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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Арсенал - ПСЖ
Арсенал - ПСЖ: обзор матча 28 июля 2018
Арсенал
28.07.2018, суббота, 14:30
Международный кубок чемпионов
5 : 1
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Арсенал - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
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Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
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- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Национальный
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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