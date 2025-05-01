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«Торино» – «Венеция»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.85

01 мая 2025 9:39
Торино - Венеция
02 мая 2025, пятница 21:45 | Италия. Серия А, 35 тур
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1.85
Победа «Торино» – коэффициент 1.85
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2 мая на стадионе «Олимпико ди Торино» состоится матч 35-го тура итальянской Серии А между «Торино» и «Венецией». Обе команды проводят сезон с разными целями: хозяева стремятся сохранить место в середине таблицы, а гости борются за выживание. «Торино» показывает стабильную игру дома, а «Венеция» испытывает трудности в гостях, что делает встречу особенно важной для обеих сторон.

«Торино»

«Торино» идeт на 10-м месте с 43 очками, демонстрируя неплохую стабильность, особенно на домашнем поле. Команда не проигрывает дома уже 8 матчей, а последняя победа пришлась на встречу с «Удинезе» (2:0). Лидером атаки остаeтся Че Адамс, забивший 10 голов в 34 матчах. Несмотря на это, результативность команды оставляет желать лучшего: всего 4 забитых мяча за последние 5 игр. «Торино» умеет грамотно обороняться, пропуская в среднем 1 гол за матч, но в атаке не хватает остроты.

«Венеция»

«Венеция» занимает 18-е место с 25 очками и отчаянно борется за сохранение прописки в Серии А. Команда не выигрывает в 15 выездных матчах подряд, что подчeркивает их слабость вне дома. Лидером атаки остаeтся Ханс Николусси-Кавилья, забивший 4 мяча в 31 встрече. За последние 5 игр «Венеция» забила всего 4 гола, а пропустила 6, показывая нестабильность как в защите, так и в нападении. Последнее поражение от «Милана» (0:2) лишь усилило давление на команду.

Факты о командах

«Торино»

  • Не проигрывает 8 матчей подряд дома
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч за последние 5 игр

«Венеция»

  • Не выигрывает 15 матчей подряд на выезде
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч за последние 5 игр
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч за последние 5 игр

Личные встречи
33% (1)
33% (1)
33% (1)
3
Забитых мячей
3
1
В среднем за матч
1
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Италия. Серия А, 3 тур
Венеция
0 : 1
30.08.2024
Торино
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 2
12.02.2022
Венеция
Италия. Серия А, 6 тур
Венеция
1 : 1
27.09.2021
Торино

Прогноз на матч «Торино» – «Венеция»

«Торино» подходит к матчу в роли фаворита благодаря сильной игре дома и более организованной обороне. «Венеция» же имеет худшие показатели на выезде и испытывает трудности в реализации моментов. При этом обе команды в последних играх показывают невысокую результативность. Матч ожидается напряжeнным, с упором на оборону. «Торино» постарается минимизировать риски и воспользоваться слабостями соперника, чтобы одержать важную победу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Торино» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • «Венеция» не забьeт – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Торино» больше 1 – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Торино» – коэффициент 1.85
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Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Венеция Торино
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