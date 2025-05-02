3 мая на стадионе «Эннио Тардини» состоится матч 35 тура Серии А между «Пармой» и «Комо». Хозяева продолжают серию без поражений, цепляясь за очки в каждом туре, а гости набрали великолепную форму и уверенно движутся вверх. Оба коллектива показывают результативный и аккуратный футбол, и эта встреча может стать напряжeнной с минимумом ошибок.
«Парма»
«Парма» занимает 16 место с 32 очками после 34 туров. Команда не проигрывает 7 матчей подряд, включая ничью с «Лацио» (2:2) в последнем туре. Лидером нападения остаeтся Анж-Йоан Бонни с 6 голами в 34 матчах. В 5 последних турах команда забила 5 голов (1.00 за игру) и пропустила 4 (0.80 за игру). «Парма» играет надeжно в обороне, но сдержанно в атаке. Особенно команда уверена в матчах дома, где недавно обыграла «Ювентус» (1:0).
«Комо»
«Комо» занимает 11 место с 42 очками. Команда победила в 4 последних матчах, в том числе над «Дженоа» (1:0) в прошлом туре. Лидером атаки является Ассане Диао с 8 голами в 15 матчах. В 5 последних играх «Комо» забил 9 голов (1.80 за матч) и пропустил лишь 2 (0.40 за матч). Команда надeжно играет в обороне, не пропуская в 3 последних встречах, и стабильно забивает на протяжении 11 матчей подряд.
Факты о командах:
«Парма»
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Не проигрывает в 7 последних матчах.
- Победа в 2 из 4 последних домашних матчей.
«Комо»
- Забивает в среднем 1.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Побеждает в 4 последних матчах.
- Не пропускает в 3 последних матчах.
Прогноз на матч «Парма» – «Комо»
«Парма» сохраняет неплохую серию, но редко побеждает, делая ставку на оборонительный футбол. «Комо» показывает отличную форму, сочетая надeжную защиту и эффективное нападение. Гости подходят к матчу в статусе фаворита за счeт стабильности, уверенности и лучшей реализации моментов. «Парма» наверняка постарается сыграть от обороны, но «Комо» способен найти свои шансы и воспользоваться ими. Ожидается сдержанный матч с преимуществом гостей, которые сумеют воспользоваться ошибками хозяев.
Прогноз на точный счeт: 0:1 в пользу «Комо».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Комо» – коэффициент 2.40
- Комо не проиграет (Х2) – коэффициент 1.45
- Индивидуальный тотал «Комо» больше 1.0 – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Точный счeт 0:1 в пользу «Комо» – коэффициент 7.50