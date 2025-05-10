11 мая на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова в Шымкенте пройдет встреча 8-го тура чемпионата Казахстана между «Ордабасы» и «Кайсаром». Хозяева после нескольких уверенных матчей продолжают борьбу за места в верхней части таблицы, а гости пытаются выбраться из затяжного кризиса и набрать первые победные очки за долгое время.

«Ордабасы»

«Ордабасы» набрал приличный ход и после 7 туров находится на 7-й позиции с 11 очками. Команда выигрывает 3 матча подряд, включая последнюю победу 2:1 над «Атырау». Отличительной чертой нынешней формы является дисциплинированная оборона и стабильность в атаке: 7 голов за 5 последних встреч и всего 3 пропущенных мяча за тот же период. Everton с 3 голами остается главным оружием в атаке. Коллектив демонстрирует уверенность, особенно на своем поле, и стремится продолжить успешную серию.

«Кайсар»

«Кайсар» находится в сложной ситуации – всего 4 очка после 7 туров и 11-е место в таблице. Команда не знает побед в последних 7 матчах, а слабая защита продолжает подводить: 8 пропущенных голов за последние 5 встреч и всего 3 забитых. Айбар Жаксылыков, лучший бомбардир с 4 мячами, пытается тянуть команду вперед, но поддержки в атаке явно не хватает. Последний матч против «Астаны» завершился ничьей 1:1, что стало редким позитивным результатом за последнее время.

Факты о командах:

«Ордабасы»

Побеждает в 4 последних матчах подряд.

В последних 5 матчах: 7 забитых, 3 пропущенных.

Средние показатели: 1.40 гола за игру в атаке, 0.60 – в обороне.

Забивает в 5 последних матчах.

«Кайсар»

Не выигрывает в 10 матчах подряд.

В последних 5 матчах: 3 забитых, 8 пропущенных.

Средние показатели: 0.60 гола за игру в атаке, 1.60 – в обороне.

Забивает в 3 последних матчах против «Ордабасы».

Личные встречи 38% (10) 19% (5) 42% (11) 32 Забитых мячей 28 1.23 В среднем за матч 1.08 5:0 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 1:1 Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Ордабасы 5 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Кайсар 2 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 13 тур Ордабасы 2 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Кайсар 2 : 3 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 8 тур Ордабасы 4 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Кайсар 1 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Ордабасы 4 : 2 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 19 тур Ордабасы 0 : 3 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 9 тур Кайсар 2 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Ордабасы 0 : 2 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Ордабасы 1 : 2 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Кайсар 0 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 23 тур Кайсар 2 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 17 тур Ордабасы 1 : 2 Кайсар Казахстан. Премьер-лига, 7 тур Кайсар 0 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 25 тур Кайсар 1 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 16 тур Кайсар 0 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-лига, 6 тур Ордабасы 1 : 0 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур Кайсар 1 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур Ордабасы 0 : 0 Кайсар Казахстан. Финальный раунд, 6 тур Кайсар 0 : 1 Ордабасы Казахстан. Финальный раунд, 2 тур Ордабасы 0 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур Ордабасы 2 : 1 Кайсар Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур Кайсар 1 : 0 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур Кайсар 2 : 1 Ордабасы Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур Ордабасы 1 : 0 Кайсар

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Кайсар»

Сравнение формы и статистики ясно указывает на превосходство «Ордабасы». Команда хозяев набрала хороший ход и уверенно действует как в атаке, так и в обороне. «Кайсар», напротив, испытывает большие трудности и редко радует болельщиков даже ничейными результатами. Ожидаем, что «Ордабасы» снова продемонстрирует организованную игру и возьмет три очка, несмотря на возможное сопротивление соперника. Предполагаем умеренно результативный матч с минимальной победой хозяев.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Ордабасы».

Рекомендованные ставки: