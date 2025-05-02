3 мая на стадионе «Эннио Тардини» состоится матч 35 тура Серии А между «Пармой» и «Комо». Хозяева продолжают серию без поражений, цепляясь за очки в каждом туре, а гости набрали великолепную форму и уверенно движутся вверх. Оба коллектива показывают результативный и аккуратный футбол, и эта встреча может стать напряжeнной с минимумом ошибок.

«Парма»

«Парма» занимает 16 место с 32 очками после 34 туров. Команда не проигрывает 7 матчей подряд, включая ничью с «Лацио» (2:2) в последнем туре. Лидером нападения остаeтся Анж-Йоан Бонни с 6 голами в 34 матчах. В 5 последних турах команда забила 5 голов (1.00 за игру) и пропустила 4 (0.80 за игру). «Парма» играет надeжно в обороне, но сдержанно в атаке. Особенно команда уверена в матчах дома, где недавно обыграла «Ювентус» (1:0).

«Комо»

«Комо» занимает 11 место с 42 очками. Команда победила в 4 последних матчах, в том числе над «Дженоа» (1:0) в прошлом туре. Лидером атаки является Ассане Диао с 8 голами в 15 матчах. В 5 последних играх «Комо» забил 9 голов (1.80 за матч) и пропустил лишь 2 (0.40 за матч). Команда надeжно играет в обороне, не пропуская в 3 последних встречах, и стабильно забивает на протяжении 11 матчей подряд.

Факты о командах:

«Парма»

Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Не проигрывает в 7 последних матчах.

Победа в 2 из 4 последних домашних матчей.

«Комо»

Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).

Побеждает в 4 последних матчах.

Не пропускает в 3 последних матчах.

Личные встречи 25% (1) 50% (2) 25% (1) 4 Забитых мячей 4 1 В среднем за матч 1 2:1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 2:1 Самая крупная ничья: 1:1 Италия. Серия А, 35 тур Парма 0 : 1 Комо Италия. Серия А, 8 тур Комо 1 : 1 Парма Италия. Серия В, 26 тур Комо 1 : 1 Парма Италия. Серия В, 10 тур Парма 2 : 1 Комо

Прогноз на матч «Парма» – «Комо»

«Парма» сохраняет неплохую серию, но редко побеждает, делая ставку на оборонительный футбол. «Комо» показывает отличную форму, сочетая надeжную защиту и эффективное нападение. Гости подходят к матчу в статусе фаворита за счeт стабильности, уверенности и лучшей реализации моментов. «Парма» наверняка постарается сыграть от обороны, но «Комо» способен найти свои шансы и воспользоваться ими. Ожидается сдержанный матч с преимуществом гостей, которые сумеют воспользоваться ошибками хозяев.

Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Комо».

Рекомендованные ставки: