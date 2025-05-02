3 мая на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч 27-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Верес» примет «Оболонь». Хозяева стремятся удержать место в верхней части таблицы, тогда как гости продолжают бороться за сохранение прописки в элите. Ожидается напряжeнная игра с упором на надeжность в обороне и борьбу за центр поля.
«Верес»
«Верес» занимает 7 место с 35 очками. Последний матч завершился поражением от «Ворсклы» (0:3). Лидером нападения остаeтся Луан Кампуш с 7 голами в 26 матчах. Команда забила 4 и пропустила 9 мячей в последних 5 играх, в среднем 0.80 и 1.80 за матч соответственно. «Верес» стабильно забивает дома, но оборона остаeтся уязвимой, особенно при игре против быстрой атаки соперников. Коллектив умеет действовать первым номером на своeм поле, что проявляется в хорошей домашней серии: 10 игр без поражений в 11 последних матчах дома.
«Оболонь»
«Оболонь» занимает 12 место с 25 очками. В последнем матче сыграла вничью с «Карпатами» (2:2). Лучший бомбардир – Олег Слободян с 3 голами в 17 матчах. Команда забила 4 и пропустила 7 мячей за последние 5 игр (в среднем 0.80 и 1.40 за матч). «Оболонь» показывает нестабильную игру, чередуя надeжные матчи в защите с провалами. Несмотря на слабую реализацию моментов, команда регулярно создаeт угрозы у ворот соперников за счeт стандартов и быстрых атак.
Факты о командах
«Верес»
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 5 последних матчах.
- Не проигрывает в 10 из 11 последних домашних матчей.
«Оболонь»
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в 4 последних матчах.
- Побеждает в 2 из 5 последних игр.
Прогноз на матч «Верес» – «Оболонь»
Обе команды демонстрируют нестабильность в обороне, но при этом «Верес» играет увереннее дома, а «Оболонь» показывает слабую гостевую форму. «Верес» будет стремиться контролировать мяч и создавать давление через фланги, тогда как «Оболонь» постарается использовать стандарты и редкие контратаки. Ожидается низкорезультативный матч, где хозяева будут ближе к победе за счeт домашнего фактора.
Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Вереса».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Вереса» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Вереса» больше 0.5 – коэффициент 1.50
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
- Точный счeт 1:0 в пользу «Вереса» – коэффициент 6.50