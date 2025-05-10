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Ордабасы - Кайсар: прогноз на матч 8 тур Казахстан. Премьер-лига – 11 мая

10 мая 2025 16:32
Ордабасы - Кайсар
11 мая 2025, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
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5.0
Точный счёт 2:0 в пользу «Ордабасы»
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11 мая на стадионе имени Хаджимукана Мунайтпасова в Шымкенте пройдет встреча 8-го тура чемпионата Казахстана между «Ордабасы» и «Кайсаром». Хозяева после нескольких уверенных матчей продолжают борьбу за места в верхней части таблицы, а гости пытаются выбраться из затяжного кризиса и набрать первые победные очки за долгое время.

«Ордабасы»

«Ордабасы» набрал приличный ход и после 7 туров находится на 7-й позиции с 11 очками. Команда выигрывает 3 матча подряд, включая последнюю победу 2:1 над «Атырау». Отличительной чертой нынешней формы является дисциплинированная оборона и стабильность в атаке: 7 голов за 5 последних встреч и всего 3 пропущенных мяча за тот же период. Everton с 3 голами остается главным оружием в атаке. Коллектив демонстрирует уверенность, особенно на своем поле, и стремится продолжить успешную серию.

«Кайсар»

«Кайсар» находится в сложной ситуации – всего 4 очка после 7 туров и 11-е место в таблице. Команда не знает побед в последних 7 матчах, а слабая защита продолжает подводить: 8 пропущенных голов за последние 5 встреч и всего 3 забитых. Айбар Жаксылыков, лучший бомбардир с 4 мячами, пытается тянуть команду вперед, но поддержки в атаке явно не хватает. Последний матч против «Астаны» завершился ничьей 1:1, что стало редким позитивным результатом за последнее время.

Факты о командах:

«Ордабасы»

  • Побеждает в 4 последних матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 7 забитых, 3 пропущенных.
  • Средние показатели: 1.40 гола за игру в атаке, 0.60 – в обороне.
  • Забивает в 5 последних матчах.

«Кайсар»

  • Не выигрывает в 10 матчах подряд.
  • В последних 5 матчах: 3 забитых, 8 пропущенных.
  • Средние показатели: 0.60 гола за игру в атаке, 1.60 – в обороне.
  • Забивает в 3 последних матчах против «Ордабасы».

Личные встречи
38% (10)
19% (5)
42% (11)
32
Забитых мячей
28
1.23
В среднем за матч
1.08
5:0
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
5 : 0
11.05.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
2 : 1
31.08.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Ордабасы
2 : 1
29.06.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
2 : 3
13.08.2023
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Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
4 : 0
06.05.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайсар
1 : 0
03.07.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Ордабасы
4 : 2
24.04.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Ордабасы
0 : 3
21.11.2020
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Кайсар
2 : 1
20.09.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Ордабасы
0 : 2
15.09.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
1 : 2
30.06.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайсар
0 : 0
20.04.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайсар
2 : 1
19.08.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Ордабасы
1 : 2
05.07.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Кайсар
0 : 0
28.04.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайсар
1 : 1
26.08.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Кайсар
0 : 1
17.06.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
1 : 0
12.04.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Кайсар
1 : 1
27.06.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Ордабасы
0 : 0
19.04.2015
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 6 тур
Кайсар
0 : 1
04.10.2014
Ордабасы
Казахстан. Финальный раунд, 2 тур
Ордабасы
0 : 1
29.08.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Ордабасы
2 : 1
03.08.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Кайсар
1 : 0
15.03.2014
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 16 тур
Кайсар
2 : 1
10.08.2012
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
1 : 0
01.04.2012
Кайсар
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Прогноз на матч «Ордабасы» – «Кайсар»

Сравнение формы и статистики ясно указывает на превосходство «Ордабасы». Команда хозяев набрала хороший ход и уверенно действует как в атаке, так и в обороне. «Кайсар», напротив, испытывает большие трудности и редко радует болельщиков даже ничейными результатами. Ожидаем, что «Ордабасы» снова продемонстрирует организованную игру и возьмет три очка, несмотря на возможное сопротивление соперника. Предполагаем умеренно результативный матч с минимальной победой хозяев.

Прогноз на точный счет: 2:0 в пользу «Ордабасы».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Ордабасы» – коэффициент 5.00
  • Победа «Ордабасы» и ТМ 2.5 – коэффициент 3.40
  • Индивидуальный тотал «Ордабасы» больше 1.5 – коэффициент 2.10

5.0
Точный счёт 2:0 в пользу «Ордабасы»
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Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Ордабасы
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