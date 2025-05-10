11 мая на стадионе «Йохан Кройфф Арена» в Амстердаме состоится матч 32-го тура Эредивизи между «Аяксом» и «НЕК». Хозяева продолжают борьбу за чемпионский титул и не имеют права на осечку в борьбе за первое место. «НЕК» занимает середину таблицы и попытается дать бой фавориту, чтобы улучшить свою турнирную ситуацию.
«Аякс»
«Аякс» уверенно держится на вершине турнирной таблицы с 74 очками и демонстрирует стабильную атакующую игру. Команда одержала 23 победы в 31 матче и является самой результативной в чемпионате. В последних 5 матчах «Аякс» забил 8 голов, однако оборона оставляет вопросы – 7 пропущенных мячей за этот же отрезок. Лидером нападения остается Кеннет Тайлор с 14 голами в 43 матчах. Амстердамцы забивают в 16 из 18 последних игр, а дома стабильно показывают высокий класс, что подтверждает их статус фаворита предстоящего матча.
«НЕК»
«НЕК» идет на 13-й позиции с 34 очками и демонстрирует неустойчивую форму. В последних 5 матчах команда забила 6 голов, но пропустила 8, что говорит о проблемах в обороне. Основная надежда гостей – Коки Огава, который уже отметился 9 мячами в 26 матчах. Команда играет смело против грандов и забивает почти в каждом матче, несмотря на статус андердога. В последних турах «НЕК» добыл ничьи против «Виллем II» и победы над «Валвейком», что добавляет уверенности перед визитом в Амстердам.
Факты о командах:
«Аякс»
- Забивает в 16 из 18 последних матчей.
- Побеждает в 23 из 31 матчей сезона.
- Пропускает в 4 последних матчах подряд.
- Средние показатели: 1.60 гола забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 игр).
«НЕК»
- Забивает в 4 из 5 последних матчей.
- Пропускает в 5 последних матчах.
- Средние показатели: 1.20 гола забито и 1.60 пропущено за игру (последние 5 игр).
- Основной бомбардир – Коки Огава (9 голов в 26 матчах).
Прогноз на матч «Аякс» – «НЕК»
Имея мощное нападение и хорошую статистику на домашнем стадионе, «Аякс» должен доминировать и контролировать игру. При этом нестабильная оборона хозяев дает шанс гостям хотя бы на один забитый мяч. Учитывая форму «Аякса» и атакующие показатели «НЕК», матч, скорее всего, получится результативным.
Прогноз на точный счет: 3:1 в пользу «Аякса».
Рекомендованные ставки:
- Точный счет 3:1 в пользу «Аякса» – коэффициент 7.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Индивидуальный тотал «Аякса» больше 2.5 – коэффициент 1.95