2 мая на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится матч 35-го тура итальянской Серии А между «Торино» и «Венецией». Обе команды проводят сезон с разными целями: хозяева стремятся сохранить место в середине таблицы, а гости борются за выживание. «Торино» показывает стабильную игру дома, а «Венеция» испытывает трудности в гостях, что делает встречу особенно важной для обеих сторон.

«Торино»

«Торино» идeт на 10-м месте с 43 очками, демонстрируя неплохую стабильность, особенно на домашнем поле. Команда не проигрывает дома уже 8 матчей, а последняя победа пришлась на встречу с «Удинезе» (2:0). Лидером атаки остаeтся Че Адамс, забивший 10 голов в 34 матчах. Несмотря на это, результативность команды оставляет желать лучшего: всего 4 забитых мяча за последние 5 игр. «Торино» умеет грамотно обороняться, пропуская в среднем 1 гол за матч, но в атаке не хватает остроты.

«Венеция»

«Венеция» занимает 18-е место с 25 очками и отчаянно борется за сохранение прописки в Серии А. Команда не выигрывает в 15 выездных матчах подряд, что подчeркивает их слабость вне дома. Лидером атаки остаeтся Ханс Николусси-Кавилья, забивший 4 мяча в 31 встрече. За последние 5 игр «Венеция» забила всего 4 гола, а пропустила 6, показывая нестабильность как в защите, так и в нападении. Последнее поражение от «Милана» (0:2) лишь усилило давление на команду.

Факты о командах

«Торино»

Не проигрывает 8 матчей подряд дома

Забивает в среднем 0.80 гола за матч за последние 5 игр

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч за последние 5 игр

«Венеция»

Не выигрывает 15 матчей подряд на выезде

Забивает в среднем 0.80 гола за матч за последние 5 игр

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч за последние 5 игр

Личные встречи 33% (1) 33% (1) 33% (1) 3 Забитых мячей 3 1 В среднем за матч 1 1:0 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 1:2 Самая крупная ничья: 1:1 Италия. Серия А, 3 тур Венеция 0 : 1 Торино Италия. Серия А, 25 тур Торино 1 : 2 Венеция Италия. Серия А, 6 тур Венеция 1 : 1 Торино

Прогноз на матч «Торино» – «Венеция»

«Торино» подходит к матчу в роли фаворита благодаря сильной игре дома и более организованной обороне. «Венеция» же имеет худшие показатели на выезде и испытывает трудности в реализации моментов. При этом обе команды в последних играх показывают невысокую результативность. Матч ожидается напряжeнным, с упором на оборону. «Торино» постарается минимизировать риски и воспользоваться слабостями соперника, чтобы одержать важную победу.

Рекомендованные ставки