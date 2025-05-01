2 мая на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится матч 35-го тура итальянской Серии А между «Торино» и «Венецией». Обе команды проводят сезон с разными целями: хозяева стремятся сохранить место в середине таблицы, а гости борются за выживание. «Торино» показывает стабильную игру дома, а «Венеция» испытывает трудности в гостях, что делает встречу особенно важной для обеих сторон.
«Торино»
«Торино» идeт на 10-м месте с 43 очками, демонстрируя неплохую стабильность, особенно на домашнем поле. Команда не проигрывает дома уже 8 матчей, а последняя победа пришлась на встречу с «Удинезе» (2:0). Лидером атаки остаeтся Че Адамс, забивший 10 голов в 34 матчах. Несмотря на это, результативность команды оставляет желать лучшего: всего 4 забитых мяча за последние 5 игр. «Торино» умеет грамотно обороняться, пропуская в среднем 1 гол за матч, но в атаке не хватает остроты.
«Венеция»
«Венеция» занимает 18-е место с 25 очками и отчаянно борется за сохранение прописки в Серии А. Команда не выигрывает в 15 выездных матчах подряд, что подчeркивает их слабость вне дома. Лидером атаки остаeтся Ханс Николусси-Кавилья, забивший 4 мяча в 31 встрече. За последние 5 игр «Венеция» забила всего 4 гола, а пропустила 6, показывая нестабильность как в защите, так и в нападении. Последнее поражение от «Милана» (0:2) лишь усилило давление на команду.
Факты о командах
«Торино»
- Не проигрывает 8 матчей подряд дома
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч за последние 5 игр
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч за последние 5 игр
«Венеция»
- Не выигрывает 15 матчей подряд на выезде
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч за последние 5 игр
- Пропускает в среднем 1.20 гола за матч за последние 5 игр
Прогноз на матч «Торино» – «Венеция»
«Торино» подходит к матчу в роли фаворита благодаря сильной игре дома и более организованной обороне. «Венеция» же имеет худшие показатели на выезде и испытывает трудности в реализации моментов. При этом обе команды в последних играх показывают невысокую результативность. Матч ожидается напряжeнным, с упором на оборону. «Торино» постарается минимизировать риски и воспользоваться слабостями соперника, чтобы одержать важную победу.
Рекомендованные ставки
- Победа «Торино» – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- «Венеция» не забьeт – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Торино» больше 1 – коэффициент 1.90