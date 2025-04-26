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«Венеция» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.68

26 апреля 2025 9:49
Венеция - Милан
27 апр. 2025, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 34 тур
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1.68
Победа «Милана» – коэффициент 1.68
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27 апреля 2025 года на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции состоится матч 34-го тура Серии А, в котором местная команда примет «Милан». Венеция борется за выживание, а «Милан» – за попадание в еврокубки. Матч обещает быть насыщенным, так как обе команды имеют свои цели на концовку сезона.

«Венеция»

«Венеция» занимает 18-е место в турнирной таблице после 33 туров, набрав 25 очков. Команда не проигрывает в последних 3 матчах, но всe равно находится в зоне вылета. В последние 5 игр «Венеция» забивает в среднем 1.20 гола за матч, что показывает, что они способны создавать опасные моменты, но также пропускают в среднем 1.60 гола за матч, что свидетельствует о проблемах в обороне. Лучший бомбардир команды – Ханс Николусси-Кавилья (4 гола в 30 матчах).

Команда не может позволить себе терять очки, так как находится в борьбе за выживание. Однако в очных встречах с сильными соперниками, такими как «Милан», им будет трудно рассчитывать на успех, особенно с учeтом их проблем в обороне.

«Милан»

«Милан» набрал 51 очко и занимает 9-е место в таблице, что оставляет им надежду на попадание в еврокубки. В последние 5 матчах команда забила 10 голов и пропустила 4, что подтверждает хорошую атакующую форму и стабильность в обороне. Лучший бомбардир команды – Тейани Рейндерс, который забил 16 голов в 49 матчах. Милан не проигрывает в 7 из последних 9 выездных матчей, что подтверждает их хорошую игру в гостях.

Однако последние результаты показывают, что «Милан» не всегда стабилен, особенно в матчах против команд, с которыми они должны побеждать. Тем не менее, с учeтом общей формы и состава «Милан» остаeтся фаворитом встречи.

Факты о командах

«Венеция»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.20 гола за матч, пропускает 1.60 гола.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах.
  • Лучший бомбардир – Ханс Николусси-Кавилья (4 гола в 30 матчах).
  • Пропускает в 6 последних матчах.

«Милан»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропускает 0.80 гола.
  • Не проигрывает в 7 из последних 9 выездных матчей.
  • Лучший бомбардир – Тейани Рейндерс (16 голов в 49 матчах).
  • Пропускает в 4 последних матчах.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (3)
0
Забитых мячей
9
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
4 : 0
14.09.2024
Венеция
Италия. Серия А, 21 тур
Венеция
0 : 3
09.01.2022
Милан
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
2 : 0
22.09.2021
Венеция

Прогноз на матч «Венеция» – «Милан»

«Милан» является фаворитом этого матча, особенно с учeтом своей атакующей мощи и стабильных результатов на выезде. Несмотря на то, что «Венеция» продолжает бороться за выживание, их оборона продолжает создавать проблемы, и это даeт «Милану» шанс на победу. Однако «Венеция» имеет потенциал забить, как показали их последние игры, так что не стоит исключать тот факт, что они смогут создать несколько опасных моментов.

Рекомендации:

  • Победа «Милана» – коэффициент 1.68
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Милана» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.30

1.68
Победа «Милана» – коэффициент 1.68
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Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Милан Венеция
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