11 мая на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова в Шымкенте пройдет встреча 8-го тура чемпионата Казахстана между «Ордабасы» и «Кайсаром». Хозяева после нескольких уверенных матчей продолжают борьбу за места в верхней части таблицы, а гости пытаются выбраться из затяжного кризиса и набрать первые победные очки за долгое время.
«Ордабасы»
«Ордабасы» набрал приличный ход и после 7 туров находится на 7-й позиции с 11 очками. Команда выигрывает 3 матча подряд, включая последнюю победу 2:1 над «Атырау». Отличительной чертой нынешней формы является дисциплинированная оборона и стабильность в атаке: 7 голов за 5 последних встреч и всего 3 пропущенных мяча за тот же период. Everton с 3 голами остается главным оружием в атаке. Коллектив демонстрирует уверенность, особенно на своем поле, и стремится продолжить успешную серию.
«Кайсар»
«Кайсар» находится в сложной ситуации – всего 4 очка после 7 туров и 11-е место в таблице. Команда не знает побед в последних 7 матчах, а слабая защита продолжает подводить: 8 пропущенных голов за последние 5 встреч и всего 3 забитых. Айбар Жаксылыков, лучший бомбардир с 4 мячами, пытается тянуть команду вперед, но поддержки в атаке явно не хватает. Последний матч против «Астаны» завершился ничьей 1:1, что стало редким позитивным результатом за последнее время.
Факты о командах:
«Ордабасы»
- Побеждает в 4 последних матчах подряд.
- В последних 5 матчах: 7 забитых, 3 пропущенных.
- Средние показатели: 1.40 гола за игру в атаке, 0.60 – в обороне.
- Забивает в 5 последних матчах.
«Кайсар»
- Не выигрывает в 10 матчах подряд.
- В последних 5 матчах: 3 забитых, 8 пропущенных.
- Средние показатели: 0.60 гола за игру в атаке, 1.60 – в обороне.
- Забивает в 3 последних матчах против «Ордабасы».
Прогноз на матч «Ордабасы» – «Кайсар»
Сравнение формы и статистики ясно указывает на превосходство «Ордабасы». Команда хозяев набрала хороший ход и уверенно действует как в атаке, так и в обороне. «Кайсар», напротив, испытывает большие трудности и редко радует болельщиков даже ничейными результатами. Ожидаем, что «Ордабасы» снова продемонстрирует организованную игру и возьмет три очка, несмотря на возможное сопротивление соперника. Предполагаем умеренно результативный матч с минимальной победой хозяев.
Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Ордабасы».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:0 в пользу «Ордабасы» – коэффициент 5.00
- Победа «Ордабасы» и ТМ 2.5 – коэффициент 3.40
- Индивидуальный тотал «Ордабасы» больше 1.5 – коэффициент 2.10