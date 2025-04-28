29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ». Обе команды ведут напряженную борьбу за выход в финал и имеют мощные атакующие линии. Игра обещает быть насыщенной моментами и голами с обеих сторон, а отступать в такой стадии турнира никто не собирается.

«Арсенал»

«Арсенал» идет отличным ходом по сезону. Команда не проигрывает в Лиге чемпионов на протяжении 7 матчей подряд и забивает в каждой игре. В последних 5 матчах подопечные Микеля Артеты отличились 12 раз (в среднем 2.4 гола за игру) и пропустили всего 4 мяча (0.8 гола за игру). Особенно уверенно «Арсенал» смотрится дома, где давление трибун помогает команде агрессивно начинать матчи и забивать первыми. Атака с Жезусом, Сакой и Мартинелли действует эффективно и результативно, что делает «канониров» фаворитами первого поединка.

Парижане показывают нестабильность в последних матчах. Хотя команда не проигрывает в 16 из 17 последних выездных игр в Лиге чемпионов, в последних 5 встречах они забили 9 голов (1.8 в среднем) и пропустили столько же – 9 мячей (1.8 гола за матч). Защита «ПСЖ» в последних матчах испытывает серьезные трудности, что особенно проявилось в поражении от «Астон Виллы» 2:3. Однако в атаке коллектив Луиса Энрике по-прежнему опасен, особенно благодаря форме Килиана Мбаппе.

Факты о командах

«Арсенал»

Не проигрывает в 7 последних матчах Лиги чемпионов.

Забивает в 11 матчах подряд.

Средние показатели: 2.4 гола забито и 0.8 гола пропущено за игру.

Победа над «Реалом» в гостях (2:1) в предыдущем раунде.

«ПСЖ»

Забивает в 11 последних матчах подряд.

Пропускает в 5 последних матчах.

Средние показатели: 1.8 гола забито и 1.8 гола пропущено за игру.

Не проигрывает в 16 из 17 последних гостевых матчей Лиги чемпионов.

Личные встречи 50% (2) 50% (2) 0% (0) 10 Забитых мячей 4 2.5 В среднем за матч 1 5:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 2:2 Лига чемпионов, 2 тур Арсенал 2 : 0 ПСЖ Международный кубок чемпионов, Арсенал 5 : 1 ПСЖ Лига чемпионов, 5 тур Арсенал 2 : 2 ПСЖ Лига чемпионов, 1 тур ПСЖ 1 : 1 Арсенал

Прогноз на матч «Арсенал» – «ПСЖ»

«Арсенал» на данный момент выглядит более сбалансированным коллективом, особенно в защите. В то время как «ПСЖ» продолжает регулярно забивать, их оборона допускает ошибки. Лондонцы постараются использовать поддержку домашних трибун и сделать задел перед ответной встречей. Ожидаем, что обе команды забьют, но «Арсенал» окажется ближе к победе благодаря своей лучшей форме и стабильности.

Рекомендации для ставок: