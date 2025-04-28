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«Арсенал» – «ПСЖ»: прогноз и ставки на матч 29 апреля 2025 с коэффициентом 2.05

28 апреля 2025 9:39
Арсенал - ПСЖ
29 апр. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 1/2 финала
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2.05
Победа «Арсенала» – коэффициент 2.05
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29 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне пройдет первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ». Обе команды ведут напряженную борьбу за выход в финал и имеют мощные атакующие линии. Игра обещает быть насыщенной моментами и голами с обеих сторон, а отступать в такой стадии турнира никто не собирается.

«Арсенал»

«Арсенал» идет отличным ходом по сезону. Команда не проигрывает в Лиге чемпионов на протяжении 7 матчей подряд и забивает в каждой игре. В последних 5 матчах подопечные Микеля Артеты отличились 12 раз (в среднем 2.4 гола за игру) и пропустили всего 4 мяча (0.8 гола за игру). Особенно уверенно «Арсенал» смотрится дома, где давление трибун помогает команде агрессивно начинать матчи и забивать первыми. Атака с Жезусом, Сакой и Мартинелли действует эффективно и результативно, что делает «канониров» фаворитами первого поединка.

«ПСЖ»

Парижане показывают нестабильность в последних матчах. Хотя команда не проигрывает в 16 из 17 последних выездных игр в Лиге чемпионов, в последних 5 встречах они забили 9 голов (1.8 в среднем) и пропустили столько же – 9 мячей (1.8 гола за матч). Защита «ПСЖ» в последних матчах испытывает серьезные трудности, что особенно проявилось в поражении от «Астон Виллы» 2:3. Однако в атаке коллектив Луиса Энрике по-прежнему опасен, особенно благодаря форме Килиана Мбаппе.

Факты о командах

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах Лиги чемпионов.
  • Забивает в 11 матчах подряд.
  • Средние показатели: 2.4 гола забито и 0.8 гола пропущено за игру.
  • Победа над «Реалом» в гостях (2:1) в предыдущем раунде.

«ПСЖ»

  • Забивает в 11 последних матчах подряд.
  • Пропускает в 5 последних матчах.
  • Средние показатели: 1.8 гола забито и 1.8 гола пропущено за игру.
  • Не проигрывает в 16 из 17 последних гостевых матчей Лиги чемпионов.

Личные встречи
50% (2)
50% (2)
0% (0)
10
Забитых мячей
4
2.5
В среднем за матч
1
5:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  2:2
Лига чемпионов, 2 тур
Арсенал
2 : 0
01.10.2024
ПСЖ
Международный кубок чемпионов,
Арсенал
5 : 1
28.07.2018
ПСЖ
Лига чемпионов, 5 тур
Арсенал
2 : 2
23.11.2016
ПСЖ
Лига чемпионов, 1 тур
ПСЖ
1 : 1
13.09.2016
Арсенал

Прогноз на матч «Арсенал» – «ПСЖ»

«Арсенал» на данный момент выглядит более сбалансированным коллективом, особенно в защите. В то время как «ПСЖ» продолжает регулярно забивать, их оборона допускает ошибки. Лондонцы постараются использовать поддержку домашних трибун и сделать задел перед ответной встречей. Ожидаем, что обе команды забьют, но «Арсенал» окажется ближе к победе благодаря своей лучшей форме и стабильности.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Арсенала» – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 1.5 – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

2.05
Победа «Арсенала» – коэффициент 2.05
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Автор: Рассказов Михаил
Лига чемпионов ПСЖ Арсенал
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 2
2.1
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос - Брагантино
Победа «Брагантино» – коэффициент 2.10
Матч завершен
1 : 0
2.1
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро - Васко да Гама
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
Матч завершен
0 : 1
1.8
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас - Баия
Победа «Палмейраса» – коэффициент 1.80
Матч завершен
1 : 1
2.15
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория - Гремио
Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
Матч завершен
2 : 0
2.0
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи - Торино
Индивидуальный тотал «Наполи» больше 1.5 – коэфф. - 2.00
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