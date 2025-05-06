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Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Арсенал»: Лига чемпионов, 7 мая 2025

06 мая 2025 10:36
ПСЖ - Арсенал
07 мая 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1/2 финала
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6.0
Точный счёт 1:1
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7 мая на стадионе «Парк-де-Пренс» пройдет ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом». Парижане будут защищать минимальное преимущество после победы в Лондоне, а «Арсенал» отправляется во Францию, чтобы спасти шансы на выход в финал. Ожидается напряженная встреча с обоюдоострыми атаками, учитывая атакующий стиль обеих команд и важность результата.

«ПСЖ»

ПСЖ подходит к матчу после непростого отрезка: в последних пяти матчах команда одержала только одну победу при двух поражениях и двух ничьих. При этом парижане стабильно забивают – 13 матчей подряд с голами, но и оборона дает сбои: пропущено 7 голов в последних 5 встречах, в среднем 1.40 за игру. Команда умеет использовать моменты, но часто оставляет сопернику пространство, что в таких матчах может сыграть роль.

Килиан Мбаппе и Усман Дембеле остаются главными угрозами для обороны «Арсенала», но давление на них велико: ПСЖ проиграл два последних домашних матча в Лиге 1, что может отразиться на уверенности.

«Арсенал»

«Арсенал» продолжает демонстрировать уверенную игру на выезде: 7 матчей подряд без поражений в гостях в Лиге чемпионов. Команда стабильно забивает – 12 результативных матчей из 14 последних, а также отличается разнообразием атакующих решений. В последних 5 играх команда забила 9 голов, но оборона не безупречна – 6 пропущенных.

Габриэль Жезус и Мартин Эдегор остаются ключевыми фигурами атаки, способными создать момент из ничего. «Арсенал» будет вынужден идти вперед с первых минут, что откроет пространство для контратак соперника.

Факты о командах:

«ПСЖ»

  • Забивает в 13 последних матчах.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.
  • В последних 5 играх: в среднем 1.20 гола за игру в атаке, 1.40 – в защите.

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах в гостях ЛЧ.
  • Забивает в 12 из 14 последних матчей.
  • В последних 5 играх: в среднем 1.80 гола за игру в атаке, 1.20 – в защите.

Личные встречи
33% (2)
33% (2)
33% (2)
7
Забитых мячей
11
1.17
В среднем за матч
1.83
2:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Лига чемпионов, 1/2 финала
ПСЖ
2 : 1
07.05.2025
Арсенал
Лига чемпионов, 1/2 финала
Арсенал
0 : 1
29.04.2025
ПСЖ
Лига чемпионов, 2 тур
Арсенал
2 : 0
01.10.2024
ПСЖ
Международный кубок чемпионов,
Арсенал
5 : 1
28.07.2018
ПСЖ
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал
2 : 2
23.11.2016
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 1
13.09.2016
Арсенал
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Прогноз на матч «ПСЖ» – «Арсенал»

Исходя из формы команд, ожидается равный и результативный матч. «Арсенал» обязан отыгрываться, а ПСЖ будет опасен на контратаках. Оборона обоих коллективов не выглядит надежно, поэтому голы вероятны с обеих сторон. Ожидаем упорную борьбу и ничейный результат по итогам 90 минут.

Прогноз на точный счeт: 1:1

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:1 – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал ПСЖ больше 1.0 – коэффициент 1.85

6.0
Точный счёт 1:1
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Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ
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