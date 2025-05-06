7 мая на стадионе «Парк-де-Пренс» пройдет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом». Парижане будут защищать минимальное преимущество после победы в Лондоне, а «Арсенал» отправляется во Францию, чтобы спасти шансы на выход в финал. Ожидается напряженная встреча с обоюдоострыми атаками, учитывая атакующий стиль обеих команд и важность результата.

«ПСЖ»

ПСЖ подходит к матчу после непростого отрезка: в последних пяти матчах команда одержала только одну победу при двух поражениях и двух ничьих. При этом парижане стабильно забивают – 13 матчей подряд с голами, но и оборона дает сбои: пропущено 7 голов в последних 5 встречах, в среднем 1.40 за игру. Команда умеет использовать моменты, но часто оставляет сопернику пространство, что в таких матчах может сыграть роль.

Килиан Мбаппе и Усман Дембеле остаются главными угрозами для обороны «Арсенала», но давление на них велико: ПСЖ проиграл два последних домашних матча в Лиге 1, что может отразиться на уверенности.

«Арсенал»

«Арсенал» продолжает демонстрировать уверенную игру на выезде: 7 матчей подряд без поражений в гостях в Лиге чемпионов. Команда стабильно забивает – 12 результативных матчей из 14 последних, а также отличается разнообразием атакующих решений. В последних 5 играх команда забила 9 голов, но оборона не безупречна – 6 пропущенных.

Габриэль Жезус и Мартин Эдегор остаются ключевыми фигурами атаки, способными создать момент из ничего. «Арсенал» будет вынужден идти вперед с первых минут, что откроет пространство для контратак соперника.

Факты о командах:

«ПСЖ»

Забивает в 13 последних матчах.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

В последних 5 играх: в среднем 1.20 гола за игру в атаке, 1.40 – в защите.

«Арсенал»

Не проигрывает в 7 последних матчах в гостях ЛЧ.

Забивает в 12 из 14 последних матчей.

В последних 5 играх: в среднем 1.80 гола за игру в атаке, 1.20 – в защите.

Личные встречи 33% (2) 33% (2) 33% (2) 7 Забитых мячей 11 1.17 В среднем за матч 1.83 2:1 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Лига чемпионов, 1/2 финала ПСЖ 2 : 1 Арсенал Лига чемпионов, 1/2 финала Арсенал 0 : 1 ПСЖ Лига чемпионов, 2 тур Арсенал 2 : 0 ПСЖ Международный кубок чемпионов, Арсенал 5 : 1 ПСЖ Лига чемпионов, 5 тур Арсенал 2 : 2 ПСЖ Лига чемпионов, 1 тур ПСЖ 1 : 1 Арсенал

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Арсенал»

Исходя из формы команд, ожидается равный и результативный матч. «Арсенал» обязан отыгрываться, а ПСЖ будет опасен на контратаках. Оборона обоих коллективов не выглядит надежно, поэтому голы вероятны с обеих сторон. Ожидаем упорную борьбу и ничейный результат по итогам 90 минут.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки: