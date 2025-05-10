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Прогноз на точный счет матча «Аякс» – «НЕК»: Эредивизи, 11 мая 2025

10 мая 2025 17:57
Аякс - НЕК
11 мая 2025, воскресенье 17:45 | Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
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7.0
Точный счет 3:1 в пользу «Аякса»
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11 мая на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме состоится матч 32-го тура Эредивизи между «Аяксом» и «НЕК». Хозяева продолжают борьбу за чемпионский титул и не имеют права на осечку в борьбе за первое место. «НЕК» занимает середину таблицы и попытается дать бой фавориту, чтобы улучшить свою турнирную ситуацию.

«Аякс»

«Аякс» уверенно держится на вершине турнирной таблицы с 74 очками и демонстрирует стабильную атакующую игру. Команда одержала 23 победы в 31 матче и является самой результативной в чемпионате. В последних 5 матчах «Аякс» забил 8 голов, однако оборона оставляет вопросы – 7 пропущенных мячей за этот же отрезок. Лидером нападения остается Кеннет Тайлор с 14 голами в 43 матчах. Амстердамцы забивают в 16 из 18 последних игр, а дома стабильно показывают высокий класс, что подтверждает их статус фаворита предстоящего матча.

«НЕК»

«НЕК» идет на 13-й позиции с 34 очками и демонстрирует неустойчивую форму. В последних 5 матчах команда забила 6 голов, но пропустила 8, что говорит о проблемах в обороне. Основная надежда гостей – Коки Огава, который уже отметился 9 мячами в 26 матчах. Команда играет смело против грандов и забивает почти в каждом матче, несмотря на статус андердога. В последних турах «НЕК» добыл ничьи против «Виллем II» и победы над «Валвейком», что добавляет уверенности перед визитом в Амстердам.

Факты о командах:

«Аякс»

  • Забивает в 16 из 18 последних матчей.
  • Побеждает в 23 из 31 матчей сезона.
  • Пропускает в 4 последних матчах подряд.
  • Средние показатели: 1.60 гола забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 игр).

«НЕК»

  • Забивает в 4 из 5 последних матчей.
  • Пропускает в 5 последних матчах.
  • Средние показатели: 1.20 гола забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 игр).
  • Основной бомбардир – Коки Огава (9 голов в 26 матчах).

Личные встречи
73% (16)
23% (5)
5% (1)
60
Забитых мячей
19
2.73
В среднем за матч
0.86
6:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:6
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Аякс
0 : 3
11.05.2025
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
1 : 2
01.12.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Аякс
2 : 2
18.02.2024
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
1 : 2
03.12.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Аякс
1 : 0
05.03.2023
НЕК
Голландия. Эредивизие, 15 тур
НЕК
1 : 1
08.01.2023
Аякс
Голландия. Эредивизие, 30 тур
НЕК
0 : 1
23.04.2022
Аякс
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Аякс
5 : 0
14.08.2021
НЕК
Голландия. Эредивизие, 30 тур
НЕК
1 : 5
08.04.2017
Аякс
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Аякс
5 : 0
20.11.2016
НЕК
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Аякс
2 : 2
13.03.2016
НЕК
Голландия. Эредивизие, 3 тур
НЕК
0 : 2
23.08.2015
Аякс
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Аякс
2 : 2
03.05.2014
НЕК
Голландия. Эредивизие, 13 тур
НЕК
0 : 3
10.11.2013
Аякс
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Аякс
4 : 1
31.03.2013
НЕК
Голландия. Эредивизие, 2 тур
НЕК
1 : 6
19.08.2012
Аякс
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Аякс
4 : 1
19.02.2012
НЕК
Голландия. Эредивизие, 14 тур
НЕК
0 : 3
27.11.2011
Аякс
Голландия. Эредивизие, 31 тур
НЕК
1 : 2
17.04.2011
Аякс
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Аякс
1 : 1
04.12.2010
НЕК
Чемпионат Голландии, 34 тур
НЕК
1 : 4
02.05.2010
Аякс
Чемпионат Голландии, 17 тур
Аякс
3 : 0
11.12.2009
НЕК
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Прогноз на матч «Аякс» – «НЕК»

Имея мощное нападение и хорошую статистику на домашнем стадионе, «Аякс» должен доминировать и контролировать игру. При этом нестабильная оборона хозяев дает шанс гостям хотя бы на один забитый мяч. Учитывая форму «Аякса» и атакующие показатели «НЕК», матч, скорее всего, получится результативным.

Прогноз на точный счет: 3:1 в пользу «Аякса».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счет 3:1 в пользу «Аякса» – коэффициент 7.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
  • Индивидуальный тотал «Аякса» больше 2.5 – коэффициент 1.95

7.0
Точный счет 3:1 в пользу «Аякса»
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Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие НЕК Аякс
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