В субботу, 10 мая, в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги состоится матч между «Динамо» Мх и петербургским «Зенитом». Игра пройдeт в Махачкале, стартовый свисток прозвучит в 17:00 (мск).

«Динамо» Мх

Махачкалинцы занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Команда одержала 6 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Разница мячей – 25:32.

Последние матчи «Динамо» Мх в РПЛ:

02.05.25 «Акрон» – «Динамо» Мх – 1:0;

25.04.25 «Динамо» Мх – «Краснодар» – 2:3;

19.04.25 «Оренбург» – «Динамо» Мх – 2:1.

«Зенит»

Команда Сергея Семака идeт на втором месте с 57 очками. В активе – 17 побед, 6 ничьих и 4 поражения. Разница мячей – 53:18.

Последние матчи «Зенита» в РПЛ:

04.05.25 «Зенит» – «Пари НН» – 2:1;

30.04.25 «Зенит» – ЦСКА – 2:0;

26.04.25 «Динамо» – «Зенит» – 1:1.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (2) 1 Забитых мячей 3 0.5 В среднем за матч 1.5 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Россия. Премьер-лига, 28 тур Динамо Мх 0 : 1 Зенит Россия. Премьер-лига, 14 тур Зенит 2 : 1 Динамо Мх

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Зенит»

«Зенит» набрал хороший ход и уверенно смотрится в концовке сезона, тогда как «Динамо» Мх проиграло три встречи подряд. Разница в классе и мотивации очевидна: питерцы стремятся догнать «Краснодар», а махачкалинцы просто стараются выжить. Прогноз – победа «Зенита» 2:0 с коэффициентом 5.70.