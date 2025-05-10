Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Динамо Мх» – «Зенит»: РПЛ, 10 мая 2025

10 мая 2025 13:39
Динамо Мх - Зенит
10 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. Премьер-лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
5.7
Прогноз — победа «Зенита» 2:0
Сделать ставку

В субботу, 10 мая, в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги состоится матч между «Динамо» Мх и петербургским «Зенитом». Игра пройдeт в Махачкале, стартовый свисток прозвучит в 17:00 (мск).

«Динамо» Мх

Махачкалинцы занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Команда одержала 6 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. Разница мячей – 25:32.

Последние матчи «Динамо» Мх в РПЛ:

  • 02.05.25 «Акрон» – «Динамо» Мх – 1:0;
  • 25.04.25 «Динамо» Мх – «Краснодар» – 2:3;
  • 19.04.25 «Оренбург» – «Динамо» Мх – 2:1.

«Зенит»

Команда Сергея Семака идeт на втором месте с 57 очками. В активе – 17 побед, 6 ничьих и 4 поражения. Разница мячей – 53:18.

Последние матчи «Зенита» в РПЛ:

  • 04.05.25 «Зенит» – «Пари НН» – 2:1;
  • 30.04.25 «Зенит» – ЦСКА – 2:0;
  • 26.04.25 «Динамо» – «Зенит» – 1:1.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
1
Забитых мячей
3
0.5
В среднем за матч
1.5
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Динамо Мх
0 : 1
10.05.2025
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 1
02.11.2024
Динамо Мх

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Зенит»

«Зенит» набрал хороший ход и уверенно смотрится в концовке сезона, тогда как «Динамо» Мх проиграло три встречи подряд. Разница в классе и мотивации очевидна: питерцы стремятся догнать «Краснодар», а махачкалинцы просто стараются выжить. Прогноз – победа «Зенита» 2:0 с коэффициентом 5.70.

5.7
Прогноз — победа «Зенита» 2:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Ботафого - Интернасьонал
Точный счёт 2:1 в пользу «Ботафого»
Матч завершен
2 : 2
9.0
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
Матч завершен
3 : 2
6.5
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро - Флуминенсе
Точный счёт 2:1 в пользу «Атлетико Минейро»
Матч завершен
1 : 0
6.0
Бразилия. Серия А, 8 тур
Палмейрас - Сан-Паулу
Точный счёт 1:0 в пользу «Палмейрас»
Матч завершен
1 : 2
6.5
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта - Порту
Точный счет 1:2 в пользу Порту
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 