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Прогноз на точный счет матча «Верес» – «Оболонь»: Премьер-лига Украины, 3 мая 2025

02 мая 2025 11:42
Верес - Оболонь
03 мая 2025, суббота 18:00 | Украина. Премьер-лига, 27 тур
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6.5
Точный счёт 1:0 в пользу «Вереса»
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3 мая на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч 27-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Верес» примет «Оболонь». Хозяева стремятся удержать место в верхней части таблицы, тогда как гости продолжают бороться за сохранение прописки в элите. Ожидается напряжeнная игра с упором на надeжность в обороне и борьбу за центр поля.

«Верес»

«Верес» занимает 7 место с 35 очками. Последний матч завершился поражением от «Ворсклы» (0:3). Лидером нападения остаeтся Луан Кампуш с 7 голами в 26 матчах. Команда забила 4 и пропустила 9 мячей в последних 5 играх, в среднем 0.80 и 1.80 за матч соответственно. «Верес» стабильно забивает дома, но оборона остаeтся уязвимой, особенно при игре против быстрой атаки соперников. Коллектив умеет действовать первым номером на своeм поле, что проявляется в хорошей домашней серии: 10 игр без поражений в 11 последних матчах дома.

«Оболонь»

«Оболонь» занимает 12 место с 25 очками. В последнем матче сыграла вничью с «Карпатами» (2:2). Лучший бомбардир – Олег Слободян с 3 голами в 17 матчах. Команда забила 4 и пропустила 7 мячей за последние 5 игр (в среднем 0.80 и 1.40 за матч). «Оболонь» показывает нестабильную игру, чередуя надeжные матчи в защите с провалами. Несмотря на слабую реализацию моментов, команда регулярно создаeт угрозы у ворот соперников за счeт стандартов и быстрых атак.

Факты о командах

«Верес»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 5 последних матчах.
  • Не проигрывает в 10 из 11 последних домашних матчей.

«Оболонь»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • Побеждает в 2 из 5 последних игр.

Личные встречи
40% (2)
40% (2)
20% (1)
5
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
0.6
3:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  2:1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
0 : 2
03.05.2025
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
0 : 0
04.11.2024
Верес
Украина. Кубок, 1/8 финала
Верес
2 : 1
30.10.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
3 : 0
06.04.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Оболонь
0 : 0
22.09.2023
Верес

Прогноз на матч «Верес» – «Оболонь»

Обе команды демонстрируют нестабильность в обороне, но при этом «Верес» играет увереннее дома, а «Оболонь» показывает слабую гостевую форму. «Верес» будет стремиться контролировать мяч и создавать давление через фланги, тогда как «Оболонь» постарается использовать стандарты и редкие контратаки. Ожидается низкорезультативный матч, где хозяева будут ближе к победе за счeт домашнего фактора.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Вереса».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Вереса» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Вереса» больше 0.5 – коэффициент 1.50
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Точный счeт 1:0 в пользу «Вереса» – коэффициент 6.50

6.5
Точный счёт 1:0 в пользу «Вереса»
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Автор: Миронов Николай
Украина. Премьер-лига Оболонь Верес
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