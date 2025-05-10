11 мая на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме состоится матч 32-го тура Эредивизи между «Аяксом» и «НЕК». Хозяева продолжают борьбу за чемпионский титул и не имеют права на осечку в борьбе за первое место. «НЕК» занимает середину таблицы и попытается дать бой фавориту, чтобы улучшить свою турнирную ситуацию.

«Аякс»

«Аякс» уверенно держится на вершине турнирной таблицы с 74 очками и демонстрирует стабильную атакующую игру. Команда одержала 23 победы в 31 матче и является самой результативной в чемпионате. В последних 5 матчах «Аякс» забил 8 голов, однако оборона оставляет вопросы – 7 пропущенных мячей за этот же отрезок. Лидером нападения остается Кеннет Тайлор с 14 голами в 43 матчах. Амстердамцы забивают в 16 из 18 последних игр, а дома стабильно показывают высокий класс, что подтверждает их статус фаворита предстоящего матча.

«НЕК»

«НЕК» идет на 13-й позиции с 34 очками и демонстрирует неустойчивую форму. В последних 5 матчах команда забила 6 голов, но пропустила 8, что говорит о проблемах в обороне. Основная надежда гостей – Коки Огава, который уже отметился 9 мячами в 26 матчах. Команда играет смело против грандов и забивает почти в каждом матче, несмотря на статус андердога. В последних турах «НЕК» добыл ничьи против «Виллем II» и победы над «Валвейком», что добавляет уверенности перед визитом в Амстердам.

Факты о командах:

«Аякс»

Забивает в 16 из 18 последних матчей.

Побеждает в 23 из 31 матчей сезона.

Пропускает в 4 последних матчах подряд.

Средние показатели: 1.60 гола забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 игр).

«НЕК»

Забивает в 4 из 5 последних матчей.

Пропускает в 5 последних матчах.

Средние показатели: 1.20 гола забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 игр).

Основной бомбардир – Коки Огава (9 голов в 26 матчах).

Личные встречи 73% (16) 23% (5) 5% (1) 60 Забитых мячей 19 2.73 В среднем за матч 0.86 6:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:6 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 32 тур Аякс 0 : 3 НЕК Нидерланды. Эредивизие, 14 тур НЕК 1 : 2 Аякс Нидерланды. Эредивизие, 22 тур Аякс 2 : 2 НЕК Нидерланды. Эредивизие, 14 тур НЕК 1 : 2 Аякс Голландия. Эредивизие, 24 тур Аякс 1 : 0 НЕК Голландия. Эредивизие, 15 тур НЕК 1 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 30 тур НЕК 0 : 1 Аякс Голландия. Эредивизие, 1 тур Аякс 5 : 0 НЕК Голландия. Эредивизие, 30 тур НЕК 1 : 5 Аякс Голландия. Эредивизие, 13 тур Аякс 5 : 0 НЕК Голландия. Эредивизие, 27 тур Аякс 2 : 2 НЕК Голландия. Эредивизие, 3 тур НЕК 0 : 2 Аякс Голландия. Эредивизие, 34 тур Аякс 2 : 2 НЕК Голландия. Эредивизие, 13 тур НЕК 0 : 3 Аякс Голландия. Эредивизие, 28 тур Аякс 4 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 2 тур НЕК 1 : 6 Аякс Голландия. Эредивизие, 22 тур Аякс 4 : 1 НЕК Голландия. Эредивизие, 14 тур НЕК 0 : 3 Аякс Голландия. Эредивизие, 31 тур НЕК 1 : 2 Аякс Голландия. Эредивизие, 17 тур Аякс 1 : 1 НЕК Чемпионат Голландии, 34 тур НЕК 1 : 4 Аякс Чемпионат Голландии, 17 тур Аякс 3 : 0 НЕК

Прогноз на матч «Аякс» – «НЕК»

Имея мощное нападение и хорошую статистику на домашнем стадионе, «Аякс» должен доминировать и контролировать игру. При этом нестабильная оборона хозяев дает шанс гостям хотя бы на один забитый мяч. Учитывая форму «Аякса» и атакующие показатели «НЕК», матч, скорее всего, получится результативным.

Прогноз на точный счет: 3:1 в пользу «Аякса».

Рекомендованные ставки: