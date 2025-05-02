3 мая на стадионе «Авангард» в Ровно состоится матч 27-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Верес» примет «Оболонь». Хозяева стремятся удержать место в верхней части таблицы, тогда как гости продолжают бороться за сохранение прописки в элите. Ожидается напряжeнная игра с упором на надeжность в обороне и борьбу за центр поля.

«Верес»

«Верес» занимает 7 место с 35 очками. Последний матч завершился поражением от «Ворсклы» (0:3). Лидером нападения остаeтся Луан Кампуш с 7 голами в 26 матчах. Команда забила 4 и пропустила 9 мячей в последних 5 играх, в среднем 0.80 и 1.80 за матч соответственно. «Верес» стабильно забивает дома, но оборона остаeтся уязвимой, особенно при игре против быстрой атаки соперников. Коллектив умеет действовать первым номером на своeм поле, что проявляется в хорошей домашней серии: 10 игр без поражений в 11 последних матчах дома.

«Оболонь»

«Оболонь» занимает 12 место с 25 очками. В последнем матче сыграла вничью с «Карпатами» (2:2). Лучший бомбардир – Олег Слободян с 3 голами в 17 матчах. Команда забила 4 и пропустила 7 мячей за последние 5 игр (в среднем 0.80 и 1.40 за матч). «Оболонь» показывает нестабильную игру, чередуя надeжные матчи в защите с провалами. Несмотря на слабую реализацию моментов, команда регулярно создаeт угрозы у ворот соперников за счeт стандартов и быстрых атак.

Факты о командах

«Верес»

Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 5 последних матчах.

Не проигрывает в 10 из 11 последних домашних матчей.

«Оболонь»

Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 4 последних матчах.

Побеждает в 2 из 5 последних игр.

Личные встречи 40% (2) 40% (2) 20% (1) 5 Забитых мячей 3 1 В среднем за матч 0.6 3:0 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 2:1 Украина. Премьер-лига, 27 тур Верес 0 : 2 Оболонь Украина. Премьер-лига, 12 тур Оболонь 0 : 0 Верес Украина. Кубок, 1/8 финала Верес 2 : 1 Оболонь Украина. Премьер-лига, 23 тур Верес 3 : 0 Оболонь Украина. Премьер-лига, 8 тур Оболонь 0 : 0 Верес

Прогноз на матч «Верес» – «Оболонь»

Обе команды демонстрируют нестабильность в обороне, но при этом «Верес» играет увереннее дома, а «Оболонь» показывает слабую гостевую форму. «Верес» будет стремиться контролировать мяч и создавать давление через фланги, тогда как «Оболонь» постарается использовать стандарты и редкие контратаки. Ожидается низкорезультативный матч, где хозяева будут ближе к победе за счeт домашнего фактора.

Прогноз на точный счeт: 1:0 в пользу «Вереса».

Рекомендованные ставки: