
Замена
Л. Белтран
️️️️
М. Кен
79'
Замена
Р. Мандрагора
️️️️
А. Ричардсон
78'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
П. Комуццо
78'
68'
Замена
Х. Николусси Кавилья
️️️️
М. Андерсен
Замена
Р. Соттиль
️️️️
К. Куаме
68'
68'
Замена
М. Свобода
️️️️
Д. Идзес
62'
Желтая карточка
Ф. Дзампано
Замена
А. Колпани
️️️️
А. Барак
55'
46'
Замена
А. Раймондо
️️️️
К. Гюткьяер
46'
Замена
Н. Пьерини
️️️️
Г. Ористанио
22'
Желтая карточка
Г. Ористанио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
6
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
(К)
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
7
Амир Ричардсон
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
72
Антонин Барак
АП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Венеция
66
Йессе Йоронен
ВР
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
27
Антонио Кандела
ПЗ
7
Франческо Дзампано
(К)
ПЗ
8
Магнус Андерсен
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
29
Никколо Фортини
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
18
Лукас Белтран
ЦФ
Венеция
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
20
Михаэль Свобода
ЦЗ
77
Николас Пьерини
ЛВ
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
23
N. Lella
ЦП
20
Ричи Саградо
ЦП
77
Исса Думбия
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Террачиано
6
Раньери
3
Бираги
15
Комуццо
65
Паризи
17
Додо
7
Ричардсон
4
Амрабат
72
Барак
9
Кен
8
Куаме
3-2-3-1-1
66
Йоронен
15
Альтаре
33
Шверко
21
Идзес
7
Дзампано
27
Кандела
8
Андерсен
32
Дункан
77
Эллертссон
11
Ористанио
9
Гюткьяер
15
Комуццо
28
Мартинес
28
Мартинес
15
Комуццо
7
Ричардсон
8
Мандрагора
8
Мандрагора
7
Ричардсон
72
Барак
28
Колпани
28
Колпани
72
Барак
8
Куаме
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Куаме
9
Кен
18
Белтран
18
Белтран
9
Кен
21
Идзес
20
Свобода
20
Свобода
21
Идзес
8
Андерсен
41
Кавилья
41
Кавилья
8
Андерсен
77
Эллертссон
77
Думбия
77
Думбия
77
Эллертссон
11
Ористанио
77
Пьерини
77
Пьерини
11
Ористанио
9
Гюткьяер
9
Раймондо
9
Раймондо
9
Гюткьяер
Остались в запасе
Фиорентина
Венеция
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
33
Майкл Кайоде
ПЗ
29
Никколо Фортини
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
23
N. Lella
ЦП
20
Ричи Саградо
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
50
Томмазо Мартинелли
ВР
33
Майкл Кайоде
ПЗ
29
Никколо Фортини
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
7
Йосип Брекало
ЛВ
Остались в запасе
1
Филип Станкович
ВР
23
Маттео Гранди
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
3
Lorenzo Lucchesi
ЦЗ
23
N. Lella
ЦП
20
Ричи Саградо
ЦП
88
Саад Эль-Хаддад
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Фиорентина - Венеция
1
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
21
Офсайды
1
2
Количество передач
433
360
Сейвы
5
8
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
0.86
0.56
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Венеция
Италия. Серия А, 14 тур
Венеция
- : -
07.12.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Симоне Содза
Стадион:
Артемио Франки
Новости команд
Все
Фиорентина
Венеция
Серия А: шансы «Удинезе» и «Фиорентины» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Удинезе» и «Фиорентины» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 09:50
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
27 ноября
Серия А: шансы «Венеции» и «Болоньи» на победу в матче 13-го тура
26 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+