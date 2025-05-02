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Прогноз на точный счет матча «Парма» – «Комо»: Серия А, 3 мая 2025

02 мая 2025 10:34
Парма - Комо
03 мая 2025, суббота 16:00 | Италия. Серия А, 35 тур
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7.5
Точный счёт 0:1 в пользу «Комо»
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3 мая на стадионе «Эннио Тардини» состоится матч 35 тура Серии А между «Пармой» и «Комо». Хозяева продолжают серию без поражений, цепляясь за очки в каждом туре, а гости набрали великолепную форму и уверенно движутся вверх. Оба коллектива показывают результативный и аккуратный футбол, и эта встреча может стать напряжeнной с минимумом ошибок.

«Парма»

«Парма» занимает 16 место с 32 очками после 34 туров. Команда не проигрывает 7 матчей подряд, включая ничью с «Лацио» (2:2) в последнем туре. Лидером нападения остаeтся Анж-Йоан Бонни с 6 голами в 34 матчах. В 5 последних турах команда забила 5 голов (1.00 за игру) и пропустила 4 (0.80 за игру). «Парма» играет надeжно в обороне, но сдержанно в атаке. Особенно команда уверена в матчах дома, где недавно обыграла «Ювентус» (1:0).

«Комо»

«Комо» занимает 11 место с 42 очками. Команда победила в 4 последних матчах, в том числе над «Дженоа» (1:0) в прошлом туре. Лидером атаки является Ассане Диао с 8 голами в 15 матчах. В 5 последних играх «Комо» забил 9 голов (1.80 за матч) и пропустил лишь 2 (0.40 за матч). Команда надeжно играет в обороне, не пропуская в 3 последних встречах, и стабильно забивает на протяжении 11 матчей подряд.

Факты о командах:

«Парма»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Не проигрывает в 7 последних матчах.
  • Победа в 2 из 4 последних домашних матчей.

«Комо»

  • Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • Не пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
4
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
0 : 1
03.05.2025
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
1 : 1
19.10.2024
Парма
Италия. Серия В, 26 тур
Комо
1 : 1
24.02.2024
Парма
Италия. Серия В, 10 тур
Парма
2 : 1
20.10.2023
Комо

Прогноз на матч «Парма» – «Комо»

«Парма» сохраняет неплохую серию, но редко побеждает, делая ставку на оборонительный футбол. «Комо» показывает отличную форму, сочетая надeжную защиту и эффективное нападение. Гости подходят к матчу в статусе фаворита за счeт стабильности, уверенности и лучшей реализации моментов. «Парма» наверняка постарается сыграть от обороны, но «Комо» способен найти свои шансы и воспользоваться ими. Ожидается сдержанный матч с преимуществом гостей, которые сумеют воспользоваться ошибками хозяев.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Комо».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Комо» – коэффициент 2.40
  • Комо не проиграет (Х2) – коэффициент 1.45
  • Индивидуальный тотал «Комо» больше 1.0 – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Точный счeт 0:1 в пользу «Комо» – коэффициент 7.50

7.5
Точный счёт 0:1 в пользу «Комо»
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Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Комо Парма
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